«Проверен дома, за рубежом и в бою». Су-35 заинтересовал Иран

По сообщениям зарубежных СМИ, российский оборонно-промышленный комплекс в самое ближайшее время может получить крупный экспортный заказ на Су-35. Потенциальный заказчик — Иран. Подробности – в авторской колонке военного обозревателя, эксперта Российского совета по международным делам (РСМД) Александра Ермакова специально для «Газеты.Ru».

В медиапространство новость была вброшена в статье в персидскоязычном приложении английской газеты The Independent, написанной известным авиационным экспертом Бабаком Тагваи, специализирующемся в первую очередь на Ближневосточном регионе. Многомиллионный контракт. С кем конкурирует МиГ-35 в Малайзии В декабре стало известно, что МиГ-35 вышел в финал малазийского тендера LCA/FLIT. Какова история... 23 декабря 19:31

По его данным, в середине января 2022 года Москва и Тегеран подпишут крупное долгосрочное соглашение о сотрудничестве в области обороны и безопасности. Помимо прочего, возможна поставка самолетов Су-35.

Примечательно, что современный Су-35, поступающий на вооружение ВКС России под индексом Су-35С, это самолет, изначально делавшийся с прицелом, в первую очередь, на экспортные поставки.

Тема Су-35 началась как развитие на новом уровне идеи глубоко модернизированного одноместного истребителя семейства Су-27. Первый «подход к снаряду» – Су-27М первой половины 1990-х годов. Были выпущены прототипы и всего три условно «серийных» самолета, которые после эксплуатации в летно-испытательном центре ВВС в Ахтубинске были переданы группе высшего пилотажа «Русские Витязи».

Современный Су-35 создавался как hi-end машина для «комсомольской» ветки развития Су-30. Это вариант истребителя получил индекс Су-30МКК («Модернизированный коммерческий китайский») и производился на Комсомольском авиазаводе (КнААЗ).

Су-35 еще на «бумажной» стадии начал участвовать в конкурсах в Южной Кореи и Бразилии.

Последнее было уже очень серьезно, были хорошие шансы на победу, но в итоге по экономическим соображениям южноамериканское государство выбрало самый маленький и потенциально дешевый в эксплуатации самолет – шведский «Грипен», что для их географических масштабов решение, конечно, вынужденное и вымученное.

Самолет был выбран Индонезией – тоже очень крупной страной, уже эксплуатирующей самолеты «Сухого». Сделка на покупку 11 истребителей была заключена в 2018 году, но не была реализована. Сначала помешали экономические соображения, затянувшие реализацию контракта, а потом – американское политическое давление. В итоге на днях представитель ВВС страны «с сожалением» заявил об отказе от контракта.

А вот китайский контракт на 24 истребителя был реализован в кратчайшие сроки. В 2015 году Пекин стал первым зарубежным заказчиком российских многофункциональных истребителей Су-35, а уже в 2018 году самолеты были доставлены покупателю.

Параллельно шло масштабное серийное производство Су-35 для ВКС России, делающих Су-35С, наряду с Су-30СМ, основным машинами тактической авиации – причем «тридцатьпятый» идет как более дорогое и высокотехнологичное решение, превосходящее в задаче завоевания господства в воздухе универсальную «тридцатку». Сбросить свастику с Эльбруса: альпинисты РККА против горных стрелков Вермахта Советская школа альпинизма не зря считалась одной из лучших в мире. Все дело в воинских... 23 декабря 13:58

Превосходство достигается за счет более продвинутого комплекса бортового радиоэлектронного оборудования (в первую очередь тут вспоминают мощнейшую радиолокационную станцию «Ирбис», но нельзя выводить за скобки комплекс РЭБ, электронного «второго пилота» и в целом более совершенное кабинное оборудование). Более мощные двигатели Су-35 могут давать ему преимущество в маневренности.

Таким образом, для задачи обеспечения противовоздушной обороны страны Су-35 выглядит удачным выбором, что особенно актуально для Тегерана.

В данный момент республика, достигшая зримых и эффектно демонстрировавшихся успехов в ракетной технике, имеет стабильно стагнирующий авиапарк, представленный закупленными еще до антишахской революции 1979 года американскими самолетами (в частности F-4 Phantom II» и F-14 «Tomcat») и перелетевшими в конце «Бури в Пустыне» бывшими иракскими машинами, закупленными Саддамом у СССР (МиГ-29, Су-24М, Су-25).

Огромным и впечатляющим достижением является поддержание этого разношерстного парка в значительной части «на ходу», причем местами полностью без поддержки производителя.

Длительное время контракты на боевые самолеты были заблокированы санкциями Совета Безопасности ООН, однако они уже закончились.

Россия в этих условиях является не только одним из немногих поставщиков, не боящихся американских запретов, но и единственным из них способным оперативно поставить передовой истребитель, проверенный и дома, и за рубежом, и в бою.

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