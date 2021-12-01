Украина собирает войска в Донбассе. На что они способны

В зоне конфликта в Донбассе уже сосредоточена половина всего состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Газета.Ru» разбиралась, сколько солдат есть у ВСУ и что можно считать сильной стороной армии Украины.

«Вооруженные силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, а это, если кто не знает, половина всего состава Вооруженных сил Украины», – сказала Захарова на брифинге. «Местные жители ставили некоторых лейтенантов на «счетчики» За последнее время огласке было предано сразу несколько инцидентов с неуставными отношениями... 01 декабря 09:20

Она отметила, что специальная мониторинговая комиссия ОБСЕ все чаще фиксирует применение Киевом запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения к линии разграничения. Представитель России в контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов ранее обвинил украинские власти в применении в Донбассе ударных беспилотников, что прямо нарушает минские соглашения.

Агентство «Интерфакс-Украина» сообщало в июне, что Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об увеличении предельной численности ВСУ на 4,4%.

«Численность вооруженных сил Украины составляет около 300 тысяч человек. Сейчас в зону конфликта в Донбассе подтянуты самые боеспособные части, других в ВСУ просто нет. Украина готовит серьезное наступление», – сказал «Газете.Ru» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

При этом он отметил, что у ВСУ нет сильных сторон – нет серьезного оружия, «нет ни авиации, ни флота» и это «бессильная армия».

«Они готовят наступление сухопутных войск – танками, артиллерией, с применением разведки и беспилотников. Но у них низкий моральный дух, уровень подготовки командного состава не соответствует условиям ведения войны», – считает Сивков.

По мнению военного эксперта, заместителя директора Института политического и военного анализа Александра Храмчихина,

следует учитывать крайнюю сложность организации украинских силовых структур, куда входят и Вооруженные силы, и национальная гвардия, и «батальоны, которые вообще непонятно кому подчиняются».

Эксперт напомнил, что почти все вооружение, которым располагает сегодня Украина, произведено в СССР и не проходило модернизацию.

«Оно, может, и неплохое, но сильно устарело – элементарно в значительной степени выработало ресурс, независимо от его качества. Украина получила некоторое количество легкого оружия с Запада, которое подойдет для спецназа. Очевидно, спецназ – самое серьезное, что может быть в ВСУ. Он может доставить проблемы России, потому что они ничем от нас не отличаются, включая язык – соответственно, могут действовать очень успешно в нашем тылу», – сказал Храмчихин.

В остальном, по мнению эксперта, ничего «опасного» на вооружении Украины нет. Китай может продать советский авианосец. Среди возможных покупателей — Россия и Индия Пекин рассматривает возможность предложить Москве купить авианосец «Ляонин» после его вывода из состава... 01 декабря 15:20

«Вся их наземная ПВО – старая. Все остальное вооружение ВСУ на данный момент проблем, например, России не доставит, в том числе и беспилотники Bayraktar TB2. Это смешно – они превращены медиа в якобы «абсолютное оружие», хотя в них абсолютно ничего абсолютного нет, как показали события в Сирии и Ливии. Bayraktar TB2 были успешно применены в Армении, но это проблема армян, у которых не было нормальной ПВО. При нормальной ПВО Bayraktar не будет успешен», – подытожил Храмчихин.

Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил о переброске военной техники стран НАТО к границам России, число западных инструкторов увеличилось и на Донбассе. По его мнению, действия НАТО могут спровоцировать Украину «сорваться на военные авантюры» и это создает угрозу безопасности России.

В последнее время страны НАТО увеличили активность в Черном море. Минобороны РФ заявило ранее, что США пытаются создать группировку войск у российских границ, одна из целей – «военное освоение Украины».

Киев, напротив, обеспокоен сосредоточением военной техники России у западных границ страны. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ заявлял, что перемещение российских войск внутри страны «никому не угрожает и никого не должно волновать».

В ноябре руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия планирует напасть на Украину в начале 2022 года, сосредоточив на границе более 92 тыс. военнослужащих.