Победа СССР без единого выстрела. Почему США свернули проект «Валькирия»

СССР посредством модернизации своих зенитных управляемых ракет смог «уничтожить» программу по созданию сверхзвукового бомбардировщика США XB-70 Valkyrie («Валькирия») без единого выстрела. Так об этом пишет американский журнал The National Interest. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, почему не состоялся, возможно, самый амбициозный проект бомбардировочной авиации США.

Отправной точкой работ по самолету компании North American Aviation XB-70 Valkyrie стало предложение командующего стратегической авиацией ВВС США генерала Кертиса Лемея, который в конце 1954 года поднял вопрос о создании нового бомбардировщика, обладающего дальностью полета без дозаправки 11 тыс. км и «максимально возможной скоростью». Первоначально предусматривалась постройка 62 самолетов, из них 12 опытных и 50 строевых для формирования первого авиакрыла. Талибы* при создании армии могут попросить помощи у России Движение «Талибан»* в Афганистане намерено создать «независимые национальные ВВС». В провинции Балх... 02 декабря 17:26

Первый полет «Валькирия» совершила 21 сентября 1964 года. Перспективный стратегический бомбардировщик обладал поистине уникальными для того времени летно-техническими характеристиками. Взлетный вес машины достигал 251 500 кг, расчетная максимальная скорость на большой высоте – 3220 км/час, взлетная скорость – 350 км/час, практический потолок – более 21 000 м, расчетная максимальная дальность полета – 12 000 км.

Однако появление в СССР зенитных ракетных комплексов (ЗРК) дальнего действия типа С-200 «Ангара» заставило американских аналитиков сделать вывод о том, что по уязвимости сверхзвуковой стратегический бомбардировщик XВ-70 будет не намного лучше дозвукового В-52.

Специалисты в США пришли к заключению, что XВ-70 Valkyrie не сможет повысить мощь наступательного оружия настолько, чтобы оправдать его чрезвычайно высокую стоимость.

Уже в июле 1964 года военное ведомство США ограничило программу XB-70 Valkyrie созданием двух двухместных испытательных самолетов.

В настоящее время сохранился только один из них. Он находится в Национальном музее ВВС США на авиабазе Райт-Паттерсон в Дейтоне, штат Огайо. Вторая машина была потеряна в результате катастрофы в 1966 году во время показательного полета для рекламного ролика производителя двигателей. Тогда с «Валькирией» столкнулся истребитель F-104.

Эскизный проект С-200 «Ангара» был готов уже в январе 1960 года. Принципиальным в новой системе было использование режима самонаведения ракет на цели по данным пеленгации бортовой головкой самонаведения, что обеспечивало высокую точность наведения ракет на цели зенитных ракетных комплексов, объединенных общим командным пунктом. «Концепция сетецентрической войны родилась в СССР, а развитие получила в США» В российской армии появились соединения, способные вести сетецентрические операции. Они получили комплект... 02 декабря 20:08

Командный пункт (КП) системы с вышестоящим КП связывала цифровая линия обмена информацией, по которой на КП системы поступали данные целеуказания, а обратно – информация о состоянии и боевых действиях ЗРК. Объединение до пяти ЗРК общим КП существенно облегчало управление системой вышестоящего КП.

В состав каждого ЗРК входили радиолокатор подсвета цели – РПЦ (антенный пост с высокочастотной аппаратурой и аппаратный полуприцеп с рабочими местами операторов, аппаратурой обработки сигналов) и стартовая позиция: шесть пусковых установок (ПУ), каждая на одну ракету, и аппаратура подготовки и пуска ракет в автомобильном полуприцепе. Шесть ПУ позволяли без перезарядки произвести обстрел трех целей с самонаведением на каждую из двух ракет.

22 февраля 1967 года зенитная ракетная система С-200 «Ангара» была принята на вооружение. Она обеспечивала поражение воздушных целей, летящих со скоростью до 3500 км/час на высотах от 1000 до 35 000 метров, бомбардировщиков на дальности до 150 километров, истребителей – до 80 километров, крылатых ракет – до 50 километров.

Именно «Ангара» подвела черту под проектами по разработке и развертыванию сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков в США и поставила точку в дальнейшей судьбе «Валькирии».

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).