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Армия

«Попадает в цель при промахе». На что способен российский соперник Javelin

Эксперт Литовкин рассказал, как ПТРК «Корнет-Д1» обойдет интеллектуальную защиту техники Запада

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Минобороны РФ/ТАСС
Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет-Д1» на шасси боевой машины десанта БМД-4М начал финальный этап стрельбовых испытаний, сообщила госкорпорация «Ростех». Этот вариант комплекса создается специально для ВДВ России. «Газета.Ru» разбиралась, в чем особенность семейства ПТРК «Корнет».

Холдинг «Высокоточные комплексы» приступил к финальному этапу стрельбовых испытаний, также машина проходит лабораторно-дорожные испытания», – сказали в «Ростехе».

«По транскрипции НАТО ПТРК «Корнет» – AT-14 Spriggan, что означает мифологическое существо, которое может насылать уничтожающие все на своем пути ураганы. Комплекс создан в Туле в «Конструкторском бюро приборостроения». Основным конкурентом «Корнета» считают американский FGM-148 Javelin. Это первый в мире серийный ПТРК с инфракрасной системой самонаведения типа IIR, реализующий принцип «выстрелил – забыл». Это значит, что даже малоподготовленный солдат на поле боя сможет с помощью ПТРК остановить любую бронированную цель», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Дмитрий Литовкин.

ПТРК «Корнет» производится в нескольких модификациях: «Корнет-Э» – экспортная, «Корнет-Д» – модернизированная версия комплекса и «Корнет-ЭМ» – экспортная версия. «Корнет-Д1» разработан для противотанковых подразделений артиллерии ВДВ.

«Корнет-Д1» относится к разряду тяжелых ракетных комплексов, имеет дальность стрельбы 10000 метров, калибр установки – 52 мм. Боевая часть комплекса обеспечивает пробиваемость брони до 1200 мм. Это обеспечивает поражение любого современного западного танка не только в бок, но и в лобовую проекцию. За исключением, может быть, танков типа Abrams последних модификаций, это самый тяжелый бронированный танк»,

– отметил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Литовкин отметил, что ПТРК семейства «Корнет» могут стрелять в режиме тандема – выпускать одновременно две ракеты в едином поле управления.
Обе идут в одном луче лазера с небольшим интервалом, это позволяет обмануть интеллектуальные системы защиты бронетехники, как, например, израильская Iron First. Обнаружив локатором подлетающую ракету, она выстреливает в ее направлении пучок поражающих элементов и этим останавливает. В случае с «Корнетом» это не сработает – первая ракета будет уничтожена, но следом за ней следует вторая», – сказал Литовкин.

По словам главного редактора журнала «Национальная Оборона», директора Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко, она из отличительных особенностей «Корнета» – способность поражать любые виды целей. «Существующие перспективные танки, различного рода бронетехнику, фортификационные сооружения, противника в укрытиях и низколетящие скоростные цели в воздухе», – сказал он.

«Также комплекс гарантированно поражает технику, которая использует динамическую защиту. В этом плане это новейший инновационный образец вооружения, который существенно повысит боевые возможности войск, использующих данный тип оружия. Он существенно превосходит Javelin. Комплекс использует различные типы выстрелов – кумулятивный, фугасный и другие, можно при поражении цели выбирать наиболее адаптивный выстрел для эффективного поражения. Комплекс способность осуществлять четыре выстрела в минуту», – сказал эксперт.

«Корнет» может поражать не только наземные, но и воздушные цели. «Речь идет о низкоскоростных низколетящих целях – он вполне может поражать вертолеты, которые осуществляют десантирование или зависают над полем боя», – сказал Коротченко.

По словам Литовкина, в конструкции ракеты есть «неконтактный датчик избыточного давления».

«Он попадает в воздушную цель даже при промахе в три метра. Его использование против воздушных целей – ноу-хау российской системы: мощная термобарическая или фугасная боевая часть позволяют комплексу поражать не только вертолеты, но и беспилотники противника»,

– рассказал Литовкин.

По словам эксперта, с помощью «Корнета» в октябре 2014 года подразделение ВС Ирака ликвидировало группу боевиков ИГ (организация запрещена в РФ) в 50 км к северо-востоку от Багдада. «А в 2017 году 16 бойцов сил специальных операций в Сирии смогли выстоять в течение 2 суток против 300 террористов ИГИЛ. По словам одного из участников боя, в результате был уничтожен «шахидмобиль», танк, две БМП, беспилотники, количество убитых боевиков не считали. Как рассказал командира подразделения, они просто молились на «Корнет», – заключил Литовкин.

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