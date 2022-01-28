«В США испугались, что морскую ракету «Циркон» Россия перенесет на сушу»

Ответы НАТО и США на предложения России по гарантиям безопасности указывают на вероятность возрождения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом рассказала со ссылкой на свои источники газета The New York Times. «Газета.Ru» разбиралась, для чего был нужен этот договор раньше и зачем понадобился США сейчас.

«В ответе США <...> четко указывается, что Россия не будет иметь права вето в отношении присутствия ядерного оружия, войск или обычных вооружений в странах НАТО. Но он открывает двери для переговоров о взаимных ограничениях в отношении ядерного оружия малой и средней дальности, включая возрождение ДРСМД», – сообщила газета The New York Times. «Корнеты» и «Панцири» для Донбасса. Что может испугать Украину Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев обратился к руководству страны... 28 января 14:29

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО 17 декабря прошлого года. В проекте документа стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

СССР и США подписали ДРСМД в 1987 году. Согласно договору, стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем.

«В результате реализации ДРСМД исчез целый класс ядерных вооружений, что явилось весомым вкладом в процесс ядерного разоружения. Главным образом в Европе», – сообщается на сайте МИД России.

США вышли из ДРСМД в одностороннем порядке в 2019 году. Выход из договора был связан с претензиями Вашингтона к ракете 9M729 или SSC-8 по классификации НАТО.

Эти ракеты использует комплекс «Искандер-М». По данным американцев, дальность ракеты превышала нижний предел в 500 км, установленный договором. В Москве претензии США категорически отвергли.

Был организован специальный брифинг для иностранных военных атташе, где начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский доказывал, что дальность ракеты не превышает разрешенных 500 км, а никаких объективных данных, подтверждающих нарушение Россией ДРСМД, Вашингтоном представлено не было.

«Фактически США пришли к поддержанию российских инициатив – Россия ранее предлагала если не возрождать ДРСМД, то, по крайней мере, сохранить какие-то региональные ограничения на ракеты средней и меньшей дальности. Видимо, США окончательно осознали, что никакого военного смысла и развертывания таких систем, как минимум, в Европе, нет. Более того, пытаться соревноваться в системах сухопутного базирования на фоне того, что у России все уже более-менее готово – это сомнительная идея, которая не повысит безопасность ни США, ни их союзников», – рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

В сентябре 2019 года сообщалось, что президент России Владимир Путин направил лидерам нескольких стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. США впоследствии фактически отвергли данную инициативу.

«По-прежнему ожидаем реакцию членов НАТО на наше предложение объявить аналогичный мораторий, подкрепленный – подчеркну это особо – взаимными верификационными мерами», – заявил в сентябре прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров. Новый конфликт на границе: что делят Таджикистан и Киргизия На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка, число пострадавших достигло 17 человек... 28 января 00:21

«США возрождение ДРСМД ничем не грозит, потому что систем такого класса у них нет. Они находятся у них в разработке, возможно, мы не знаем о каких-то проблемах. Но и Россия не разворачивала подобные ракеты. Вероятно, ей это предложение может быть интересно. Другое дело, что интересно было бы охватить в новом договоре, если он действительно будет создаваться, и другие виды высокоточного оружия большой дальности, не только наземного базирования, но и воздушного и морского», – сказал Стефанович.

Эксперт отметил, что если ДРСМД будет возрожден, то в новом варианте, «возможно, дополнен в связи с теми предложениями, которые уже выдвигала Россия, например, инициативой о моратории на размещение ракет до тех пор, пока от размещения такого оружия в Европе воздержатся США».

«Предложение возрождения ДРСМД в целом актуально. Если будет движение в этом направлении, это будет хорошо. Все довольно конструктивно, другое дело, что это было на столе многие годы и только сейчас, видимо, на той стороне удосужились прочитать, что предлагала Россия», – считает эксперт.

Военный политолог, доцент РАНХиГС Валерий Волков считает, что Вашингтон понял, что на текущем этапе в этом классе ракет он сегодня конкурировать с Москвой не может.

«Если говорить совсем просто, то в США испугались, что морскую ракету «Циркон» Россия перенесет на сушу. Конкурентов «Циркона» у США пока нет. Их собственная программа гиперзвукового оружия со страшной силой тормозит», – считает он.

Такой же позиции придерживается член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивков. Он считает, что США могут предложить возродить ДРСМД, чтобы таким образом попытаться нейтрализовать научно-технологическое превосходство России в сфере ракетных систем.

«США после уничтожения ракет, согласно ДРСМД, до сих пор не удалось создать эффективную ракету среднего радиуса действия. Но в России с ними все в порядке. У нас есть гиперзвуковое оружие. К примеру «Циркон» морского базирования вполне реально сделать в сухопутном варианте. Ракета маневрирующая, сбить ее невозможно, она может применяться и как ядерная», – сказал эксперт.