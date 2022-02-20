Александр Бородай: Россия вмешается, если Украина нападет

В Донбассе ждут нападения Вооруженных сил Украины. В непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) объявлена всеобщая мобилизация. В Москве 19 февраля прошел «совет командиров» «Союза добровольцев Донбасса» (СДД). Бывший премьер ДНР, глава СДД и депутат Государственной думы РФ Александр Бородай рассказал «Газете.Ru», что обсуждали на совете.

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– Это было техническое совещание, на котором присутствовали 50 командиров приехавших из Донбасса. В принятии каких-то особых решений не было необходимости, и так все ясно и понятно.

Да, была отдана команда на проведение в республике всеобщей мобилизации. СДД ее не просто подержал, наши командиры принимают активное участие в организации этого процесса. В ряды защитников Донбасса записываются практически все мужчины, направляем туда и многочисленных добровольцев из России, готовых воевать за независимость республик. Сейчас обсуждали, в том числе, и эти вопросы. Журналистов на совет командиров не приглашали – это был рабочий момент, да и не все можно пока рассказывать.

– Добровольцев нужно вооружать. СДД участвует в этом процессе?

– Все что касается оружия и боевой техники – не в нашей компетенции. Союз является общественной организацией, у нас нет складов с танками или арсеналов с боеприпасами. Помощь осуществляется оборудованием двойного назначения, которое находится в свободной продаже. Это бинокли, оптические прицелы и многое другое, в том числе обмундирование, маскхалаты. У меня вот лежит сейчас квадрокоптер с камерой высокого разрешения, вещь дорогая, но для добровольцев Донбасса вещь далеко не бесполезная в проведении разведки. Сейчас отправим ее в Донецк, и не только ее, пойдет целая партия необходимого оборудования.

Оружия в Донбассе и так хватает, многое было захвачено в ходе боевых действий. Все это еще советское оружие, которое исправно стреляет при необходимости. В порядке и с боеприпасами – в Донецке действует завод по производству патронов.

Здесь нужно понимать, что в случае начала широкомасштабных боевых действий со стороны Украины на помощь придет российская армия со всем своим арсеналом.

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– Речь идет лишь о той ситуации, когда Киев решится на откровенную провокацию в Донбассе, начнет полномасштабное наступление. Россия вмешается, если Украина нападет. Тогда будет и техника, и вооружение, и силовая поддержка с воздуха и по суше.

На это рассчитывают и военнослужащие народных республик, и местные жители. Существует уверенность, что Россия Донбасс в беде не оставит – здесь верят в слова президента Владимира Путина, заявлявшего об этом.

Именно возможность прихода в Донбасс российской армии является мощным сдерживающим фактором для украинской армии. Несмотря на усиливающиеся с их стороны обстрелы и общее нагнетание ситуации, противник откровенно испытывает страх перед нами. Если бы Украина была уверена в том, что стоящая за спиной Донбасса армия России останется безучастной, то уже давно пошла в наступление.

– ВСУ для Донбасса является серьезным противником? Устоят ли республики при украинском наступлении?

– Это реальная сила. ВСУ в Донбассе в несколько раз превосходят армии народных республик как по вооружениям, так и по боевой технике. Помимо самой армии здесь присутствуют и другие подразделения силовых ведомств Украины, даже прокуратуры. Как ни смешно звучит, в 2014 году существовали танковые войска Генеральной прокуратуры, у Украины были и прокуроры-диверсанты. Об их особой эффективности не было слышно, но и сейчас они существуют.

Превосходство противника есть, в том числе по технике и новым видам вооружений. Запад активно насыщает украинскую армию средствами РЭБ, беспилотниками, противотанковыми комплексами, снайперскими винтовками. Года два назад Украина наладила и выпуск своих ПТРК «Струна» с высоким боевым потенциалом. Такого современного вооружения у Донбасса нет.

Отмечу, что в украинской армии есть хорошо обученные подразделения, к тому же с высокой моральной мотивацией. Другое дело, что их опыт сводится к окопным войнам, что не помешает им эффективно вести наступательные действия.

– А как с мотивацией у самих добровольцев Донбасса?

– Об этом можно судить по начавшейся в самих республиках мобилизации – желающих записаться даже больше, чем в этом есть потребность. В нашем СДД состоит 16 тысяч человек, готовых хоть завтра отправиться в Донбасс, однако в такой численности нет необходимости. К отправке уже готовы сформированные отряды добровольцев, все бойцы имеют опыт боевых действий, в том числе и командиры, многие из которых это бывшие офицеры. В случае наступления ВСУ все они готовы вступить в бой.

– Чем вызвана необходимость эвакуации мирных жителей Донбасса? Нет уверенности, что удастся выстоять?

– Во-первых, речь идет в первую очередь о женщинах, детях, инвалидах, пожилых людях. Во-вторых, эвакуация рассматривается как временная мера, люди потом вернутся в свои дома.

Сейчас это связано именно с их безопасностью, ведь украинская армия ведет огонь из крупнокалиберных орудий по жилым домам, школам, промышленным предприятиям. Во время боевых действий соотношения потерь – один военнослужащий на десять мирных жителей, потому что они не готовы к войне, не имеют надлежащих укрытий и опыта. Эти жертвы Донбассу не нужны.