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Армия

«У танка нет шансов против «Вихря». Динамическая броня не поможет»

Эксперты рассказали, почему от ракетного комплекса «Вихрь» нет защиты

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В ходе проведения специальной военной операции на Украине российская армия использует в том числе высокоточное и дальнобойное оружие. Минобороны РФ опубликовало кадры применения противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Вихрь» с вертолета Ка-52 «Аллигатор». Особенности работы этого ракетного комплекса – в материале «Газеты.Ru».

«Звено вертолетов Ка-52 в ходе огневой поддержки наступающих войск с режима висения противотанковым ракетным комплексом «Вихрь» уничтожили танки противника без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния свыше 7 тыс. м», – говориться в сообщении российского военного ведомства.

Комплекс «Вихрь» (по кодификации НАТО Scallion – «Зеленый лук») был разработан еще в 1980-х годах для вооружения штурмовиков и ударных вертолетов. Но первоначально в серию пущен не был.

Серийное производство в модификации «Вихрь-М» началось в 2013 году. Разработка тульского предприятия НПО «Точность» нашла воплощение на ижевском концерне «Калашников». По открытым данным, контракт на их производство составил 13 млрд руб. С 2015 года комплекс поступает на вооружение российской армии.

ПТРК предназначен для поражения бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей. Ракеты «Вихря» способны поражать цели на расстоянии до 10 км. Их скорость составляет более 600 м/c.

В апреле 2016 года гендиректор концерна «Калашников» Алексей Криворучко (с 2018 года и по настоящее время он занимает должность заместитель министра обороны РФ, курирует вопросы военно-технического обеспечения) заявил, что производство управляемых ракет для «Вихря» является «крупнейшим экспортным и внутренним направлением в производственной деятельности концерна».

В августе 2021 года пресс-служба «Калашникова» сообщила о возможности применения управляемых ракет комплекса «Вихрь» на беспилотных летательных аппаратах типа «Орион».

«В этом высокоточном авиационном боеприпасе реализован принцип «выстрелил и забыл». Оператору или пилоту достаточно захватить цель, нажать кнопку пуска, а дальше он может не сопровождать ни цель, ни полет ракеты, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Александр Хохлов. – Ракеты самостоятельно удерживают и поражают указанный объект, все происходит в полностью автоматическом режиме. Эти ракеты используются для уничтожения различных целей. У «Вихря» сверхзвуковая скорость, он может применяться не только по подвижным наземным целям, например танкам и бронетранспортерам, или надводным, но и по вертолетам или легким самолетам».

Эксперт отметил, что отличительной особенностью применения комплекса «Вихрь-М» является предельно малое полетное время сверхзвуковой ракеты и высокая помехоустойчивость системы управления, которая обеспечивает выживаемость воздушного носителя в дуэльном бою со средствами ПВО противника.

«Сверхзвуковая скорость ракеты способствует снижению уязвимости носителя во время атаки и позволяет в одном заходе поразить несколько целей. Вероятность точного попадания в малоразмерную цель обеспечивается за счет применения автоматической системы слежения за целью и высокоточной лазерно-лучевой системы управления ракетой И-251 «Шквал», – рассказал «Газете.Ru» бывший заместитель командира Центра боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации Минобороны РФ, полковник в отставке Константин Суриков. – Присутствует полная помехоустойчивость системы управления в условиях оптических и радиопомех на поле современного боя. У танка нет шансов против «Вихря». Динамическая броня не поможет. Такая защита работает в случае применения переносных противотанковых комплексов, а тут она просто не успевает сработать – ракета очень быстрая. При этом пускать ее могут за пределами поражения комплексов ПВО и ПРО».

Суриков добавил, что комплекс «Вихрь» — не единственное вооружение для ударных вертолетов.

«На том же Ка-52, помимо штатной авиационной 30-мм пушки, есть шесть узлов подвески, на которых можно установить блоки неуправляемых авиационных ракет, авиабомбы, пушечные контейнеры, противотанковые ракетные комплексы.

Все зависит от характера выполняемых задач, в данном случае использование ракет «Вихрь» было обусловлено необходимостью поражения цели с большого расстояния – такие упражнения отрабатывались и раньше на полигонах, и в реальной боевой ситуации в Сирии», – напомнил Суриков.

Так, в мае 2017 года Минобороны РФ опубликовали видео уничтожения техники исламистов в Сирии юго-восточнее Пальмиры. Технику атаковали российские ударные вертолеты Ка-52, которые также применяли комплекс «Вихрь».

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