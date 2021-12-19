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Армия

Кто уничтожил V-1802: неизвестный подвиг авиации Балтийского флота

Узнать о победе советских летчиков на Балтике удалось лишь спустя 77 лет

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Российская «Разведывательно-водолазная команда» много лет осуществляет поисковую экспедицию «Корабли Великой Победы». Но нынешняя их находка – особого рода. Поисковики отыскали на дне Балтийского моря у берегов Калининградской области обломки немецкого сторожевика V-1802. К работе привлекли историков – и они восстановили обстоятельства морского боя, состоявшегося 11 ноября 1944 года. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Таинственная находка

В период с 12 по 16 ноября 2021 года в Калининградской области проходило комплексное исследование местных объектов военно-технической истории и фортификации, совместно предпринятое Русским географическим обществом, Балтийским флотом и Инженерными войсками Минобороны РФ. К участию в этом мероприятии привлекли и «Разведывательно-водолазную команду».

Дело в том, что минувшим летом ученые Института океанологии имени Ширшова и Балтийского федерального университета имени Канта обследовали дно моря неподалеку от Калининграда – и обнаружили какое-то затонувшее судно. Известно, что осенью 1944 года авиация Краснознаменного Балтийского флота начала активные действия для пресечения снабжения немецкой группировки, окруженной на Курляндском полуострове и в районе города Мемель (ныне Клайпеда). Тогда летчики КБФ утопили большое количество судов и кораблей противника, обеспечивавших снабжение войск и эвакуацию окруженной группировки. Возникло предположение, что находка – одно из этих судов.

Для обследования и идентификации обнаруженного объекта в Калининградскую область прибыли пятеро участников проекта «Поклон кораблям Великой Победы»: Константин Богданов, Алексей Иванов, Евгений Загадский, Валерий Абрамов и игумен московского Данилова монастыря отец Иннокентий (Ольховой).

Они вышли в море на судне гидрографической службы Балтийского флота ГС-214. Прибыв в указанные координаты, поисковики погрузились, отыскали затонувшее судно и приступили к обследованию. Корабль лежит на песчаном грунте на глубине 21–23 метра – на ровном киле с креном на правый борт, ушедший в песок выше ватерлинии. Корпус большей частью цел, хоть и проржавел, носовая надстройка и труба отсутствуют. Зато сохранился небольшой фрагмент кормовой надстройки с установленным на нём орудием.

Участники «Разведывательно-водолазной команды» произвели фото- и видеосъёмку судна – используя при этом осветительные фонари высокой мощности. Затем начали расчищать от наростов мидий орудие, части корабельного борта. Велся поиск любых маркировок, цифр и букв, способных помочь установить название корабля. У форштевня водолазы обнаружили табличку из цветного металла, предположительно содержавшую геральдический герб судна.

Но надпись на табличке сильно проржавела и прочтению уже не поддавалась…

Однако, работа велась не только в море, но и на суше. Научный консультант экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы», известный военный историк Мирослав Морозов произвёл «раскопки» в архивах – и выяснил, что в указанной координатной точке 11 ноября 1944 года состоялся бой. Два немецких сторожевых корабля V-310 и V-1802, осуществлявшие поиск советских подводных лодок в районе военно-морской базы Мемель, подверглись трём последовательным атакам штурмовиков Ил-2 из состава 8-го гвардейского штурмового авиаполка и 47-го штурмового авиаполка 11-й штурмовой авиадивизии ВВС КБФ.

Сопоставление данных из советских и немецких архивов с выявленными в ходе погружения конструктивными особенностями судна, характером повреждений и района его гибели позволили идентифицировать его как немецкий сторожевой корабль V-1802 из состава 1-й гитлеровской десантной дивизии.

Меткие попадания

V-1802 – это бывшее французское рыболовное судно «Ориент» (постройки 1908 года), «мобилизованное» немцами. На бывшего «рыболова» водоизмещением в 283 тонны установили 88-мм пушку, три зенитных автомата и отдали в распоряжение германских ВМС на Балтике. В тот роковой для себя день 11 ноября экс-«Ориент» вместе с другим немецким сторожевиком охотился за советскими подлодками – но сам стал добычей советской штурмовой авиации. Мирослав Морозов в подробностях восстановил обстоятельства того боя.

К тому времени летчики «илов» уже вполне отработали методику атак на вражеские корабли. Обычно в подобных случаях оружие использовалось в следующей очередности: сначала реактивные снаряды, затем пушки и в последний момент – бомбы. Затем следовал выход из пикирования и противозенитный маневр. Задача, как правило, осложнялась тем, что немецкие военные и транспортные корабли имели мощное зенитное вооружение.

Открывая шквальный огонь, они старались вынудить советских пилотов сокращать время пребывания над целью. Те, в свою очередь, старались израсходовать боезапас в первом и единственном заходе – понимая, что, возможно, шанса на второй у них уже не будет.

Первую атаку на два немецких сторожевика провели четверо Ил-2 из 8-го ГШАП в 13:30 по московскому времени (в 11:30 по Берлину). Три «ила» напали на V-310 и нанесли ему лёгкие повреждения – у немцев отказали радиостанция и гидролокатор. Четвёртый же самолёт неудачно атаковал V-1802. Последовавшая через полчаса вторая атака, в которой участвовала пара Ил-2, также оказалась неудачна. Но в 13.06 по берлинскому времени состоялась третья атака – два «ила» из 8-го полка, разделившись, нанесли удары по обеим целям.

В горячке боя летчики не смогли произвести подробной фотосъёмки итогов боя. Они донесли командованию о том, что добились попадания бомбой во вражеский корабль – но в штабе авиадивизии им этот успех, по причине отсутствия фотодоказательств, не засчитали. Как отмечает Мирослав Морозов, советское командование всегда старалось проверить донесения об успехах своих подчинённых, и порою отказывалось принимать на веру голословные утверждения.

Дополнить обстоятельства боя удалось благодаря немецким документам. Как следует из доклада командира немецкого сторожевого корабля V-310, в том бою 11 ноября V-1802 в 13.08 по берлинскому времени был тяжело повреждён советской авиацией. В ходе атаки Ил-2 две бомбы попали в ходовую рубку и машинное отделение немецкого сторожевика, ещё два всплеска бомб зафиксированы за правым бортом.

В результате попадания ходовая рубка, мачта и труба были полностью уничтожены, в машинном отделении возник пожар, который удалось потушить только в 13:35. В 14:00 V-310 начал буксировку V-1802 в сторону военно-морской базы Пиллау (ныне Балтийск), но тяжело поврежденный сторожевик продолжал набирать воду. В 16:00 с погибающего V-1802 сняли оставшихся членов экипажа, в 19:05 сторожевик ушел под воду кормой вниз.

В результате атаки потери личного состава V-1802 составили 17 человек погибшими – среди них оказался и командир сторожевика. Тяжелые ранения получили 6 человек, двое из которых позже скончались.

Заслуга уничтожения вражеского корабля принадлежит человеку известному – за штурвалом «ила», добившегося метких бомбовых попаданий, находился Герой Советского Союза гвардии капитан Николай Васильевич Пысин, известный своими многочисленными подвигами. Однако, потопление V-1802 в списке побед Пысина до последнего времени не значилось.

Таким образом, обнаружение и идентификация погибшего немецкого сторожевого корабля позволило вписать его в число побед советских летчиков и восстановить таким образом историческую справедливость. Сам Пысин, работавший после войны в гражданской авиации, умер ещё в 1975 году – и об этом своем успехе узнать, естественно, уже не смог. Но известие о нём передано дочери героического летчика Татьяне Новиковой. Таким образом, удалось заполнить ещё одно «белое пятно» в истории Великой Отечественной.

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