«В СССР на корабли ставили сжигающий лазер. США это копируют»

Исследовательская служба Конгресса США опубликовала отчет о целесообразности ведения разработок по новым видам оружия для ВМС США, в том числе – лазерного. «Газета.Ru» разбиралась, с какой целью американские моряки планируют применять боевые лазеры и почему подобный проект не состоялся в Советском Союзе.

Согласно документу Исследовательской службы Конгресса США, боевые корабельные лазеры Пентагон испытывает уже второе десятилетие. «В период с 2009 по 2012 год ВМС протестировал прототип лазера против беспилотных летательных аппаратов в серии боев, которые первоначально проходили на суше, а затем на корабле ВМС. С 2010 по 2011 год ВМС испытал еще один прототип лазерного оружия. В августе 2014 года лазерной установкой оснащен десантный корабль Ponce», – говорится в документе. «Мы не умрем. Только не надо больше войны» 26 октября – День памяти жертв террористического акта, произошедшего во время мюзикла «Норд-Ост»... 26 октября 23:55

Корабль Ponce провел испытания лазерной установки в Персидском заливе в 2017 году, сбив специально запущенный беспилотник. В отчете указывается, что корабль Ponce оставался в Персидском заливе, пока в сентябре 2017 года его не сменил экспедиционный корабль ВМС Lewis B. Puller.

В мае 2020 года корабль ВМС США Portland успешно провел еще одни испытания лазерного оружия – на это раз в Тихом океане. На кадрах и видео, опубликованных Пентагоном в Facebook, видно, как c палубы корабля по беспилотному аппарату бьет луч, после чего тот начинает гореть. О характеристиках и мощности оружия официальной информации опубликовано не было.

Согласно документу Конгресса, главная цель оснащения кораблей ВМС США лазерным оружием – противостояние надводным кораблям, беспилотным летательным аппаратам и ракетам вероятных противников. При этом в отчете речь идет преимущественно о «потенциальных боевых действиях между США и Китаем».

В документе также отмечается, что надводные корабли ВМС будут использовать высокоэнергетические лазерные установки для «первоначально оглушения и ослепления датчиков разведки и наблюдения, для противодействия небольшим лодкам и беспилотным летательным аппаратам, а также, возможно, для противодействия противокорабельным ракетам».

При этом сообщается, что корабельные лазерные установки ВМС являются «оборонительным оружием малой дальности». Указывается, что «они будут противостоять целям на расстоянии от одной до нескольких миль».

К преимуществам корабельных лазеров в отчете относят быстрое включение, способность противостоять маневрирующим ракетам и проводить высокоточные бои. Также отмечаются и недостатки использования корабельных лазерных установок: они связаны с атмосферным поглощением, которое не позволяют им быть всепогодным оружием. «F-35 – слишком капризный. F-15 гораздо надежнее и практичнее» Военно-воздушные силы США завершили испытания истребителя F-15EX Eagle II с системой радиоэлектронной... 27 октября 16:42

По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, США интенсивно ведут разработки в области систем энергетического оружия, но на данный момент серийных лазерных установок, которые бы ставились на корабли ВМС США, нет. «Также, как нет и серийных изделий, которые закупались бы сухопутными войсками в интересах ПВО. Аналогичная ситуация и в России», – сказал эксперт.

Мураховский отметил, что энергетическое оружие перспективно потому, что лазер способен «работать со скоростью света». Однако, по его словам, лазерные системы требуют энергетического источника, мощность которого кратно превышает мощность самого лазерного излучателя. «Лазерная установка требует и охлаждения. Она требует много вспомогательных устройств. Также лазер весьма чувствителен к параметрам атмосферы», – отметил эксперт.

В связи с этим, по словам Мураховского, лазеры используют преимущественно для функционального поражения головок самонаведения ракет, приборов наблюдения и целеуказания. Лазеров, уничтожающих цель, нет на вооружении ни одной страны. «Российский лазерный комплекс «Пересвет» предназначен для выведения из строя оптико-электронных приборов техники, но не для ее уничтожения», – подчеркнул он.

В свою очередь военный эксперт, доцент РАНХиГС Валерий Волков напомнил, что в СССР еще в 1980-х годах думали о возможности ставить боевые лазерные установки на авианесущие крейсеры.

«С 1980 по 1985 годы на кораблях Черноморского флота «Диксон» и «Форос» проводились испытания лазерной установки, созданной по проекту «Айдар». На корабли ставили именно сжигающий лазер, он сбивал зенитно-ракетную мишень. Сейчас США повторяют эти испытания. В Советском Союзе испытания прекратили, потому что для работы такой системы требуются колоссальные энергозатраты. Это можно испытать, но ставить на вооружение – нереально», – заключил Волков.