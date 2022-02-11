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Армия

Ведет до 350 целей. На что способен самолет А-100 с новой РЛС

Источник в авиапроме: самолет А-100 «Премьер» получил полностью российский радар

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Перспективный самолет дальнего радиолокационного обзора и наведения (ДРЛО и Н) А-100 «Премьер» выполнил первый полет с работающим на излучение многофункциональным бортовым радиотехническим комплексом (МБРТК) – усиленной радиолокационной станцией. Военный обозреватель «Газета.Ru» Михаил Ходаренок изучил возможности этой машины.

Специалисты концерна «Вега» холдинга «Росэлектроника» и ТАНТК им. Г.М. Бериева в составе ПАО «ОАК» (оба входят в госкорпорацию «Ростех») провели первый полет самолета дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 с полностью включенным многофункциональным бортовым радиотехническим комплексом.

Испытания подтвердили штатную работу оборудования, а также бортовых систем самолета в условиях высокого электромагнитного излучения. Об этом сообщила пресс-служба «Ростеха».

«А-100 совершил первый полет еще в 2017 году, но только сейчас его радиотехнический комплекс работает так, чтобы выполнять поставленные задачи. Была собрана вся элементная база. При создании А-100 первоначально в оборудование самолета включили электронику западных стран, но из-за введенных против России санкций последующие работы по интеграции российской электронно-компонентной базы затянулись. Сейчас этот вопрос решен. Мы наконец сумели собрать полностью свой радар», – объяснил «Газете.Ru» источник в российском авиапроме.

В ходе полета были проверены аэродинамические характеристики самолета, работоспособность авионики и целевой аппаратуры МБРТК. Самолетные системы отработали в соответствии с заданными параметрами и готовы к проведению дальнейших видов испытаний.

«Создание перспективного авиационного комплекса радиолокационного обнаружения и управления А-100 было начато при головной роли ОАО «Концерн «Вега» в соответствии с Государственным контрактом № 63017 от 8 июня 2006 года», – рассказал «Газете.Ru» директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Как сообщил собеседник издания, в 2013 году в ходе работы комиссии Министерства обороны России было принято решение о замене в комплексе А-100 самолета-носителя А-50 на самолет на базе Ил-76МД-90А.

Сейчас А-100 может обнаруживать и сопровождать до 350 воздушных, морских и наземных целей, а также управлять беспилотными летательными аппаратами. Почти вдвое (по сравнению с предшественником – самолетом А-50), до 650 км увеличен радиус обнаружения целей типа «истребитель». Кроме этого, А-100 предназначен для управления истребительной и ударной авиацией при наведении ее на воздушные, наземные и морские цели.

В качестве воздушного пункта управления (ВзПУ) А-100 обеспечивает бесперебойную и устойчивую связь с узлами связи командных пунктов различных группировок войск. Самолет получает информацию не только от своего радиолокационного комплекса, но и от космических аппаратов орбитальной группировки ВКС ВС РФ.

Высоко оценивают возможности нового авиационного комплекса и западные эксперты. «Наиболее примечательно, что «Премьер» оснащен совершенно новым радаром, который имеет активную функцию электронного сканирования по высоте», – отмечает американское специализированное издание The Drive.

Активное электронное сканирование обеспечивает преимущества с точки зрения точного обнаружения и нацеливания даже на небольшие или незаметные объекты, летящие низко над местностью.

«На данный момент времени в боевом составе Воздушно-космических сил России насчитывается два самолета ДРЛО и У типа А-50 и восемь модернизированных типа А-50У», – напомнил «Газете.Ru» источник в российском авиапроме. Серийные поставки в ВКС России самолетов ДРЛО и У типа А-100 планировалось начать еще в 2016 году, но они так и не начаты по состоянию на 2022 год.

Как сообщил источник «Газеты.Ru», потребность Воздушно-космических сил России в самолетах ДРЛО и У типа А-100 «Премьер» оценивается «примерно в 35-40 машин».

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