11 аэродромов выведены из строя. Минобороны отчиталось о ходе операции на Украине

В Минобороны РФ отчитались о ходе военной операции на Украине. 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины были выведены из строя, среди них 11 аэродромов ВВС Украины, три командных пункта, пункт базирования ВМС и 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и «Бук – М1». 14 военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Группировки войск ДНР и ЛНР продолжают контрнаступательные действия на подразделения Вооруженных сил Украины при огневой поддержке российской армии, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. НАТО отправляет войска на восточный фланг В связи с операцией России на Украине НАТО развернет дополнительные оборонительные силы... 24 февраля 16:49

По его словам, в настоящее время сопротивление оказывают в основном вооруженные отряды националистов. В ведомстве заявили, что военнослужащие украинских ВС стараются уклоняться от боевых столкновений и договариваются о коридорах для выхода без вооружения из зоны операции.

Конашенков сообщил, что министр обороны Сергей Шойгу приказал относиться к украинским военнослужащим с уважением.

«С учетом того, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением. Проработать создание безопасных коридоров для безопасного выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям», — процитировал он министра.

Конашенков также сообщил, что войска ДНР, наступающие в направлении населенного пункта Волноваха, продвинулись на глубину до 7 км. В ходе боевых действий 14 военнослужащих ВСУ сдались в плен.

«После взятия у них подписки об отказе от вооруженного сопротивления все они будут отпущены к своим семьям», — отметил представитель Минобороны. Он рассказал, что группировка Луганской Народной республики в районе населенного пункта Степовое продвинулась еще на 1 км.

Российские войска вывели из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.

«В том числе 11 аэродромов военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук–М1», — указали в военном ведомстве.

Также в Минобороны отчитались, что сбили украинский боевой вертолет и четыре беспилотника Bayraktar TB2.

Крушение Су-25

В Минобороны подтвердили, что штурмовик Су-25 ВКС РФ потерпел аварию в ходе операции. Пилот остался жив.

«В Воздушно-космических силах России в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25. Летчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части», — сказал Конашенков.

Он не уточнил, где именно произошло ЧП.

Угрозы мирному населению нет

В Минобороны подчеркнули, что удары российских ВС не наносятся ни по украинским городам, ни по социальным объектам в воинских гарнизонах, чтобы избежать потерь среди украинских военнослужащих и членов их семей. По словам Конашенкова, мирному населению ничего не угрожает. «ВСУ не были морально готовы к настоящему ракетному удару» Вооруженные силы России уничтожили военную инфраструктуру Украины ударами «высокоточных средств поражения»... 24 февраля 18:37

Ведомство ранее сообщало, что украинские пограничники «никакого сопротивления не оказывают», украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.

«Данные средств разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются», — заявили в Минобороны.

Ведомство утверждает, что Служба безопасности Украины готовит и реализует провокации с использованием постановочных видео о жертвах среди мирного населения.

«Их целью является обвинение России в якобы не избирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах», — указал Конашенков.