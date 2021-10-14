«Маневры России на границе с Афганистаном — это психотерапия»

Российские военнослужащие во время совместных учений России, Таджикистана и Узбекистана на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готовятся к проведению масштабных учений «Боевое братство-2021» в Таджикистане. На территорию республики уже переброшены с российской авиабазы Кант в Киргизии штурмовики Су-25. «Газета.Ru» разбиралась, зачем Москва и ее союзники наращивают военную активность в Центральной Азии.

Штурмовики против «условных боевиков»

Более 5 тысяч человек примут участие в учениях ОДКБ «Боевое братство-2021» в Таджикистане. Об этом сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. В учениях будет задействовано свыше 700 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе более 650 единиц автобронетехники и до 20 самолетов, сообщает ТАСС. «Особую опасность для С-500 представляют ударные дроны» Первый бригадный комплект российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500 «Прометей» поступил... 14 октября 13:24

На территорию Таджикистана с авиабазы Кант в Киргизии уже переброшены штурмовики Су-25. Экипажи отработают поддержку наземных войск и уничтожение объектов «условных боевиков» в приграничном с Афганистаном районе. В мероприятиях боевой учебы будут также задействованы военнослужащие из России, Белоруссии, Казахстана.

«Надо разделять два нарратива. Нестабильность в Афганистане и деятельность по эту сторону границы ОДКБ, а также действия властей центральноазиатских государств. Сама нестабильность вызвана внутренними причинами. Она реально не угрожает безопасности стран Центральной Азии с точки зрения установления власти «Талибана (организация запрещена в России)» в Афганистане», — убежден политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.

По его словам, талибы в первую очередь сконцентрированы на задаче удержания власти у себя дома. В 1990-е годы, во время пребывания у власти, «Талибан» не угрожал соседям ни риторически, ни своими вылазками в направлении постсоветского пространства, отметил Дубнов.

В Госдуме, напротив, считают, что военные приготовления носят своевременный характер, а угроза реальна.

«Полагаю, что мы действуем в верном направлении со своими союзниками и сегодняшние действия позволяют говорить о том, что принимаются различные меры превентивного характера, которые позволят при потенциальной угрозе отразить нападение предполагаемого противника», — рассказал «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

При этом ранее глава организации таджикских талибов «Джамаат Ансаруллах» Махди Арсалан заявил, что «готов к вторжению в Таджикистан». Махди является главой нескольких территорий Афганистана, граничащих с Дарвозским районом и районом Шамсиддин Шохин Таджикистана. Об этом сообщал Telegram-канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL со ссылкой на ресурсы боевиков.

Организация «Ансаруллах» запрещена в Таджикистане. При этом она занимается охраной общей границы с Афганистаном, что вызывает протесты со стороны Душанбе. Вместе с тем центральное руководство талибов дистанцировалось от заявлений о возможном вторжении. «Мы хотим иметь с ними хорошие отношения, вмешательство одной страны во внутренние дела своего соседа не может служить чьим-либо интересам», — заявлял заместитель председателя афганского правительства Абдул Салам Ханафи в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

Таджикская паника и рука Москвы

Дубнов, в свою очередь, утверждает, что единственная страна, которая «усиленно муссирует тему угрозы со стороны Афганистана», это как раз Таджикистан. «Китайской армии нужна неделя для завоевания Тайваня» Народно-освободительная армия Китая (НОАК) объявила о проведении наступательных учений недалеко от... 13 октября 14:52

«Эксплуатация этих угроз со стороны таджикских властей находит реакцию со стороны руководства России, которое обещает, что в случае серьезной агрессии Москва окажет Душанбе всю необходимую поддержку. Для этого российская сторона и усиливает армию Таджикистана, а сейчас будут проводиться очередные маневры», — пояснил эксперт.

Этим летом российско-таджикские контакты по вопросу Афганистана были самыми интенсивными и по линии ОДКБ, и по линии двусторонних отношений, если сравнить их с частотой общения Кремля с властями Узбекистана и Туркмении, которые также разделяют общую границу с афганской стороной. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон только официально созванивались по несколько раз в месяц.

На фоне ухудшения обстановки в Афганистане Россия начала укреплять 201-ю военную базу в Таджикистане. В частности, на базе сообщалось, что базу в Таджикистане усилили противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) «Корнет», переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Верба», автоматами АК-12 (это «пятое поколение» автоматов Калашникова, образец запущен в серию в 2018 году), пистолетами Ярыгина, крупнокалиберными снайперскими винтовки АСВК-М и огнеметами повышенной дальности.

«Важнейшим фактором здесь является фактор демонстрации силы. Учения и поставки оружия и есть такая демонстрация, — рассказал «Газете.Ru» президент Центра стратегической коньюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов. — Это месседж самым различным акторам, которые сейчас действуют в Афганистане, что обострять ситуацию на таджикско-афганской границе и вообще на границах постсоветского пространства не стоит».

При этом Москву в «геополитическом плане» такая «эскалация военных приготовлений» вполне устраивает, считает Дубнов.

«Ведь она усиливает военно-политическое присутствие России в этом регионе, причем выходит, что с подачи стран Центральной Азии. Не говоря уже о том, что среди не титульного [русскоязычного] населения постсоветских республик, граничащих с Афганистаном, еще недавно доминировали панические настроения, что афганская нестабильность перенесется в республики. И в этом смысле маневры в 2021 году снова благотворно повлияли, оказав психотерапевтический эффект и на них, и на часть местных элит, опасающихся, что угроза может перекинуться дальше. В итоге Москва выступила в роли гаранта их безопасности», — заключил Дубнов.