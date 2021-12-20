Памяти Андрея Малюкова. Как армия оказалась «В зоне особого внимания»

19 декабря 2021 года скончался один из самых известных и плодовитых «военных» режиссеров Андрей Малюков. О его творческом наследии – в колонке доктора политических наук, ведущего научного сотрудника Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Алексея Токарева специально для «Газеты.Ru».

1968 год. О Великой Отечественной войне Юрий Озеров снимает киноэпопею «Освобождение». Напоминать советскому зрителю о первых двух годах страшных поражений начальство не решается, поэтому первый из пяти фильмов начинается сразу с победной Курской дуги. Многие участники событий еще живы – маршал Жуков по политическим соображениям консультантом картины не станет. Андрей Малюков работает ассистентом режиссера. Проект 26-бис: уникальный крейсер на страже Ленинграда 85 лет назад, 20 декабря 1936 года, в Ленинграде началось строительство крейсера «Максим... 20 декабря 09:25

1977 год. В Советском Союзе два генерала понимают, как важен общественный имидж вверенных им структур. Председатель КГБ Юрий Андропов помогает писателю Юлиану Семенову и режиссеру Татьяне Лиозновой создавать образ разведчика (Штирлиц шагнет с экранов в анекдоты), а командующий ВДВ Василий Маргелов курирует съемки фильма «В зоне особого внимания».

Обаятельный капитан Тарасов в голубом берете бегает по лесам, тонет в болоте, врывается в штаб «неприятеля» на учениях, внимает советам подчиненного, которого по уставу слушать не должен: мудрый и душевный прапорщик Волонтир станет «главным прапорщиком ВДВ». Дебютант Андрей Малюков – режиссер-постановщик.

1989 год. По стране шагает «гласность». Армия – больше не главная защитница и опора государства, а все чаще объект насмешек и ругани. В фильме «Делай — раз!» дедовщина показана во всех подробностях. Главного «деда» в исполнении Владимира Машкова не убьют, но заставят отжиматься. Пятый фильм Малюкова как режиссера.

close 100% Режиссер Андрей Малюков (6 января 1948 — 19 декабря 2021) Максим Блинов/РИА «Новости»

1995 год. Война в Чечне поводов для гордости не дает совсем. Но можно смотреть в прошлое, где даже в условиях жутких поражений 1941 года в Брестской крепости есть место подвигу. Малюков экранизирует повесть Бориса Васильева «В списках не значился».

Советского Союза нет уже 4 года, но до реалистичности постсоветских фильмов надо дожить: смерть на экране случается ровно, как в советском кино – момент убийства не натурализован, пуля не разрывает плоть, выстрел обозначается наложенным звуком.

Ключевой момент фильма – воинское приветствие офицеров вермахта последнему оставшемуся в живых защитнику крепости, который, отвечая на вопрос «имя? звание?», цитирует название фильма: «Я — русский солдат».

2002-2003 год. Поводов для оптимизма на Северном Кавказе больше, чем 10 лет назад. В телесериале «Спецназ» подразделение непонятной ведомственной принадлежности из серии в серию сталкивается со сложностями, которые неизменно преодолевает. Добротный боевик Малюкова однозначно делит мир на хороших и плохих парней без лишних мыслей. На волне сближения с американцами в реальности агент ЦРУ в исполнении Михаила Пореченкова нашим парням поможет в кино. По стране, размышляющей иногда, не построить ли вокруг Чечни забор, несется песня с однозначным посылом: «Давай за них, давай за нас, и за Сибирь, и за Кавказ!» – это группа «Любэ» выступает за единую Россию. Т-72Б3М будут охранять границу Таджикистана. И легко дойдут до Кабула Первая партия из 30 новых модернизированных танков Т-72Б3М, предназначенная для усиления 201-й... 19 декабря 20:24

2006 год. Малюков снимает сериал, в котором надо думать. Разделение на хороших федералов и плохих чеченцев – забыто. Как и в реальном гражданском конфликте в Чечне, «Грозовые ворота» с экрана показывают, что и отдельные штабные офицеры могут быть настолько коррумпированы, что сдадут своих врагу, но и чеченцы – не синоним боевиков, которые своих соотечественников уничтожают не менее зверски, чем русских. Сына состоятельных родителей попытаются «отмазать» от армии, но он сам решит пойти служить, где столкнется с парнем из деревни, которого будет знакомить с поэзией другого служившего на Кавказе – Лермонтова. Фильм станет своеобразным памятником бою псковских десантников на высоте 776.

2008 год. Выходит фильм Малюкова «Мы из будущего». Каждое 9 мая отмечают все масштабнее. Но и ветеранов все меньше. Сюжет о том, как «черные копатели» из начала XXI века попадают в 1942 год, наполнен знаменитыми образами Великой Отечественной войны. Герой Данилы Козловского процитирует Сергея Бондарчука из «Судьбы человека», отвечая полковнику вермахта: «после первой не закусываю». Когда герои вернутся в настоящее, главный неонацист будет сдирать татуированную свастику камнем.

***

Армия и война – две музы Андрея Малюкова. И воспевал он их в полном соответствии с отношением общества к ним. Когда страна разочаровывалась в армии, вместе с ней был и режиссер, показывающий ужасы дедовщины, словно забывший какими однозначно положительными были вооруженные силы в его картине всего-то за 10 лет до этого. Совершенно бесхитростный и проходной «Спецназ» (один из трех «Золотых орлов») был такой же данью времени, что и усложняющие восприятие чеченского конфликта «Грозовые ворота» (ТЭФИ).

Нет никаких достоверных социологических данных о том, сколько советских мальчишек после увиденного «В зоне особого внимания» захотели надеть голубой берет (хотя иногда пишут, что конкурс в Рязанское училище ВДВ превышал ВГИКовский). Но этот фильм очевидным образом оказался в числе тех, которые засматривают до дыр: ни грамма крови и чернухи, антагонисты, которых хочется любить не меньше героев, настоящая мужская дружба.

Армия в этом фильме сильная и добрая, она манит к себе задолго до парков «Патриот», танкового биатлона и грандиозного здания Национального центра правления обороной (НЦУО). Малюков-дебютант создал кино про армию, определяющее выбор мужчин на многие поколения вперед.