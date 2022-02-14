«Самое слабое место в обороне Украины». Что не так с ПВО ВСУ

Противовоздушная оборона Украины нуждается в совершенствовании, заявил министр обороны страны Алексей Резников. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок оценил примерные потребности республики в зенитном ракетном и радиолокационном вооружении.

«Одним из сравнительно слабых мест украинской обороны в случае вторжения противника является противовоздушная оборона», – сказал глава военного ведомства Украины в эфире телеканала ICTV. Ранее генерал-майор украинских ВВС в отставке Валентин Демченко и вовсе заявил, что «ПВО – это самое слабое место в системе обороны современной Украины». Ведет до 350 целей. На что способен самолет А-100 с новой РЛС Перспективный самолет дальнего радиолокационного обзора и наведения (ДРЛО и Н) А-100 «Премьер» выполнил первый... 12 февраля 14:44

На оснащении частей и соединений противовоздушной обороны республики сегодня в основном состоят системы и комплексы, поступившие на вооружении войск еще до распада СССР. Украинская сторона все эти годы занималась ремонтом и продлением ресурса этих образцов вооружения, но какого-либо радикального повышения боевых возможностей советских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и радиолокационных станций (РЛС) подобными мерами добиться нельзя. К тому же на Украине нет компетенций по разработке перспективных ЗРС.

Какое-либо военно-техническое сотрудничество в этом плане с Россией сегодня невозможно по определению. Выход для Киева один – закупать подобное оружие на Западе. Возникает вопрос: сколько его требуется и в какие сроки оно может быть поставлено и развернуто.

Для того, чтобы оценить масштабы проблемы и в самом первом приближении рассчитать, сколько и каких современных средств противовоздушной обороны требуется в настоящее время вооруженным силам Украины, целесообразно для начала вернуться в 1991 год и напомнить боевой и численный состав 8-й отдельной армии противовоздушной обороны, дислоцированной в тот период на территории Украинской республики.

Тогда боевые задачи по прикрытию от ударов средств воздушного нападения противника важнейших административно-политических и промышленных центров Украины и объектов Вооруженных сил СССР в составе 8-й ОА ПВО выполняли десять истребительных авиационных полков, девять зенитных ракетных бригад, девять полков и пять радиотехнических бригад. Всего в тот момент времени на территории республики дислоцировались: зенитных ракетных дивизионов – более 130, радиотехнических батальонов – около 30, отдельных радиолокационных рот – более 50.

Безусловно, современные образцы зенитного ракетного и радиолокационного вооружения имеют неизмеримо более высокие тактико-технические характеристики по сравнению с 1991 годом, но тем не менее потребности страны в перспективных зенитных ракетных системах и радиолокационных комплексах оценить примерно можно. Это многие десятки ЗРС и сотни РЛС.

Что касается зенитных ракетных систем средней и большой дальности, то в первую очередь надо вести речь о ЗРС Patriot PAC-3 разработки компании Raytheon. Гипотетически Украине может быть предложена ЗРС MEADS (Medium Extended Air Defence System). В разработке этой системы принимали участие предприятия ФРГ, Италии и США. Максимальная дальность стрельбы MEADS составляет 100 км.

Что касается систем малой дальности и ближнего действия, то, к примеру, Украине могут быть поставлены ЗРК VL MICA (Vertical Launch MICA). ЗРК VL MICA также разработан фирмой MBDA на базе управляемой ракеты MICA класса «воздух-воздух». Комплекс отличается компактностью, высокой эффективностью и по своим боевым возможностям занимает промежуточное положение между ЗРК малой дальности Mistral и большой дальности PAAMS.

Париж может продать Киеву ЗРК малой дальности Crotale-NG. Дальность поражения Crotale-NG составляет от 500 до 10000 метров, высота – 6000 метров. Помимо вооруженных сил Франции, Crotale-NG в НАТО имеется еще в Греции. «Бумажная армия». Генерал обвинил ВСУ в отказе от учений в пользу мультфильмов Нерешенные Киевом проблемы в сфере боевой подготовки привели к возникновению на Украине... 12 февраля 20:11

Есть вероятность поставок американо-норвежского ЗРК NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System). Наклонная дальность поражения этого ЗРК составляет около 25 км, высота – около 10 км. В ЗРК NASAMS, разработанном норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской Raytheon, используется адаптированная для наземного использования ракета «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM с активной радиолокационной ГСН.

Великобритания может продать Киеву самоходные зенитные ракетные комплексы малой дальности Starstreak SP с лазерным наведением. Поиск и сопровождение воздушных целей осуществляется пассивной инфракрасной системой ADAD. Оптоэлектронная система ADAD обнаруживает вертолет на дальности 8 км, а истребитель – 15 км. Дальность поражения воздушных целей Starstreak SP составляет 7000 метров.

Словом, теоретически выбор для Киева достаточно широк. Однако и вопросов при этом возникает не меньше. Самый главный из них – кто будет платить за все это зенитное ракетное великолепие. Ведь эта техника стоит сотни и сотни миллиардов долларов. Помимо всего прочего, все это вооружение надо увязать в единую систему управления и автоматизации. А это новые и опять-таки весьма существенные расходы.

Но самое главное препятствие на пути масштабных продаж вооружения и военной техники ПВО Киеву на данном этапе – возможность «утечек» новейших технологий коллективного Запада в условиях высокой степени коррумпированности государственной системы Украины.

Предположим, поставки зенитного ракетного и радиолокационного вооружения со стран Североатлантического альянса на Украину начались. А это масштабное переучивание украинских военных на новую технику и проведение начальных стрельб.

Иными словами, приведение системы противовоздушной обороны Украины к современному виду и стандартам НАТО займет (и это при самой благоприятной обстановке, напряженной работе и бесперебойном финансировании) как минимум десятилетие.

Этого времени хватит, чтобы особенности работы новейших западных ЗРК и РЛС «утекли», например, в Россию.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок – военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).