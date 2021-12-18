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Армия

Почему строевая подготовка нужна нашим детям

Как умение правильно маршировать помогает в бою и в мирной жизни

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Михаил Терещенко/ТАСС
Юнармейцев, кадетов и курсантов в России по-прежнему обучают строевой подготовке. Зачем это делается – в авторской колонке журналиста и бывшего милиционера Сергея Лютых специально для «Газеты.Ru».

Кто-то скажет, что это глупый пережиток прошлого. Другие, что это только красивая воинская традиция. Третьи, что через муштру солдаты приобретают способность оставаться собранными в самых трудных ситуациях, а еще она помогает подразделению по-настоящему сплотиться и действовать как одно целое.

Но скрытого смысла в ней куда больше.

Строевая подготовка – это не просто традиция, а накопленный столетиями боевой опыт, который может пригодиться и в современных войнах, и в конфликтах будущего. Тот, кто прошел через нее точно знает – она помогает на протяжении всей жизни. Даже в решении будничных задач.

Мое знакомство со строевой началось в августе 2000 года после успешной сдачи экзаменов в колледж милиции. Был август. Стояла жара. Помню, на одном из первых построений курса несколько ребят упало в обморок.

Потом был курс молодого бойца – КМБ. По утрам жутко хотелось спать и вообще с настроем были серьезные проблемы, но стоило нам на марше запеть строевую песню, как постепенно и сонливость проходила, и настрой поднимался.

В колледже мы строились по любому поводу. Каждое утро начиналось с построения-поверки, на котором нас считали. Были построения в коридоре на этажах между парами.

Строили перед завтраком и обедом: в столовую заходили в колонну по одному. Строевая в качестве способа занять курсантов в свободное время. Строевая на всех праздниках. Даже бывало в актовом зале нас поднимали с мест и заставляли маршировать на месте, от чего поднимался мощный гул.

После выпуска начался адский труд в режиме 24 на 7. Но и после суточных дежурств и с температурой под 40, я надевал форму и тут же плечи мои расправлялись, шаг становился твердым.

В форме я становился лучшей версией себя. Благодаря муштре. И она влияла не только на меня, но и на моих напарников. Форма обязывала.

Собственно – в древности строй, в той или иной форме, возник как раз с началом первых войн. И именно благодаря ему на поле боя происходили такие казалось бы невероятные вещи, как во время битвы при Гавгамелах в 331 году до нашей эры.

Тогда армия Александра Македонского, насчитывающая 47 тысяч человек, разбила «миллионное» войско Дария. Конечно, миллион – это миф. Речь, скорее всего, шла о 245 тысячах человек. Однако это ничего не меняет. Разница в цифрах все равно более чем впечатляющая.

Македонцы победили, потому что довели навыки сражения в строю до совершенства. Против македонской фаланги не мог выстоять никто. К этому еще, конечно, прибавлялся военный гений Александра и его советников.

Я бы еще обратил внимание вот на что: нападающие в рассыпную, как это красиво показано в фильме Оливера Стоуна «Александр», выглядят людьми свободными и независимыми. Каждый из них одет и вооружен как считает нужным. А вот солдаты Македонского одеты одинаково, стоят как роботы и должны безропотно исполнять приказы командира.

Только за пределами поля сражения все было ровно наоборот. Македонцы имели серьезные гражданские права и свою долю в каждой победе. К каждому из них относились с уважением и почетом. Кстати, особое уважение к ветеранам, как и само это понятие – наследие македонцев.

Бегущие же «сами по себе» воины Дария были бесправными рабами со всеми вытекающими отсюда неприятными моментами.

С появлением огнестрельного оружия строй претерпел изменения: получил распространение линейный боевой порядок. Муштры стало еще больше. До совершенства ее довели в прусской армии XVIII века, с которой, в свою очередь брали пример российские военачальники.

Войска Фридриха II умели давать до пяти залпов из кремневых ружей в минуту. В начале XIX века линейная пехота стала основой вооруженных сил всех европейских стран.

В 1883 году был изобретен пулемет Максима. Вскоре после этого классический сомкнутый боевой строй канул в лету. Солдат продолжали муштровать и гонять строем по плацу, но уже с другими целями.

«Без правильно поставленного строевого обучения трудно добиться четких действий воинов в современном бою. Сейчас, когда подразделения и части насыщены сложной техникой, когда значительно возросла роль коллективного оружия в бою, уровень строевой выучки должен быть особенно высок», – говорится в действующей концепции воспитательной работы в российской армии.

В действительности боевой строй никуда не исчез: просто стал иногда не таким заметным со стороны. Солдаты наступают и отступают, действуя сообща.

А вот какие простые, но важные советы давал новобранцам командир стрелковой роты Яков Кузнецов на полях сражений Великой Отечественной войны осенью 1941 года: «Не теряй связи с товарищами по обе руки от тебя и не отставай», – по сути это главная строевая формула, которая, впрочем, пригодится человеку не только на войне, но и по жизни.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Газеты.Ru».

Биография автора:

Сергей Лютых, журналист, капитан милиции в отставке, работал участковым милиционером, расследовал уголовные дела в дознании, раскрывал преступления, будучи оперативником в МУРе на Петровке, 38.

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