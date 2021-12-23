Сбросить свастику с Эльбруса: альпинисты РККА против горных стрелков Вермахта

Советская школа альпинизма не зря считалась одной из лучших в мире. Все дело в воинских традициях. Как возник союз армии и альпинистов – в авторской колонке журналиста и бывшего милиционера Сергея Лютых.

Это союз возник не случайно. Были причины, которые побудили военное руководство страны срочно взять под крыло альпинистов, сделать из них полноценный воинский резерв. События эти связаны с Великой Отечественной войной. «Пришлось изрядно поломать голову». Как питаются военные на Крайнем Севере В Арктике российская армия остается всерьез и надолго. Министр обороны Сергей Шойгу на расширенном... 22 декабря 17:06

У немцев была особая дивизия «Эдельвейс», в которой служили профессиональные альпинисты. У СССР ничего подобного не было. Но, слава богу, работала разведка и о планах фашистов захватить все ключевые перевалы и горные дороги Кавказа узнали в Красной Армии.

Базы для подготовки солдат создавались в спешке. Со всего Союза собирали альпинистов, от именитых профессионалов до начинающих любителей. И успели. Планы гитлеровцев в кавказском высокогорье удалось сорвать.

Теперь эту историю чаще всего иллюстрируют героическим восхождением красноармейцев на Эльбрус с целью сбросить оттуда фашистские знамена. Однако было и другие, куда более значимые, хоть и не такие символичные сюжеты.

Чего только стоит эпизод, связанный с эвакуацией жителей Баксанского ущелья и готовой продукции находившегося там Тырныаузского молибденового комбината, через снежно-ледовый перевал Бечо. Советским альпинистам нужно было обеспечить безопасный проход более чем для тысячи женщин с детьми и пожилых людей.

Для перехода сформировали отряды по сотне человек, каждый из которых сопровождался двумя альпинистами. Маршрут был сложным даже для опытных горных туристов, но военным проводникам удалось вывести всех без потерь и несчастных случаев.

Другой случай связан с двумя тысячами детей, которых немцы свезли в больницу города Теберда из нескольких санаториев и морили там голодом. В январе 1943 года две поредевшие в боях горнострелковые роты Красной Армии вышли в Домбайскую долину через Марухский перевал. Этот марш-бросок вынудил немцев в спешке оставить Теберду. Они были уверены, что с гор спустились крупные соединения советских войск.

В данном случае, можно сказать, сработала поговорка «смелость города берет». Су-30СМ2 покоряет планету. Новая серия летучего блокбастера Наиболее успешным на мировом рынке отечественным истребителем постсоветского времени является семейство... 21 декабря 22:18

По дороге Евгению Белецкому, руководившему этими двумя ротами, еще сдался штаб мятежных карачаевцев.

Но настоящий шок красноармейцам-альпинистам пришлось испытать в той самой больнице. Дети там походили на живые скелеты. Они обессиленные лежали на кроватях.

Как оказалось, немцы потихоньку истребляли этих маленьких пациентов. Помогавший им заведующий больницы был тут же расстрелян по приказу Белецкого.

Дети передали красноармейцем четыре сотни писем для своих родителей. Решено было отправить их как можно скорее, но для этого требовалось вновь отправиться в Закавказье, перейдя через Клухорский перевал. Как назло, сумка с письмами по дороге упала в пропасть.

Евгений Белецкий без страховки и ледорубов спустился за ней, а по прибытию в Тбилиси отправил все четыреста писем, как заказные.

Белецкий — пример человека, который пришел на военную службу, как профессиональный альпинист. Во время битвы за Кавказ он занимался подготовкой горнострелковых отрядов, преподавал в Школе военного альпинизма и горнолыжного дела Закавказского фронта.

А обучить он мог много чему. До войны он участвовал в экспедициях на семитысячники, в том числе, на самую высокую вершину СССР – пик Коммунизма, высотой 7495 метров. В феврале 1943 года он был одним из тех, кто скинул нацистские штандарты с западной вершина Эльбруса и водрузил там советский флаг.

После войны Белецкий совершил несколько восхождений на Памире. Его знали и уважали на Западе. В 1956 году он выступил с докладом в Английском альпинистском клубе, а затем был на приеме у британской королевы.

В СССР Белецкий потратил много сил на работу в альплагерях, руководил школой инструкторов альпинизма. Заложенные им традиции отчасти сохранились до сих пор, в том числе и элементы воинских порядков, оставшихся со времен Великой Отечественной.

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Биография автора:

Сергей Лютых, журналист, капитан милиции в отставке, работал участковым милиционером, расследовал уголовные дела в дознании, раскрывал преступления, будучи оперативником в МУРе на Петровке, 38.