«Многие ракеты не сбивали»: как работает «Железный купол» Израиля

Взаимный обмен ракетными атаками между израильскими военными и представителями группировки ХАМАС продолжается уже третьи сутки. По заявлениям Тель-Авива, палестинцы с 10 мая выпустили более 1 тыс. ракет, из них около 850 смогли достичь израильской территории.

В ответ, как сообщил представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, были нанесены удары по более чем 500 объектам, расположенным на палестинской территории. Он также добавил, что «Железный купол» способен перехватить от 85 до 90% ракет противника, выпущенных в направлении жилых районов.

Израильская система ПРО допустила ряд ошибок. По словам Конрикуса, в результате атак погибли как минимум пять человек и получили различные ранения около 200 израильтян.

Только за последние сутки местные СМИ сообщили о попадании ракет в автобусы, жилые дома и просто по улицам различных израильских городов.

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Впрочем, потери палестинской стороны, по официальным данным, намного выше, чем в еврейском государстве. Так, сообщалось о гибели как минимум 35 человек с 10 мая. Количество раненых точно не известно, в палестинских агентствах их число разнится от 200 до 700 человек.

Израильский купол

Систему ПРО «Железный купол» Тель-Авив начал использовать 10 лет назад. Как объяснил в беседе с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, «Железный купол» — это батарея, которая состоит из радиолокационной станции с фазированной антенной решеткой, она фиксирует снаряды противника и передает данные в пункт управления.

«На основе этих данных рассчитывается примерная траектория летящей ракеты,

палестинцы используют самые примитивные типы ракетного оружия, они не осуществляют сложных маневров по траектории и не пытаются уклоняться. После расчетов, если траектория ракеты направлена в район, который надо защитить, производится запуск противоракет «Тамир».

Это относительно небольшие зенитные ракеты с активными радиолокационными головками наведения, они и перехватывают снаряд противника», — добавил эксперт.

В принципе, стрельба по подобного рода неуправляемым ракетам, как в случае запусков из сектора Газа, довольно стандартное упражнение для многих типов зенитных ракетных комплексов, продолжил Кашин, в российской практике такие цели перехватываются ЗРК «Панцирь» и «Тор», которые охраняют базу Хмеймим в Сирии.

Что касается характеристик «Железного купола», то, по информации компании-разработчика, одна батарея позволяет прикрыть от неуправляемых ракет и реактивных снарядов район площадью до 150 кв. км, но при условии, что они запускаются противником в радиусе 15 км от обороняемого объекта и сам комплекс расположен оптимальным образом.

При этом «Железный купол» может защищать не только от ракет, но и от беспилотных летательных аппаратов. Модернизация прошла как раз в 2021 году, эти меры были приняты в ответ на увеличение числа атак с использованием БПЛА против Израиля.

Комплекс выполнен по «контейнерной» технологии, что позволяет его транспортировать и оперативно разворачивать. Каждую батарею обслуживает личный состав численностью около 100 человек.

«Все перехватить нельзя»

Относительно того, насколько успешно работает «Железный купол», ведется много споров. Израильская сторона утверждает, что комплекс обеспечивает устранение до 90% вражеских ракет, в особенности со стороны сектора Газа. Однако в 2013 году ряд экспертов, в том числе израильский исследователь, доктор Мордехай Шефер, высказали мнение, что реальная эффективность «Железного купола» находится на уровне 5%.

Официальные данные эту информацию не подтверждают, а опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся в оценке, что израильская система все же достаточно эффективна. Так, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов отметил, что ни одна система не может дать 100%-го перехвата.

«Это и не закладывается в ее тактико-технические характеристики. Поэтому пропуск некоторых ракет будет в силу того, что все перехватить нельзя. В 2009 году я был на израильской территории и в секторе Газа во время операции «Литой свинец», тогда они многие ракеты не сбивали. Ситуация уже давно изменилась, и «Железный купол» стал серьезной системой, все-таки он включает в себя девять батарей.

Они вряд ли могут остановить более 1 тыс. ракет, как заявили израильтяне. Тут нужно увеличивать сам пояс, к примеру, так это происходит в России. У нас глубокоэшелонированная система противовоздушной обороны», — добавил эксперт.

Василий Кашин из ВШЭ согласен с тем, что ни одна система в мире не может обладать эффективностью в 100%, но «Железный купол» — единственная в своем роде весьма совершенная система, она играет свою роль в снижении израильских потерь.

«Перехват воздушной цели — это всегда вероятностный процесс. Если вы делаете ставку на пассивную оборону, когда у вас есть только зенитные ракетные комплексы, комплексы ПРО и вы не наносите ответные удары по противнику, то вы все равно будете пропускать удары и нести потери. Это момент неизбежный», — отметил эксперт.

То есть системы ПВО и ПРО могут радикально снизить масштабы потерь, помочь выиграть время, но их необходимо использовать для нанесения удара и уничтожения противника, уверен Кашин, иначе это вопрос статистики, на каком пуске одна из ракет пробьет оборону и нанесет вам потери.

«При этом часть ракет просто не сбиваются, потому что они летят в пустынные места. Тут важно понимать, что каждая зенитная ракета комплекса «Железный купол» стоит на порядок больше, чем примитивные самодельные изделия, которые выпускают палестинцы, поэтому ракеты надо экономить», — подчеркнул эксперт.

Без защиты от гиперзвука

Что касается современного вооружения, в частности гиперзвуковых ракет, то израильский комплекс не оптимизирован для борьбы с такими целями, отметил Василий Кашин. По его словам, «Железный купол» в основном «заточен» на перехват артиллерийских снарядов.

«То есть главный образом с ракетами реактивных систем залпового огня или ракетных систем, сделанных на их базе. Ракеты «Железного купола» не имеют такой энергетики, дальности и высоты полета, а также способности к разгону, чтобы бороться с крупными баллистическими и гиперзвуковыми ракетами», — подытожил эксперт.

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С точки зрения Ивана Коновалова, борьба с гиперзвуковыми ракетами не соответствует профилю комплексов ПРО да и вряд ли будет актуальна при отражении атак из сектора Газа, поскольку маловероятно, что палестинская сторона сможет заполучить гиперзвуковые вооружения.

При этом известно, что за последние несколько лет Израиль значительно продвинулся в модернизации «Железного купола». К примеру, у комплекса появилась корабельная версия, разработанная для обеспечения противоракетной системы обороны у морских рубежей .

Одной из последних разработок также стала мобильная версия комплекса под названием «Ай‑Доум», батарею разместили на военном шестиколесном грузовике, тем самым увеличив мобильность «Железного купола».