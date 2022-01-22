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Армия

«Через десять лет ВМФ Китая будет сильнее флота США. Поэтому Вашингтон бесится»

Что делят США и Китай в Тихом океане

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Sun Zifa/China News Service/Getty Images
Эсминец ВМС США «Бенфольд» осуществлял маневры вокруг Парасельских островов в Южно-Китайском море – флот и авиация Китая вынудили корабль покинуть акваторию, так как Пекин считает ее своей. «Газета.Ru» разбиралась, каковы причины и потенциал военно-морского противостояния США и Китая.

«Народно-освободительная армия Китая (НОАК) прогнала военный корабль США, который в четверг вторгся в территориальные воды КНР в Южно-Китайском море. Это свидетельствует о ее способности защитить национальный суверенитет и территориальную целостность на фоне ряда других недавних действий США в регионе», – сообщила китайская ежедневная газета Global Times.

Корабли ВМС США неоднократно появлялись в водах Южно-Китайского моря ранее. Сообщалось, что в январе 2016 года ракетный эсминец «Кертис Уилбур» появился в районе искусственного острова Тритон, в мае 2018 года в 19 км от Парасельских островов прошли эсминец «Хиггинс» и ракетный крейсер «Энтитем».

В сентябре 2019 года Минобороны Китая заявило о вторжении в территориальные воды Парасельских островов ракетного эсминца ВМС США. В августе 2020 года сообщалось о заходе эскадренного миноносца «Мастин» в Южно-Китайское море во время учений НОАК. В октябре 2020 года в аккаунте WeChat «Южная зона боевого командования» сообщалось, что ракетный эсминец «Джон Маккейн» вторгся в территориальные воды Китая возле островов Сиша.

Парасельские острова – архипелаг в Южно-Китайском море, расположенный в 230 километрах к югу от Китая и в 200 километрах восточнее Вьетнама. Над островами с 1974 года установлен контроль Китая, но на них претендуют также Вьетнам и Тайвань. Китай, считая эти острова своими, построил на них военную инфраструктуру, включающую РЛС, базы флота и авиации.

По заявлению командования ВМС США, нахождение эсминца «Бенфольд» в спорных водах было призвано показать приверженность флота соблюдению международного права и свободы мореплавания. «ВМС США не прекращают своих действий в Южно-Китайском море, и так происходит уже больше столетия», – сообщили в пресс-службе ВМС США.

«США повторяются по шаблону – таким же образом вместе с Великобританией они не признают ситуацию, связанную со свободным проходом в акватории Черного моря. Они выбрали двух врагов – Китай и Россию – и дразнят их, демонстрируя свою мощь и силу. Сил у США достаточно, особенно авианосцев: 11 кораблей, на каждом – по 95 самолетов», – рассказал «Газете.Ru» бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов.

По мнению заместителя директора Института политического и военного анализа Александра Храмчихина, США и Китай делят сферы влияния в Южно-Китайском море. «Китай действует совершенно беззаконно, он предъявляет претензии целиком на все Южно-Китайское море – все оно не может принадлежать только ему. США отстаивают свободу судоходства, но на самом деле – сферу влияния. Насчет потенциала – в целом ВМС США пока что там сильнее китайского ВМФ, но в водах, прилегающих к Китаю, сильнее Китай», – считает эксперт.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) ВШЭ Василий Кашин рассказал «Газете.Ru», что Китай претендует на контроль над всеми островами в Южно-Китайском море – он стремится контролировать 90% его акватории. «Это море очень важно – это главная артерия мировой торговли, через него идет 25% всей торговли в мире, оно имеет очень большое стратегическое значение. Китай пытается требовать от других государств, включая США, соблюдения определенных правил поведения в Южно-Китайском море, которые включают ограничения на военную деятельность без согласия Китая», – сказал эксперт.

Кашин отметил, что США, во-первых, не признают эти правила, во-вторых, они не признают устанавливаемые китайцами границы исключительной экономической зоны и границы территориальных вод некоторых островов. «Чтобы продемонстрировать, что они это не признают, США направляют корабли для демонстративного прохода через эти районы с совершением определенных маневров. Это ведет к росту напряженности между США и Китаем», – сказал эксперт.

Кашин подчеркнул, что Китай в последние несколько лет сильно опередили американцев по темпам строительства военного флота – китайский ВМФ уже больше американских ВМС по численности кораблей. «Китай уступает США по авианосцам и по атомным подлодкам, но превосходит по многим другим параметрам. В год он вводит в состав флота боевых кораблей суммарным водоизмещением вдвое больше, чем у ВМС США»,– сказал эксперт.

По словам Кашина, на Тихом океане имеет место острая военно-морская гонка, в которую вовлечены Китай и США.

«Через десять лет ВМФ Китая объективно будет сильнее флота США. Поэтому Вашингтон бесится и утраивает провокации. Исключительные претензии Китая на права в Южно-Китайском море действительно, как минимум, вызывают вопросы. Но если он силой подтвердит свои права, остальным придется смириться»,

– считает военный политолог, доцент РАНХиГС Валерий Волков.

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