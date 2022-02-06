«Авианосец США в Черном море Россия потопит за пять минут»

В Средиземном море готовятся военно-морские учения стран НАТО «Миссия Клемансо – 2022». Одновременно администрация Джо Байдена рассматривает идею введения новых правил прохода и навигации кораблей в Черном море, чтобы открыть проход в проливе Босфор американским авианосным группам. Как утверждается – «для поддержки Украины». «Газета.Ru» разбиралась, чем может обернуться заход в Черное море авианосцев ВМС США.

Как сообщило американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, администрация президента США намерена инициировать обсуждение новых правил навигации и захода военных кораблей в Черное море. Речь идет об увеличении размеров проходящих через пролив Босфор судов, который сейчас ограничен в 45 тыс. тонн, и срока их пребывания в Черном море, который составляет сегодня, согласно конвенции Монтре, не более 21 суток. «Круговая оборона»: Ту-160М сможет «пускать ракеты на четыре стороны» Российский модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М оснастят ракетами «обратного... 05 февраля 22:00

Именно из-за этих юридических ограничений американцы до сих пор ни разу не направляли через Босфор главную ударную силу – атомные авианосцы водоизмещением от 80 тыс. тонн.

При этом технически авианосец вписывается в габариты Босфора – пролив имеет ширину от 700 до 3700 метров и глубину от 33 до 80 метров. Это больше, чем габариты любого американского авианосца.

«Конвенция Монтре о статусе проливов 1936 года является добровольным документом. США могут инициировать ее пересмотр. Или просто выйти. Но все можно решить даже проще. Во-первых, в Конвенции прописано, что Турция, в чей юрисдикции находится проливы, может разрешить любым кораблям любой страны проход через Босфор, если посчитает, что находится «под военной угрозой». Во-вторых, США могут вспомнить, что СССР выводил свои авианесущие корабли через пролив. И на этом основании по принципу публично-юридического прецедента ввести в Черное море свои авианосцы», – рассказал «Газете.Ru» специалист по военно-морскому праву, научный сотрудник Института США и Канады Максим Алешин.

Сейчас у берегов Сицилии в Средиземном море находятся три авианосца стран НАТО, которые примут участие в учениях «Миссия Клемансо – 2022».

Это французский «Шарль де Голль» в сопровождении боевой группы, в которую входит атомная ударная подводная лодка «Рубис», американский «Гарри Трумен» со своей эскадрой, а также итальянский авианесущий корабль «Камилло Бенсо Кавур».

Учения предполагают вхождение в Черное море как минимум одного корабля класса «фрегат» под прикрытием палубной авиации. Об авианосцах официально пока не говорят.

«Авианосцы в Черном море вещь абсолютно бесполезная и обременительная, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. – Акватория моря ограничена его небольшими размерами, сковывающая свободу маневра такой махины, как авианосец. Во-вторых, он постоянно будет в прицеле не только корабельных средств Черноморского флота России, но и береговых ракетных комплексов. К примеру, от причальной стенки в Севастополе до базы НАТО в румынской Констанце всего около 400 километров, до турецкого Стамбула – 540 километров, а дальность поражения ракет комплексов «Бал» и «Бастион» составляет 500 и 300 километров соответственно, у «Калибров» – 2500 километров. Черное море Россия простреливает насквозь». Страны НАТО и Швеция. Кто учит украинцев сражаться с «агрессором» Более 100 бойцов британского спецназа отправлены на Украину для обучения украинских военных... 06 февраля 16:46

Эксперт также считает, что против авианосцев могут потенциально применить гиперзвуковую ракету «Циркон», которую «из-за ее способности маневрировать на гиперзвуковой скорости невозможно сбить современными средствами ПРО».

«Есть ли у Черноморского флота ВМФ России гиперзвуковые противокорабельные «Цирконы» неизвестно, но они уже испытаны и производятся. Стотонный авианосец просто не сможет отбиться от такого «роя» ракет и если сразу не упокоится на морском дне, то утратит свое основное предназначение – поднимать для авиаударов самолеты. В общем, авианосец в Черном море бесполезен», – считает Дандыкин.

Контр-адмирал ВМФ в отставке Михаил Нелюбин, бывший сотрудник Главного штаба ВМФ России также считает, что

с «прикладной военно-морской точки зрения проход авианосца в Черное море смысла не имеет».

«Другое дело, что это будет политической жест. Авианосец США в Черном море Россия потопит меньше, чем за пять минут. Но ведь если он туда войдет – мы сразу стрелять не будем, – рассказал «Газете.Ru» контр-адмирал Нелюбин.

– И сам факт этого нахождения будут обсуждать в том смысле, что США и НАТО таким образом «пометили» эту территорию. Если с авианосца будут осуществляется пуски самолетов – это будут обсуждать в два раза сильнее. В конце концов, это даже можно представить таким образом, будто Россия испугалась вести войну против Украины именно из-за американского авианосца. Не важно, что никакой войны Россия не планировала. У такого захода будет мощнейший политический эффект».