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Армия

«Авиационную часть операции на Украине будут изучать во всех военных академиях мира»

Как ВКС РФ достигли господства в воздушном пространстве Украины

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»
В ходе специальной военной операции на Украине российскими средствами ВКС и ПВО была уничтожена большая часть украинской боевой авиации, сообщали в Минобороны. Самолеты уничтожалась на земле и в воздухе – в том числе в ходе воздушных боев. «Газета.Ru» разбиралась, как ВС РФ добивались превосходства в небе Украины.

На селекторном совещании 29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что из 152 самолетов, находившихся в боевом составе ВСУ до начала операции, уничтожены 123, из 149 вертолетов – 77. По данным пресс-службы военного ведомства, за 28 марта сбито два тактических бомбардировщика Су-24 и штурмовик Су-25 ВВС Украины.

С самого начала специальной военной операции на Украине российская армия среди прочих объектов украинской военной инфраструктуры наносила удары по аэродромам, где базировалась боевая авиация. Кроме того, превосходства в воздухе удалось достичь в ходе воздушных боев.

Характерным примером стал воздушный бой российских ВКС с четырьмя украинскими истребителями Су-27 в районе Житомира, о котором сообщали в Минобороны. Его подробности не приводились, равно как и тип российских самолетов. При этом результат очевиден – в ходе боя были сбиты все четыре украинских истребителя.

«Это первая подтвержденная потеря Су-27 в воздушных боях и его первое подтвержденное воздушное столкновение с момента ввода в эксплуатацию, за исключением войны в Эфиопии и Эритреи 1997-98 годах», – оценили этот воздушный эпизод американские аналитики.

Бывший заместитель командира Объединенного авиационного отряда специального назначения (ОАОСН) ФСБ России, летчик-снайпер, полковник в отставке Сергей Михайлов рассказал, что полученный российскими военным летчиками и специалистами ПВО опыт во время специальной военной операции является «уникальным».

«В большинстве современных конфликтов одна сторона изначально полностью или почти полностью контролирует воздушное пространство. Так было у американцев в Афганистане. В Ливии летчики [Муаммара] Каддафи пытались противостоять США, но после включения режима «закрытого неба», силы были слишком неравные. В случае с Украиной был эффект подавления работы авиации противника, у которого был действительно большой потенциал. Да, военная авиация Украины испытывала в последние годы проблемы с финансированием, с обновлением парка, но это было достаточно серьезная сила. Авиационную часть спецоперации на Украине будут изучать во всех военных академиях мира», – рассказал «Газете.Ru» Михайлов.

В свою очередь авиационный эксперт, полковник запаса Александр Дробышевский подчеркнул, что «российские летчики имели качественное превосходство над украинскими пилотами».

«Случай воздушного боя с таким количеством истребителей по нынешним временам явление редкое, а вот результат его не удивителен, – рассказал Дробышевский. – Тактику современного воздушного боя российские военные летчики отрабатывают еще с курсантской скамьи, потом отшлифовывают это мастерство как в авиационных учебных центрах, так и в строевых авиационных полках. Это является одним из основных элементов боевой подготовки в истребительной авиации ВКС».

При этом Дробышевский добавил, что украинские самолеты были «не в лучшем состоянии». Так, на вооружении ВВС Украины тяжелые истребители-перехватчики Су-27, наряду с легкими фронтовыми истребителями МиГ-29, составляли основу авиационного парка. Их техническое состояние оставляло желать лучшего, в ВВС Украины была тяжелая ситуация с запчастями и степенью изношенности техники, которой постоянно продлевали ресурс. Не лучше обстояло дело и с подготовкой украинских боевых летчиков, налет которых был ограничен, а учебные программы, в том числе с применением воздушного боя, сведены к минимуму.

Еще в августе 2021 года Министерство обороны Украины отказало своим Военно-воздушным силам в просьбе повысить зарплаты для летчиков. До этого стало известно о массовом увольнении опытных пилотов.

В опубликованном письме командования украинских ВВС в адрес руководства военного ведомства говорилось о «необходимости принятия незамедлительных мер для предотвращения дальнейшего оттока летных кадров из ВСУ». Однако в Министерстве обороны Украины отклонили просьбу, писали украинские СМИ.

По сведениям из открытых источников, на которые ссылаются украинские медиа, средняя зарплата опытного летчика украинских ВВС составляет около 20 тыс. гривен – это примерно 64 тыс. рублей. При этом довольствие выплачивалось «крайне неаккуратно» и «с многочисленными задержками».

«Я знаю, что и на два месяца задерживали, и даже на три, – рассказал «Газете.Ru» бывший офицер ВСУ Аркадий Великовский, ранее служивший в 25-ой бригаде транспортной авиации. – Авиационные техники и вовсе получают по 8-10 тыс. гривен (24-29 тыс. рублей – «Газета.Ru»). На любой гражданской станции технического обслуживания для автомобилей ты больше будешь получать. Нет нужных инструментов, техники. Подразделения недоукомплектованы почти все».

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