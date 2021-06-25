«Кошки-мышки с Россией могут привести к войне»: британский Генштаб об инциденте с эсминцем

Начальник генерального штаба Вооруженных сил Великобритании Николас Картер заявил, что инцидент с эсминцем HMS Defender у мыса Фиолент в Крыму создает риск «необоснованной эскалации». Его слова передает газета The Daily Telegraph.

«То, что не дает мне спать ночью,— это просчет, который следует за необоснованной эскалацией. Ситуация, которую мы наблюдали в Черном море в среду,— это один из тех случаев, которые могут [такой просчет] породить», — сказал Картер.

По словам военачальника, ситуация со встречей российских и британских моряков у берегов Крыма заставляет «хорошенько задуматься». Он также выразил мнение, что «результатом кошек-мышек с Россией… может стать полномасштабная война».

Как развивались события

23 июня Минобороны РФ заявило, что эсминец ВМФ Великобритании нарушил российскую морскую границу у берегов Крыма в районе мыса Фиолент. Пограничники на корабле береговой охраны открыли предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М, по данным российской стороны, «выполнил предупредительное бомбометание» по курсу британского эсминца. После этого HMS Defender покинул российские воды.

По мнению Лондона, эсминец мирно шел через территориальные воды Украины, не нарушая международное право. Российские же военные, считают их британские коллеги, проводили в районе учебные стрельбы.

«Никакие из выстрелов не были направлены на HMS Defender, и мы не признаем утверждение о том, что на пути его следования были сброшены бомбы», — отметили в пресс-службе минобороны Соединенного Королевства.

Британский телеканал «Би-би-си» опубликовал репортаж, который корреспондент канала снимал на борту эсминца. На нем он разговаривает с экипажем. Моряки на HMS Defender вступают в переговоры с кораблем российской береговой охраны. Их предупреждают, что откроют огонь, если британцы не уйдут из российских вод.

На видео также слышны щелчки – по заявлению журналистов, это предупредительные выстрелы с российского корабля. В эфире канала дипломатический корреспондент Джеймс Лэндейл заявил, что близкое нахождение друг рядом с другом кораблей разных стран всегда опасно – есть риск ошибки или просчета, которые могут привести к трагическим последствиям. Однако обе стороны «весьма готовы к этому». HMS Defender мог пройти гораздо южнее, и решение о проходе корабля почти вплотную к Крыму явно было принято на самом верху, считает Лэндейл – чтобы «проверить решимость русских» и поддержать Украину.

Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что «Великобритания не признает российские претензии на эти воды, мы также не признаем обвинения со стороны Минобороны России о том, что HMS Defender допустил нарушение Конвенции ООН по морскому праву».

Уоллес также сообщил, что Великобритания ответит российской стороне «надлежащим образом» на то, что в министерство обороны России был вызван британский военный атташе.

Официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков 25 июня заявил, что британский эсминец — «лишь жирная цель» для противокорабельных комплексов Черноморского флота.

«Эпическое фиаско провокации британского эсминца Defender в Черном море, резко сменившего курс из российских территориальных вод после предупредительных выстрелов сторожевого корабля, надолго останется ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил», — считает Конашенков.

Он также призвал британских и американских военных не испытывать судьбу понапрасну, направляя свои корабли в Черное море.

В Кремле инцидент с HMS Defender назвали провокацией. «Мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная провокация, сознательная и подготовленная. Мы безусловно обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля. Мы считаем подобные действия недопустимыми и несоответствующими международному праву», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В кабинете премьер-министра Британии Бориса Джонсона заявили, что Defender «шел наиболее прямым и международно признанным маршрутом между Украиной и Грузией», и добавили, что Лондон не признает Крым российским.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.