«Минск не хочет подчиняться Москве в военном отношении»

Первые соединения российской армии начали прибывать в Белоруссию для участия в запланированных в стране учениях «Союзная решимость – 2022». Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок оценил, чего пока не хватает при подготовке к учениям.

Военные учения Белоруссии и России пройдут с 10 до 20 февраля. В рамках этих мероприятий планируется подготовить войска и силы обоих государств к действиям не только в рамках собственных границ, но и к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых направлениях. «США и Европа сами себе создают врагов». Кого НАТО боится в космосе Североатлантический альянс выпустил программный документ под названием «Всеобъемлющая политика... 19 января 09:21

Накануне начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии генерал-майор Олег Воинов подробно рассказал о проверке сил реагирования Союзного государства на брифинге для иностранных военных атташе.

Было подчеркнуто, что предстоящие мероприятия оперативной и боевой подготовки проводятся на фоне обострения военно-политической обстановки в мире, продолжающегося роста напряженности в Европе, в том числе – у западной и южной границ Белоруссии.

Вооруженными силами РФ на территорию Белоруссии будут переброшены два зенитных ракетных дивизиона (зрдн) С-400, зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С» и 12 самолетов Су-35С. Все эти средства сопрягаются с системами автоматизированного управления, развернутыми на территории Белоруссии. И как раз вот тут могут возникнуть организационные сложности.

Если есть Союзное государство России и Белоруссии, то должны быть Объединенные вооруженные силы (ОВС) и главнокомандующий ОВС, а также Генеральный штаб ОВС. У главнокомандующего должны быть конкретные права и обязанности – набор полномочий. Ему должны быть оперативно подчинены соответствующие силы и средства, оговоренные лидерами двух стран. Однако ни главкома, ни Генштаба на текущий момент нет.

Главным вопросом в деле военного строительства и создания любых военных союзов и блоков является вопрос о единстве власти – кто, кому и по каким вопросам подчиняется.

К примеру, Великобритания и Франция в годы Первой Мировой войны об общем главнокомандующем (и оперативном подчинении ему соответствующих войск) договорились только на заключительном этапе военных действий. Прибывшие в этот же период на европейский театр военных действий американцы в лице генерала Джона Першинга потребовали выделить им полосу действий на фронте, заявив, что управлять своими войсками в ходе боевых действий они будут сами. «Япония понимает силу». На Курилы поступили «летающие» танки Т-80БВ Россия продолжает усиливать группировку войск на Курильских островах: расположенные там воинские части... 16 января 18:44

Проще вопрос о подчиненности в коалиционных группировках западными союзниками решался в годы Второй мировой войны. Главное командование союзных сил США и Великобритании, созданное в августе 1942 года, первоначально возглавил американский генерал Дуайт Эйзенхауэр. После его сменил британец Генри Уилсон.

В настоящее время в НАТО есть верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами в Европе, которому оперативно подчинены войска альянса. Сейчас этот пост занимает генерал ВВС США Тод Уолтерс.

Что касается военного союза России и Белоруссии, то за многие годы нескончаемых переговоров и консультаций договориться об оперативном подчинении каких-либо сил и средств так и не удалось. Александр Лукашенко торпедировал все возможные российские усилия в этом направлении. Вероятно, делает он это по той простой причине, что в едином военном контуре Белоруссия окажется на вторых ролях.

Можно зафиксировать: сегодня, после того как Москва спасла Лукашенко во время протестов 2020 года, Минск не хочет подчиняться Москве в военном отношении.

Так, в рамках Объединенной системы ПВО прийти к какому-либо разумному компромиссу так и не удалось, кроме взаимного обмена информацией о воздушной обстановке. Более того, Александр Лукашенко пытался переподчинить себе российские истребители, несущие боевое дежурство по противовоздушной обороне на территории республики.

Даже в рамках конкретно учений «Союзная решимость – 2022» до настоящего времени не назван руководить этих учений (и кто назначен начальником штаба). Не сказано даже, будет ли у этих учений один руководитель или же разными фрагментами маневров в своих сферах и секторах будут руководить представители двух стран, как это было на учениях «Запад – 2021».

Пока этот вопрос не прояснен.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок – военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).