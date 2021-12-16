Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Нидерланды ввели локдаун из-за распространения «омикрон»-штамма... 22:24
Поставки российского газа в Германию существенно сократились 22:24
Тихонов заявил, что в Международном союзе биатлонистов собрались... 22:14
Вице-президент США разозлилась после вопроса о должности Байдена 22:02
Политолог назвал «шипами из мешка» заявления вице-канцлера ФРГ... 22:01
Шлеменко рассказал, почему согласился на бой с Исмаиловым 21:52
В ЛНР сообщили об ответном огне по военным Украины 21:46
Россия пообещала последствия в случае отказа НАТО от предложения... 21:44
Третьяк: сборная России играла против Чехии, как советский ЦСКА 21:39
У участницы «Детского Евровидения» от России возникли проблемы... 21:36
Армия

От «ДМБ» до «Неба». Как военный перестал быть карикатурой

Почему российский кинематограф больше не смеется над армией РФ

Слушать
Остановить
close
100%
Кадры из фильмов «ДМБ» (2000) и «Небо» (2021) (коллаж)

Кадры из фильмов «ДМБ» (2000) и «Небо» (2021) (коллаж)

Кинокомпания «Кармен»/ «Централ Партнершип»
Образ российских вооруженных сил в кино за последние 20 лет сильно изменился. Какой армию представляли в начале 2000-х и какой мы видим ее сейчас – в авторской колонке эксперта Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Марии Бойко специально для «Газеты.Ru».

В 2000 году в прокат вышел комедийный фильм Романа Качанова «ДМБ», шагнувший в народ в виде поговорок, написанных сценаристом Иваном Охлобыстиным. Публике нравилось хохотать над самой мощной структурой в стране. Фильм откровенно высмеивал армию, издевался над призывниками и офицерами, доводил сам факт военной службы до абсурда.

Основная мысль фильма – в армии народ голодает, вместо оружия получает саперные лопаты и мечтает о дембеле, а главная военная тайна состоит в том, что русскому солдату терять нечего.

«72 метра» Владимира Хотиненко зритель увидел в 2004 году: человечность и честь на фоне технических неполадок и глупых ошибок. Сила армии в человеке, но в то время еще — не в технике. Задолго до «Крымской весны» каперанг Геннадий Янычар возвращает экипаж и подлодку с теплого, но ставшего украинским Крымского полуострова, на холодный, но родной Кольский.

Выход картины совпал с военной реформой 2001-2004 годов. Тогда только-только президент Владимир Путин объявил начало массового перевооружения.

В фильме флотские учения откладывать нельзя, и команда продолжает тренироваться с той техникой, что есть. А есть дизель-электрическая подводная лодка «Славянка», морская мина времен Великой Отечественной войны, караулящая своих жертв где-то в море, и спасательное неработающее снаряжение ИДА-59.

Моряки-подводники на фоне этой халатности держатся с храбростью и добрым юмором. А гражданский Черненко, который мечтал с детства стать моряком, но стал врачом, на протяжении всего фильма смотрит на военных как на единственную надежду. По воле подводников он выбирается на сушу живой. Что случается с остальным экипажем – вопрос открытый, как и финал киноленты.

Душа российского военного широка, совесть чиста, но техника – подвела.

В 2006 году война в Чечне осмысливается на экране как гражданская вместо этнической: нет однозначно хороших «федералов» и плохих чеченцев. В сериале «Грозовые ворота» чеченец Шах, бывший боевик, перешедший на сторону России, сражается с боевиками, убившими в результате теракта его семью. Не дословно, но кульминация сериала цитирует бой псковских десантников на высоте 776.

Русские офицеры – не шаблонные молодцы, сошедшие с агитплаката, а настоящие люди: кто-то пьёт, кто-то мучается из-за болезни сына, кто-то продает боевикам оружие и сливает секретную информацию.

Жесткая, но не жестокая армия показана в сериале Олега Базилова и Виталия Воробьёва «Десантура» 2009 года. Кино подтверждает элитную репутацию Воздушно-десантных войск – парни, как на подбор, бесстрашные перед лицом противника. Эти качества в них воспитывают мудрые начальники. В бою для десанта главное скорость – думать надо быстрее, чем противник.

Боевых действий в сериале на любой вкус – операции от ловли взбунтовавшихся призывников до вооружённых столкновений в Абхазии и Чечне. Во всех случаях бойцы проявляют лучшие человеческие качества, которые только можно воспитать в военном человеке.

В 2017 году появляется фильм Фёдора Бондарчука «Притяжение». Это фантастика, но главным действующим лицом в нём является армия России, которая чётко и по инструкции атакует неизвестный объект, приближающийся к Земле из космоса, а после демонстрирует оперативную и слаженную работу в разрешении внештатной ситуации.

Высококлассная военная техника, принятие сложных решений, международное сотрудничество – фон для сюжетной линии, в которой любовь побеждает смерть. Армией гордятся, на неё возлагают надежды. Фильм призван продемонстрировать мощь российской армии зрителю: новейшие БТР, роботы Уран-6, беспилотники, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», тяжелый авианесущий ракетный крейсер «Адмирал Кузнецов», с которого взлетают Су-33, сбивающие в атмосфере корабль пришельцев.

Отец-командир здесь полковник, который сдержанно и мужественно приказывает готовиться к применению оружия. Без большой крови, палящих танков и ядерных взрывов «Притяжение», одновременно вышедшее в прокат в России и Китае, показывает российскую армию настоящей защитницей. Без агрессии в поведении.

«Небо» увидели на экранах меньше месяца назад. Спорить о художественных достоинствах картины не имеет смысла, поскольку она претендует на искусство с той же степенью, что и средней руки голливудская «клюква».

В списке антагонистов главные героев – американские военные. Именно они подставляют Су-24М под ракету AIM9X турецкого F-16C. В финале покажут трупы американских инструкторов – мысль, что теперь церемониться с «партнёрами» не стоит.

Кино – зеркало отношения общества к предмету. Режиссёр и сценарист творят фильм из нитей убеждений и мифов, который актуальны на текущий момент. В начале 2000-х, судя по комедиям, к армии России не было серьёзного отношения, лишь шутки о вечно полном гранённом стакане и издевательствах над младшими по званию.

Когда система двинулась и начались реформы в военной сфере, вернулся образ доблестного героя, но снаряжение и техника за ним не поспевали, из чего и последовали трагичные мотивы в кино. По мере наращивания военной мощи России новейшее военное снаряжение и эффективная работа военных структур органично попали и в киноленты.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Газеты.Ru».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+