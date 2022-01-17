«Дрожь американских адмиралов». Как Россия ответит на учения НАТО в Норвегии

Анонсированные на март-апрель нынешнего года учения НАТО Cold Response 2022 («Холодный ответ 2022»), которые пройдут на территории Норвегии и Норвежского моря, станут самыми массовыми в этом регионе со времен окончания холодной войны. «Газета.Ru» разбиралась, кто будет принимать участие в учениях и как на них может отреагировать Россия.

Военные маневры Cold Response проводятся в Норвегии с участием сил НАТО с 2006 года, однако нынешний их численный состав будет самым крупным за все время. «ОДКБ России не поможет». Готова ли Росгвардия к «казахскому сценарию» События, произошедшие в Казахстане в начале года, показали, что подразделения Национальной гвардии... 17 января 10:21

Предполагается участие около 40 тыс. военнослужащих из 28 стран-членов НАТО. Для сравнения – в отмененных из-за пандемии коронавируса учениях Cold Response 2020 предполагалось задействовать 15 тыс. участников. Кроме того, в нынешних учениях будет задействовано большое количество самолетов палубной и стратегической авиации, а также два авианосца с кораблями сопровождения. Это американский USS Harry S. Truman и британский HMS Prince of Wales.

Важность их присутствия на учениях в Норвежском море подчеркивает тот факт, что Пентагон принял решение отозвать авианосец Harry S. Truman от берегов Сирии в Средиземном море. На борту Prince of Wales размещены 12 истребителей F-35, их количество предполагается увеличить до 24 единиц. У Harry S. Truman полная загрузка самолетов и вертолетов позволяет взять на борт 90 единиц авиационной техники.

Участие в учениях Cold Response 2022 примут четыре стратегических сверхзвуковых бомбардировщика US Air Force В-1В Lancer, которые размещены на военном аэродроме Орланд, расположенный в средней части Норвегии. Эти самолеты способны нести по 24 крылатых ракеты AGM-158 JASSM с дальностью полета до 360 километров и до 980 километров в модификации JASSM-ER.

Также на норвежской авиабазе Аннейя размещается эскадрилья самолетов базовой патрульной авиации американских ВВС Boeing Р-8 Poseidon, несущих на борту торпеды и противолодочные бомбы.

Об учениях Норвегия заранее уведомила командование Северного флота ВМФ России. Об этом адмиралу Александру Моисееву сообщил во время планового сеанса конференц-связи глава оперативного командования армии Норвегии генерал-лейтенант Ингве Одло. «Учения на Дальнем Востоке выдали за подготовку к войне на Украине» В рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Восток-2022», которые пройдут... 14 января 19:43

Прозвучало заверение, что Норвегия будет строго придерживаются Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности 2011 года и выступает за «прозрачность учений». Как сообщила пресс-служба Северного флота, Моисеев в ответ «поблагодарил норвежского военачальника за предоставленную информацию и пожелал норвежским коллегам безопасного проведения своих военных маневров».

«Уведомление о проведении масштабных военных маневров близ границ или территориальных вод сопредельного государства – распространенная практика последних лет, – рассказал «Газете.Ru» адмирал Владимир Комоедов, бывший командующий Черноморским флотом и бывший первый заместитель командующего Северным флотом. – Так что предупреждение о грядущих учениях НАТО в Норвегии не стало исключительным фактом. Россия и прежде заранее получала подобного рода информацию, а учения альянса с главенствующей ролью Соединенных Штатов, а в последнее время и Великобритании, проводит в арктической части Северной Европы достаточно много. Что делать нашим ВМФ в подобной ситуации? В первую очередь – наблюдать, вести морскую разведку, держать силы флота в готовности к любому развитию ситуации».

Все иностранные военные маневры в этом регионе проходят под контролем Северного флота ВМФ РФ и авиации Воздушно-космических сил. Так во время учений Arctic Challenge Exercise 2021 («Арктический вызов» 2021) навстречу силам НАТО в Баренцевом море была направлена ударная корабельная группа Северного флота в составе тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» и ракетного крейсера «Маршал Устинов».

По данным источника «Газеты.Ru», близкого к командованию Северного флота, следить за учениями Cold Response будет, в том числе, фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков». Именно «Адмирал Горшков» на испытаниях в 2021 году успешно запустил гиперзвуковые ракеты «Циркон» около 10 раз.

«Как всякое новое оружие, гиперзвуковые «Цирконы» еще не произведены в достаточном количестве, – рассказал «Газете Ru» военный эксперт, капитан 1-го ранга в отставке Сергей Ищенко. – Их лишь недавно приняли на вооружение и промышленное производство еще не поставлено на поток. «Адмиралу Горшкову» частично обеспечили боекомплект новых ракет, что-то ушло на испытательные пуски с подлодки «Северодвинск», но их еще мало. Ситуация подобна той, которая была поначалу с производством крылатых ракет «Калибр», их тоже было незначительное количество. Лишь через несколько лет была реализована потребность флота в новых ракетах. При этом если сейчас в зоне проведения учений НАТО появится «Горшков» с «Цирконами» на борту, то сам этот факт вызовет дрожь у американских адмиралов».

У военно-морских сил НАТО есть еще один повод для возможных опасений – климатический. В 2018 году авианосец USS Harry S. Truman предпринимал попытку зайти в Баренцево море, но был вынужден повернуть обратно – обледенела его взлетно-посадочная полоса, а часть оборудования вышла из строя из-за морозов и шквалистого ветра.