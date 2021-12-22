Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
В ДНР рассказали, когда США доставили химоружие на Украине 20:46
В Белом доме предупредили, что НАТО может приблизиться... 20:38
Российскую чемпионку мира по плаванию уволили с работы... 20:36
Форвард «Зенита» может перейти в январе... 20:21
США отказались публично отвечать на предложения России... 20:19
Франция поддержала предложение Столтенберга провести в январе... 20:19
Глава НАТО заявил, что альянс «никогда не обещал не... 20:15
В многоэтажке в Москве заложили самодельное взрывное... 20:07
Газовый оператор Украины не согласился со словами Путина о росте... 20:06
США подтвердили готовность к переговорам по безопасности... 19:58
Армия

«Украина превратилась в территорию дичайших экспериментов Запада»

Какое химического оружие США могли поставлять на Украину и как его могут применить

Слушать
Остановить
close
100%
Bassam Khabieh/Reuters
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что США поставили Украине химическое оружие, которое было переброшено на линию соприкосновения в Донбассе. «Газета.Ru» разбиралась, что за вещества Вашингтон мог поставлять на Украину и чем может обернуться их боевое применение.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии Минобороны заявил, что в Донецкой области Украины находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, «для совершения провокаций в городах Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами».

«Все знают, что США привозили разные виды оружия на Украину. В октябре с одной из поставок был поставлен антидот. Есть такой тип химического оружия – ботулотоксин, он вызывает ботулизм, проще – паралич. В ноябре был доставлен уже сам химический препарат в 40-миллиметровых металлических контейнерах, он применяется, например, в гранатометах. Или с беспилотников, вес небольшой, чтобы скидывать с беспилотников. Химическое оружие поставлялось из Америки», – сказал представитель самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Он отметил, что, по его данным, в это же время в Мариуполь был доставлен другой контейнер, «его вес составлял 300 килограмм, там находилось боевое отравляющее вещество – бензоксазепин, оно применяется в виде аэрозоля. «Все это было свезено в Харьковскую область, там есть артиллерийские склады недалеко и быстро можно доставить к линии соприкосновения. Это касаемо химических веществ, о которых мы знаем», – добавил Басурин.

Он также заявил, что на линии соприкосновения в Донбассе присутствуют американские ЧВК, они «готовят огневые точки, подчиняются определенным людям, у них нет общего командования со стороны вооруженных сил Украины».

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко отрицает информацию о том, что в подконтрольной Киеву части Донбасса находятся американские частные военные инструкторы и химические компоненты.

«Категорически отвергаем инсинуации в адрес Украины», – написал Николенко на своей странице в Facebook.

«Ботулотоксин применяли в годы Второй мировой войны. Он весьма плохо растворяется в воде, поэтому очень страшен как яд контактного действия. Украинцы могут отравить воду Северского Донца, а эта река проходит через города ДНР и ЛНР. Бензоксазипин же не столько отравляющее вещество, сколько сильно раздражающее. Самое опасное в этой истории – возможное отравление питьевой воды в Луганске и Донецке. Нужно провести операцию по предотвращению и ликвидации возможности такого шага», – рассказал «Газете.Ru» военный химик, эксперт комитета по обороне Госдумы России, один из создателей отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк.

По его словам, в отличие от ядерного, химическое оружие, особенно последние образцы, намного выгоднее экономически. «Живая сила поражена, а вся матчасть – цела, достаточно ее обработать или применять умные вещества, которые сами умрут через некоторое время. Поэтому наступающие силы умеют и знают, как бороться с собственными химическими компонентами», – сказал эксперт.

Ринк подчеркнул, что США заставили разоружиться Россию, но оставили себе 30% современного химоружия. «То же самое и в Англии. Химические центры в этих странах процветают и развиваются, в то время как российские – нет. На Украине есть люди, которые умеют делать кое-что интересное. Украинские мозги – шикарные мозги в плане научных возможностей. Россия работала с украинскими институтами и специалистами», – сказал Ринк.

По словам зампреда комитета по обороне Госдумы Юрия Швыдкина, поставки химического оружия США на Украину являются грубым нарушением конвенции ООН о запрете разработки, производства и накопления запасов токсического оружия.

«Убежден, что эти поставки осуществляются не просто ради красивого словца, а готовятся провокационные действия со стороны ВСУ при поддержке США. Это заключается в возможных химических атаках, как в отношение жителей ЛНР и ДНР, так и жителей Украины с целью обвинить в этом независимые республики и Россию, создав тем самым условия для ведения активных боевых действий непосредственно в отношение ДНР и ЛНР», – сказал Швыдкин.

По его мнению, логика США действует против логики здравого смысла, но Украина – полигон для воплощения геополитических интересов США. «Поэтому они используют ее в своих целях, при этом не заботясь ни о безопасности европейского континента, не задумываясь о жертвах, которые могут быть», – считает эксперт.

По словам депутата Народного совета ДНР Мирослава Руденко, подобное США творили в Сирии, где «Белые каски» неоднократно пытались организовать химические провокации, чтобы оправдать удары по правительственным войскам САР.

«США демонизируют Донбасс, планируют обвинить независимые республики и Россию в возможных химических атаках. Это – еще один из показателей потери суверенитета Украины – она превратилась в территорию дичайших экспериментов Запада, где на гражданах, как на кроликах, будут проводить опыты», – заключил Руденко.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+