Несмотря на то, что США рассматривают Россию как своего главного противника, они не спешат развязывать с ней войну, потому что знают — против ее ракет они «бессильны». Это утверждают аналитики китайского издание Baijiahao. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок изучил их аргументы.

Аналитики Baijiahao пишут: «российские ракеты настолько мощные, что за считанные секунды смогут уничтожить целый город». В качестве примеров такой мощи они приводят межконтинентальную баллистическую ракету наземного базирования SS-18 «Сатана» (Р-36М2 «Воевода»), которая способна поражать цели на дальности до 16 тыс. км. Китайский портал утверждает, что при попадании в цель «Сатана» может мгновенно стереть город с лица земли. Ракета способна одновременно нести десять боеголовок, что позволяет создать колоссальную разрушительную силу.

«США не хотят войны с Россией, против ее ракет они бессильны и не смогут им ничего противопоставить», — утверждает издание. «ВСУ повторили ошибку фельдмаршала Паулюса. В итоге он сдался» При осуществлении военной спецоперации России на Украине подразделения и военнослужащие украинской... 26 февраля 19:25

Помимо «Сатаны», продолжает Baijiahao, у России на вооружении также есть баллистические ракеты малой дальности, которые предназначены для интенсивного использования в обычных боевых операциях, которые «не менее ужасны». Чего стоит зенитный ракетный комплекс «Тор», пишет китайский портал.

«Это многоцелевая система, которая может использоваться не только для защиты от ударов с воздуха и ведения полевых операций, но и для перехвата ракет. Машина имеет гусеничное шасси, которое повышает мобильность, а также прочную пуленепробиваемую броню», – пишет Baijiahao.

Начнем с того, что портал замешивает в одно целое сразу два вида Вооруженных сил и три рода войск ВС России – Ракетные войска стратегического назначения (называя их ракетными войсками), зенитные ракетные войска Воздушно-космических сил, Войсковую ПВО, а также Ракетные войска и артиллерию с их совершенно разными задачами, а также оперативными и боевыми возможностями.

Уточним, что межконтинентальная баллистическая ракета Р-36М2 «Воевода» стоит на вооружении РВСН, «баллистические ракеты малой дальности» (тактические и оперативно-тактические ракетные комплексы) находятся на вооружении Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск, зенитные ракетные комплексы «Тор» различных модификаций стоят на оснащении Войсковой противовоздушной обороны СВ ВС РФ.

И если Ракетные войска стратегического назначения ВС РФ действительно могут уничтожить Соединенные Штаты, то задачи у ЗРВ ВКС и Войсковой ПВО все-таки совершенно другие.

Поскольку значительная часть китайского материала отдана описанию зенитного ракетного комплекса «Тор», то на характеристиках этого ЗРК надо остановится более подробно.

Baijiahao пишет, что «Тор» представляет собой «многоцелевую систему, которая может использоваться не только для защиты от ударов с воздуха и ведения полевых операций, но и для перехвата ракет».

Это не совсем точно. Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» предназначен для противовоздушной обороны важнейших военных и государственных объектов от ударов самолетов, вертолетов, крылатых ракет, противорадиолокационных и других управляемых ракет, планирующих управляемых авиабомб и беспилотных летательных аппаратов в пределах зоны поражения комплекса, днем и ночью, в сложной метеорологической и помеховой обстановке. О применении в неких «полевых операциях» разработчик комплекса не говорит. АПЛ по прозвищу «Хиросима»: как запертые при пожаре подводники выживали 23 дня 24 февраля 1972 года случилась очередная катастрофа с первым советским атомным подводным... 24 февраля 12:42

Baijiahao утверждает, что «Тор» имеет «гусеничное шасси, которое повышает мобильность, а также прочную пуленепробиваемую броню». Но и это тоже не совсем так.

К примеру, боевая машина 9А331МЭ ЗРК «Тор-М2Э» смонтирована на гусеничном шасси, боевая машина 9А331МК ЗРК «Тор-М2К» – на колесной базе, а зенитный ракетный комплекс «Тор-М2КМ» и вовсе представляет собой контейнерный вариант. Этот вариант «Тора» может применяться стационарно или в мобильном варианте при размещении на автомобильном шасси, прицепах, полуприцепах и других платформах соответствующей грузоподъемности.

Что касается «прочной пуленепробиваемой брони», то предприятие-изготовитель об этих характеристиках зенитного ракетного комплекса тоже умалчивает.

Наконец, надо было бы обязательно сказать о некоторых важных особенностях «Тора». Этот ЗРК обеспечивает круговой обзор пространства в заданном секторе по углу места, обнаружение и опознавание воздушных целей, анализ воздушной обстановки, автоматический выбор для обстрела наиболее опасных целей. При этом поиск, обнаружение и опознавание воздушных целей ведутся при движении боевой машины (БМ) или на месте, а переход к сопровождению целей и пуск ракет осуществляются с короткой остановки.

Особенно хорошо проявил себя ЗРК «Тор» в ходе ведения боевых действий по противовоздушной обороне российской авиабазы Хмеймим в Сирии, обнаруживая и успешно поражая малозаметные и малоскоростные БЛА террористических формирований. Продемонстрированные комплексом возможности оказались даже выше ранее заявленных разработчиком.

Текст китайского портала Baijiahao с некоторыми допущениями можно все-таки принять за рекламу российского вооружения и военной техники. Но сделан без понимания технических особенностей и задач этой техники.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок – военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).