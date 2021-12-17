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Армия

«Вежливый убийца авианосцев». Какие «маршалы» служат в ВМФ России

Как «Маршалу Шапошникову» и «Маршалу Устинову» дали новую жизнь. И новые ракеты

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В российском военном флоте корабли традиционно называют в честь флотоводцев или городов. Но есть в составе ВМФ два корабля, которые получил имена «сухопутных» маршалов. Как они служат, как их модернизировали и на что что они способны – в материале военного журналиста Виктора Сокирко специально для «Газеты.Ru».

Российский фрегат 1-го ранга «Маршал Шапошников» поразил учебную подводную цель в Японском море ракетой новейшего противолодочного комплекса «Ответ». Учения прошли в первой половине декабря.

Этот корабль в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) был передан еще в 1986 году. «Шапошников» неоднократно участвовал в дальних походах, накрутил на винты десятки тысяч морских миль. Корабль оснащен мощным ракетно-торпедным вооружением, реактивными бомбометами, после модернизации получил новую 100-мм артиллерийскую установку А-190-01, две пусковые установки ЗС-14 в каждой из которых по восемь ячеек под ракеты «Калибр» и, как сейчас выяснилось, под «Ответ», а также – новую радиолокационную станцию 5П-30Н2 «Фрегат-Н2».

Обновили на нем и два противокорабельных вертолета Ка-27ПЛ. С 27 апреля 2021 года фрегат «Маршал Шапошников» вернулся в состав сил постоянной готовности ТОФ.

У этого корабля есть еще одна особенность – она кроется в его названии. Военные моряки, как правило, дают своим кораблям имена флотоводцев, называют их в честь городов и российских регионов. В ходу также такие названия, как «Гремящий», «Стерегущий», «Ретивый», – это историческая традиция.

На Северном флоте есть целая «звериная дивизия» атомных подводных лодок с названиями «Барс», «Пантера», «Леопард», «Тигр» и «Гепард». С именами военачальников в ВМФ как-то не задалось, можно вспомнить единственный сейчас авианосец «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», который спускался на воду как «Леонид Брежнев», но уже в процессе достройки был переименован в «Тбилиси», а в итоге всё-таки получил традиционное «морское имя».

Так что в случае с «Маршалом Шапошниковым» – это дань уважения флота советскому военачальнику Борису Михайловичу Шапошникову.

Есть в составе ВМФ России и еще один «маршал» – ракетный крейсер дальней морской и океанской зоны проекта 1164 «Атлант», носящий имя «Маршал Устинов».

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» выполнил свыше 370 боевых упражнений с использованием ракетных, артиллерийских и противолодочных комплексов. В походах он прошел почти 150 тысяч морских миль. В 1987-88 и 1989 годах крейсер нес службу в Средиземном море в составе советской корабельной группировки.

В 1997 году «Маршал Устинов» отправился в Атлантику, а потом долгое время принимал участие в патрулировании в Северном Ледовитом океане вокруг острова Шпицберген, обеспечивая безопасность российских судов в регионе.

С «Шапошниковым» они одногодки, а вот капитальный ремонт и модернизацию «Устинов» прошел несколько раньше – в 2016 году. Годы у причальной стенки судостроительного завода «Звездочка» в Северодвинске не прошли даром – это уже был совершенно новый корабль, оснащенный мощным вооружением и радиоэлектронным оборудованием.

Следует остановиться на его вооружении. Основной «козырь» этого корабля – 16 пусковых установок крылатых противокорабельных ракет П-1000 «Вулкан», которые являются развитием системы П-500 «Базальт».

Полет этой противокорабельной ракеты осуществляется по сложной траектории, она оснащена системой телеуправления и бортовой станцией радиоэлектронного противодействия средствам ПВО атакуемого корабля.

В целях преодоления ПВО и ПРО на ракете предусмотрены противозенитное маневрирование на малой высоте и рассредоточение ракет в залпе по фронту. На ракете установлена станция постановки активных помех системы защиты 4Б-89 «Шмель».

Кроме того, корабелы «Звездочки» заменили на «Маршале Устинове» и всю внутреннюю «начинку», начиная от кабелей, заканчивая газотурбинными установками, которые позволяют крейсеру развивать скорость в 32 узла. Этот корабль с экипажем почти в 500 человек, обладает автономностью плавания в 30 суток и способен за это время преодолеть более 7500 морских миль.

В мае 2020 года в район Баренцева моря впервые с 80-х годов прошлого века выдвинулась ударная группа кораблей НАТО. Крейсер «Маршал Устинов» выдвинулся им навстречу и спустя некоторое время корабли НАТО ушли. В европейской прессе с тех пор за «Устиновым» закрепилось прозвище «вежливый убийца авианосцев». В той группе авианосцев не было, но наш крейсер действительно мог в той ситуации американский авианосец уничтожить.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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