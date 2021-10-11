«Россия не должна бесплатно давать оружие сербам»

Армия и полиция Сербии получат новейшее российское вооружение и технику. Об этом сообщил глава МВД республики Александр Вулин. Подробности он не раскрыл, но отметил, что сербские военные и полицейские «станут намного сильнее». «Газета.Ru» разбиралась, какое российское оружие интересует Сербию и что могла бы получить взамен Россия.

«Я не стал бы сейчас говорить о деталях. Но армия и полиция на основании заключенных ранее соглашений и контрактов с Российской Федерацией станут намного сильнее. Вы сами знаете, об этом мы не можем говорить, до тех пор, пока это не произойдет. Но совершенно точно, что армия и полиция закупят самые современные технологии», – рассказал Александр Вулин в интервью РИА «Новости». «Англосаксы указали Франции ее место» После отказа Австралии от «контракта века» на покупку французских военных подлодок в пользу США во... 09 октября 15:26

Директор Центра мировой торговли оружием (ЦАМТО), главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что в области обычных вооружений Сербия еще сохранила прежнее производство, но в области сложных оружейных систем – в значительной степени утратила.

«Сербию интересует любое оружие, которое может поставить Россия, но в первую очередь то, которое не производит сама Сербия. Это системы ПВО, авиационные средства и новые разработки в системах комплексов РЭБ, – рассказал Коротченко «Газете.Ru». – В области обычных вооружений Сербия достаточно эффективно сохранила оружейное производство. Если посмотреть сербский стенд на любой международной выставке, то там большая номенклатура боеприпасов, артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, стрелкового вооружения, взрывчатка. Но главная их потребность – фронтовая авиация и вертолетная техника, РЭБ и ПВО».

Военный эксперт Владислав Шурыгин также отмечает слабость современного Белграда в производстве «технологически сложных образцов вооружения». При том, что некогда Югославия обладала «одним из самых мощных военно-промышленных потенциалов в бывшем соцлагере».

«Обеспечивать свою армию оружием полностью, особенно технологически сложным, Сербия не может, к примеру, авиацией и системами ПВО, комплексами РЭБ и радиоэлектронного подавления», – считает Шурыгин.

Еще в 2017 году президент Сербии Александар Вучич заявил, что поставки российского оружия Сербии необходимы, чтобы «резко повысить обороноспособность страны». В 2018 году Россия передала Сербии четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, десять БРДМ-2, три транспортных вертолета Ми-17В-5.

В октябре 2019 года в Сербии в учениях «Славянский щит – 2019» участвовали российские комплексы С-400 «Триумф» и «Панцирь-С» – впервые за рубежом. Они отработали противовоздушную оборону района, выполнив задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника.

В 2020 году Сербия купила у России шесть модернизированных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРКП) «Панцирь-С1М». В мае 2021 года Сербии по соглашению о военном сотрудничестве были переданы 19 танков Т-72МС и 20 разведывательно-дозорных броневиков БРДМ-2МС. «Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой» Подводная лодка США «Коннектикут» столкнулась с неизвестным объектом при погружении... 08 октября 18:29

В сентябре этого года Вучич заявил, что до конца года в страну ожидается поставка российских противотанковых ракетных комплексов «Корнет». «Это лучшее противотанковое оружие, которое сделали русские. Оно хорошо себя показало в Сирии. Это оружие уничтожает танк стоимостью 2-5 млн евро. «Корнеты» поступят к нам до конца года», – передавало агентство ТАСС слова Вучича.

При этом Игорь Коротченко считает, что в истории с поставками в Сербию российского оружия Москве «не хватает прагматизма».

«Россия не должна бесплатно давать оружие сербам. Белград проводит двойственную политику – с одной стороны стремится в Евросоюз, с другой дает «позитивные сигналы» в адрес Москвы. Хотелось бы четкого определения во внешней политике Белграда, потому что в современном мире господствует прагматизм и Россия должна получать от сотрудничества с Сербией геополитические военные дивиденды. Они могут заключаться, например, в готовности Сербии предоставить России военную базу на 50 лет без арендной платы», – считает Коротченко.

При этом он отметил, что, вероятно, российское оружие будет поставляться в Сербию «по льготным кредитам с минимальными вариантами его погашения».

Бывший военнослужащий армии Сербии Деян Берич, в свою очередь, считает, что в республике нет достаточного числа квалифицированных военных, чтобы использовать сложную технику.

«Дело не в том, какое оружие есть в Сербии, собственного оно производства или импортное. Дело в том, что обращаться с ним некому – в армию никто не идет. Но те, кто туда идут, говорят о своем разочаровании. Сегодня в сербской армии офицеров и контрактников в три раза меньше, чем вооружения», – считает Берич.