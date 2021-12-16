От «ДМБ» до «Неба». Как военный перестал быть карикатурой

Образ российских вооруженных сил в кино за последние 20 лет сильно изменился. Какой армию представляли в начале 2000-х и какой мы видим ее сейчас – в авторской колонке эксперта Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Марии Бойко специально для «Газеты.Ru».

В 2000 году в прокат вышел комедийный фильм Романа Качанова «ДМБ», шагнувший в народ в виде поговорок, написанных сценаристом Иваном Охлобыстиным. Публике нравилось хохотать над самой мощной структурой в стране. Фильм откровенно высмеивал армию, издевался над призывниками и офицерами, доводил сам факт военной службы до абсурда. ЗРК «Абакан». Быстрее и экономнее, чем американский Patriot Концерн «Алмаз-Антей» создал зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нестратегической противоракетной обороны 98Р6Е... 15 декабря 18:06

Основная мысль фильма – в армии народ голодает, вместо оружия получает саперные лопаты и мечтает о дембеле, а главная военная тайна состоит в том, что русскому солдату терять нечего.

«72 метра» Владимира Хотиненко зритель увидел в 2004 году: человечность и честь на фоне технических неполадок и глупых ошибок. Сила армии в человеке, но в то время еще — не в технике. Задолго до «Крымской весны» каперанг Геннадий Янычар возвращает экипаж и подлодку с теплого, но ставшего украинским Крымского полуострова, на холодный, но родной Кольский.

Выход картины совпал с военной реформой 2001-2004 годов. Тогда только-только президент Владимир Путин объявил начало массового перевооружения.

В фильме флотские учения откладывать нельзя, и команда продолжает тренироваться с той техникой, что есть. А есть дизель-электрическая подводная лодка «Славянка», морская мина времен Великой Отечественной войны, караулящая своих жертв где-то в море, и спасательное неработающее снаряжение ИДА-59.

Моряки-подводники на фоне этой халатности держатся с храбростью и добрым юмором. А гражданский Черненко, который мечтал с детства стать моряком, но стал врачом, на протяжении всего фильма смотрит на военных как на единственную надежду. По воле подводников он выбирается на сушу живой. Что случается с остальным экипажем – вопрос открытый, как и финал киноленты.

Душа российского военного широка, совесть чиста, но техника – подвела.

В 2006 году война в Чечне осмысливается на экране как гражданская вместо этнической: нет однозначно хороших «федералов» и плохих чеченцев. В сериале «Грозовые ворота» чеченец Шах, бывший боевик, перешедший на сторону России, сражается с боевиками, убившими в результате теракта его семью. Не дословно, но кульминация сериала цитирует бой псковских десантников на высоте 776.

Русские офицеры – не шаблонные молодцы, сошедшие с агитплаката, а настоящие люди: кто-то пьёт, кто-то мучается из-за болезни сына, кто-то продает боевикам оружие и сливает секретную информацию.

Жесткая, но не жестокая армия показана в сериале Олега Базилова и Виталия Воробьёва «Десантура» 2009 года. Кино подтверждает элитную репутацию Воздушно-десантных войск – парни, как на подбор, бесстрашные перед лицом противника. Эти качества в них воспитывают мудрые начальники. В бою для десанта главное скорость – думать надо быстрее, чем противник. Сюрприз для Рейха. Как авиация Балтфлота бомбила Берлин в 1941 году В 1941 году советская авиация совершила серию авианалетов на столицу гитлеровской Германии... 15 декабря 12:46

Боевых действий в сериале на любой вкус – операции от ловли взбунтовавшихся призывников до вооружённых столкновений в Абхазии и Чечне. Во всех случаях бойцы проявляют лучшие человеческие качества, которые только можно воспитать в военном человеке.

В 2017 году появляется фильм Фёдора Бондарчука «Притяжение». Это фантастика, но главным действующим лицом в нём является армия России, которая чётко и по инструкции атакует неизвестный объект, приближающийся к Земле из космоса, а после демонстрирует оперативную и слаженную работу в разрешении внештатной ситуации.

Высококлассная военная техника, принятие сложных решений, международное сотрудничество – фон для сюжетной линии, в которой любовь побеждает смерть. Армией гордятся, на неё возлагают надежды. Фильм призван продемонстрировать мощь российской армии зрителю: новейшие БТР, роботы Уран-6, беспилотники, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», тяжелый авианесущий ракетный крейсер «Адмирал Кузнецов», с которого взлетают Су-33, сбивающие в атмосфере корабль пришельцев.

Отец-командир здесь полковник, который сдержанно и мужественно приказывает готовиться к применению оружия. Без большой крови, палящих танков и ядерных взрывов «Притяжение», одновременно вышедшее в прокат в России и Китае, показывает российскую армию настоящей защитницей. Без агрессии в поведении.

«Небо» увидели на экранах меньше месяца назад. Спорить о художественных достоинствах картины не имеет смысла, поскольку она претендует на искусство с той же степенью, что и средней руки голливудская «клюква».

В списке антагонистов главные героев – американские военные. Именно они подставляют Су-24М под ракету AIM9X турецкого F-16C. В финале покажут трупы американских инструкторов – мысль, что теперь церемониться с «партнёрами» не стоит.

Кино – зеркало отношения общества к предмету. Режиссёр и сценарист творят фильм из нитей убеждений и мифов, который актуальны на текущий момент. В начале 2000-х, судя по комедиям, к армии России не было серьёзного отношения, лишь шутки о вечно полном гранённом стакане и издевательствах над младшими по званию.

Когда система двинулась и начались реформы в военной сфере, вернулся образ доблестного героя, но снаряжение и техника за ним не поспевали, из чего и последовали трагичные мотивы в кино. По мере наращивания военной мощи России новейшее военное снаряжение и эффективная работа военных структур органично попали и в киноленты.

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