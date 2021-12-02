«Концепция сетецентрической войны родилась в СССР, а развитие получила в США»

«Комплект ЕСУ ТЗ позволит объединить в разведывательно-ударной системе командование, артиллерию, средства разведки, средства ПВО, бронетехнику, беспилотники, а также подразделения личного состава, используя комплексы «Стрелец» и экипировку «Ратник», – сообщает РИА «Новости».
Сейчас терминалами ЕСУ ТЗ оснащаются танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», самоходные артиллерийские установки «Мста-С», огнеметные системы «Тосочка».
«Эта система отвечает требованиям современной войны, операциям современного боя. Она создана, чтобы сократить циклы боевого управления в принятии решений, во владении обстановкой. Терминалами ЕСУ ТЗ оснащаются как новые образы техники, так и образцы предыдущего поколения – при модернизации. Наглядный пример – модернизация танков Т-90М. В танке Т-90, который изначально создавался и выпускался в 1990-е годы, такого терминала не было», – рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета при Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский.
Без единого информационного центра
«Сетецентрическая система управления» – не российский термин, в России она называется «стандартизированной системой управления войсками и оружием». Маршал Советского Союза Николай Огарков изложил эту концепцию еще в начале 1980-х годов.
«В СССР Огарков фактически придумал концепцию сетецентрической войны. Но, к сожалению, первыми к массовой разработке и практическому осуществлению этой концепции приступили в США в 1990-х годах. При этом надо отдать им должное: американцы прямо признают авторство Огаркова. Таким образом, концепция была рождена в СССР, потом попала в США, а оттуда – возвращается к нам», – рассказал «Газете.Ru» военный политолог, доцент РАНХиГС Валерий Волков.
Как отмечает Волков, в 1984 году на вооружение советской армии была принята система «Маневр», но должного развития так и не получила.
«В СССР была создана фактически, серийно выпускалась и поставлялась в войска стандартизированная система управления войсками тактического звена «Маневр». Сейчас – ЕСУ ТЗ «Созвездие» для сухопутных войск. Для ВДВ – система оперативно-тактического звена «Андромеда–Д». Есть системы оперативно-стратегического уровня «Акация–М», – говорит в свою очередь Мураховский.
Эти системы называют сетецентрическими, так как они объединяют и центры управления в виде командных пунктов, и конечные устройства – терминалы на самолетах, беспилотниках, артиллерийских машинах – в единую сеть. Она дает возможность обмениваться данными, видеоинформацией, текстовыми сообщениями.
Мураховский отметил, что единого инфоцентра в таких системах не существует. «В эти системы внедряют элементы искусственного интеллекта, которые умеют работать с большими объемами данных, проводить оперативно-тактические и иные расчеты, выявлять важные события и обращать на них внимание соответствующих должностных лиц», – сказал эксперт.
Угрозы для новых сетей
По мнению научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрия Стефановича, создание сетецентрических систем управления – общий тренд развития вооруженных сил в мире, который вместе с новыми возможностями дает и новые «уязвимости».
«Работа сетецентричской системы управления строится на высокой роли систем связи и разведки, которые должны находиться в едином информационном поле – это создает и уязвимости», – сказал эксперт.
Противник будет, с одной стороны, пытаться проникнуть в сеть, с другой – нарушить ее работу. «Ставка на эти технологии будет увеличиваться, в какой-то момент без них проведение боевых действий будет невозможно. Таким образом, «сломать» противника можно будет не физически, а виртуально, через разрушение его сети управления», – считает Волков.
Сетецентрическую систему управления войсками в 2003 году опробовали США в Иракской войне. Тогда Пентагон применил распределенную информационную систему боевого управления FBCB2 уровня связи «бригада – батальон – рота». Все командиры подразделений и передовые артиллерийские наводчики имели карманные компьютеры для ориентирования на местности и передачи боевых донесений.
«Идея создания единых разведывательно-ударных контуров в том, чтобы вся военная машина работала как единое целое, сейчас такие подходы распространяются на все сферы. На данном этапе в России наконец-то появились ресурсы, разработанные технологии, образцы вооружения, заточенные на проведение именно сетецентрических операций. Это не революционный, а эволюционный процесс по созданию современного потенциала в вооруженных силах», – резюмировал Стефанович.