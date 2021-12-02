«Концепция сетецентрической войны родилась в СССР, а развитие получила в США»

В российской армии появились соединения, способные вести сетецентрические операции. Они получили комплект Единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) разработки концерна «Созвездие». «Газета.Ru» разбиралась, что такое сетецентрическая система управления, для чего она нужна — и какие в ней есть уязвимые места.

«Комплект ЕСУ ТЗ позволит объединить в разведывательно-ударной системе командование, артиллерию, средства разведки, средства ПВО, бронетехнику, беспилотники, а также подразделения личного состава, используя комплексы «Стрелец» и экипировку «Ратник», – сообщает РИА «Новости».

Сейчас терминалами ЕСУ ТЗ оснащаются танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», самоходные артиллерийские установки «Мста-С», огнеметные системы «Тосочка».

«Эта система отвечает требованиям современной войны, операциям современного боя. Она создана, чтобы сократить циклы боевого управления в принятии решений, во владении обстановкой. Терминалами ЕСУ ТЗ оснащаются как новые образы техники, так и образцы предыдущего поколения – при модернизации. Наглядный пример – модернизация танков Т-90М. В танке Т-90, который изначально создавался и выпускался в 1990-е годы, такого терминала не было», – рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета при Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский.

Без единого информационного центра

«Сетецентрическая система управления» – не российский термин, в России она называется «стандартизированной системой управления войсками и оружием». Маршал Советского Союза Николай Огарков изложил эту концепцию еще в начале 1980-х годов. «Бастион» для «Циркона». Куда приземлят гиперзвуковую ракету Гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» планируется использовать с надводных и подводных... 01 декабря 17:29

«В СССР Огарков фактически придумал концепцию сетецентрической войны. Но, к сожалению, первыми к массовой разработке и практическому осуществлению этой концепции приступили в США в 1990-х годах. При этом надо отдать им должное: американцы прямо признают авторство Огаркова. Таким образом, концепция была рождена в СССР, потом попала в США, а оттуда – возвращается к нам», – рассказал «Газете.Ru» военный политолог, доцент РАНХиГС Валерий Волков.

Как отмечает Волков, в 1984 году на вооружение советской армии была принята система «Маневр», но должного развития так и не получила.

«В СССР была создана фактически, серийно выпускалась и поставлялась в войска стандартизированная система управления войсками тактического звена «Маневр». Сейчас – ЕСУ ТЗ «Созвездие» для сухопутных войск. Для ВДВ – система оперативно-тактического звена «Андромеда–Д». Есть системы оперативно-стратегического уровня «Акация–М», – говорит в свою очередь Мураховский.

Эти системы называют сетецентрическими, так как они объединяют и центры управления в виде командных пунктов, и конечные устройства – терминалы на самолетах, беспилотниках, артиллерийских машинах – в единую сеть. Она дает возможность обмениваться данными, видеоинформацией, текстовыми сообщениями.

Мураховский отметил, что единого инфоцентра в таких системах не существует. «В эти системы внедряют элементы искусственного интеллекта, которые умеют работать с большими объемами данных, проводить оперативно-тактические и иные расчеты, выявлять важные события и обращать на них внимание соответствующих должностных лиц», – сказал эксперт.

Угрозы для новых сетей

По мнению научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрия Стефановича, создание сетецентрических систем управления – общий тренд развития вооруженных сил в мире, который вместе с новыми возможностями дает и новые «уязвимости».

«Работа сетецентричской системы управления строится на высокой роли систем связи и разведки, которые должны находиться в едином информационном поле – это создает и уязвимости», – сказал эксперт. Украина собирает войска в Донбассе. На что они способны В зоне конфликта в Донбассе уже сосредоточена половина всего состава Вооруженных сил Украины (ВСУ)... 01 декабря 14:44

Противник будет, с одной стороны, пытаться проникнуть в сеть, с другой – нарушить ее работу. «Ставка на эти технологии будет увеличиваться, в какой-то момент без них проведение боевых действий будет невозможно. Таким образом, «сломать» противника можно будет не физически, а виртуально, через разрушение его сети управления», – считает Волков.

Сетецентрическую систему управления войсками в 2003 году опробовали США в Иракской войне. Тогда Пентагон применил распределенную информационную систему боевого управления FBCB2 уровня связи «бригада – батальон – рота». Все командиры подразделений и передовые артиллерийские наводчики имели карманные компьютеры для ориентирования на местности и передачи боевых донесений.

«Идея создания единых разведывательно-ударных контуров в том, чтобы вся военная машина работала как единое целое, сейчас такие подходы распространяются на все сферы. На данном этапе в России наконец-то появились ресурсы, разработанные технологии, образцы вооружения, заточенные на проведение именно сетецентрических операций. Это не революционный, а эволюционный процесс по созданию современного потенциала в вооруженных силах», – резюмировал Стефанович.