«Их бросили». В ДНР заявили о пленении 15 украинских военных

Представители Донецкой и Луганской народных республик сообщили о сдаче в плен 15 украинских военных. В сети появилось видео с задержанными. Пленным гарантировали гуманное отношение и уважение. Также создаются гуманитарные коридоры для выхода сложивших оружие украинских солдат из районов проведения операции по денацификации и демилитаризации Украины.

15 пленных

Как сообщил РИА «Новости» официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин, на данный момент 15 военных со стороны противника оставили оружие и сдались.

«Есть украинские военные, которые услышали обращение от нас. Второе: они увидели отношение своих офицеров, которые их бросили», — пояснил он причину сдачи солдат в плен.

В Telegram-канале Народной милиции ДНР позднее уточнили, что оружие сложили военнослужащие 53-й отдельной механизированной бригады, среди пленных один офицер и две женщины. Телеканал RT сообщил, что один из сдавшихся в плен был ранен, ему оказали медицинскую помощь

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-1» сообщил, что количество украинских военных, сложивших оружие, растет.

«Количество пленных растет. Они перемещаются в места, которые подготовили непосредственно наши пенитенциарные службы», — уточнил лидер ДНР.

Его слова подтвердил пресс-секретарь Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Украинские подразделения уже имеют свойство добровольно складывать оружие. Зафиксировано несколько случаев добровольной сдачи оружия ВСУ, осознающими бессмысленность и нецелесообразность продолжения борьбы на нашей территории», — цитирует РИА «Новости» Филипоненко. Специальная военная операция России в Донбассе. LIVE Президент РФ Владимир Путин ранним утром 24 февраля объявил о проведении специальной военной... 24 февраля 21:38

Политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева считает, что вскоре украинцев, сложивших оружие, станет намного больше.

«Думаю, что это будет носить массовый характер, и уже скоро будет поступать информация о массово складывающих оружие украинских военных. Не говоря уже о том, что многие разбегутся сами по себе до дому, до хаты. За что эти люди должны воевать? За киевскую хунту, за украинских олигархов? Непонятно. За государственность Украины? Но даже ее легитимность находится под большим вопросом. Поэтому несколько человек открыто сложили оружие, а еще сколько разбежалось. Думаю, что в десятки раз больше. Люди ушли к своим семьям, и это хорошо», – заявила Макеева в эфире радио «Sputnik».

Гуманное отношение

Народная милиция ЛНР гарантировала гуманное отношение к сложившим оружие военнослужащим ВС Украины. 11 аэродромов выведены из строя. Минобороны отчиталось о ходе операции на Украине В Минобороны РФ отчитались о ходе военной операции на Украине. 74 наземных объекта военной... 24 февраля 18:39

«В Луганской народной республике уже подготовлены места для размещения военнослужащих вооруженных формирований Украины, которые добровольно сдали оружие и перестали вести боевые действия. Народная милиция Луганской народной республики гарантирует гуманное отношение к военнослужащим, им предоставят все необходимое, согласно норм международного гуманитарного права», — подчеркнул военный эксперт, подполковник запаса оборонного ведомства республики ЛНР Андрей Марочко в беседе с РИА «Новости».

Гуманитарные коридоры

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военнослужащие несут потери и просят об открытии гуманитарных коридоров.

«Противник несет потери… Уже обращаются к нам с просьбой сделать им гуманитарный коридор. Они готовы сложить оружие, перейти на нашу сторону и остаться в живых», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Донецк предоставит коридор попавшим в окружение военным, только если они добровольно сдадут оружие.

«Если военнослужащие вооруженных формирований Украины будут сдаваться в плен, у нас места размещения уже готовы. И будет оказана вся необходимая им помощь согласно международному гуманитарному праву», — уточнили в свою очередь в Народной милиции ЛНР. Украинским военным позволят безопасно выйти из районов проведения операции Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу распорядился создать специальные коридоры... 24 февраля 20:36

Уважение к пленным

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сделал распоряжения, как относиться к украинским военным. О его поручении рассказал на пресс-конференции официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим», — сказал Конашенков.

По его словам, в распоряжении также подчеркивается, что «военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам».

»(Шойгу распорядился — «Газета.Ru) проработать создание безопасных коридоров для выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям», — добавил представитель Министерства обороны.