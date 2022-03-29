«Ночной охотник» не конкурент «Аллигатору». Они работают вместе»

В уничтожении военных объектов и техники ВСУ участвуют российские вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор», видео работы которых публикует Минобороны России. «Газета.Ru» разбиралась, в чем особенности применения этих вертолетов.

«Ударные вертолеты Ми-28Н и Ми-28УБ ВКС России уничтожили бронетехнику ВСУ управляемыми ракетами. Авиационный удар наносился парами с дистанции до пяти километров», – сообщили в военном ведомстве. В ролике показаны записи с экранов операторов оружия, согласно которым Ми-28 уничтожили не меньше трех единиц бронетехники ВСУ. «Авиационную часть операции на Украине будут изучать во всех военных академиях мира» В ходе специальной военной операции на Украине российскими средствами ВКС и ПВО была уничтожена... 29 марта 16:22

15 марта Минобороны России также публиковало видео уничтожения военной техники и живой силы ВС Украины российскими вертолетами Ка-52М. На кадрах видно, что Ка-52 наносит удары из 30-мм авиационной пушки, уничтожая военный грузовик и 122-мм гаубицу «Акация».

«Также авиационным ударом была уничтожена огневая позиция 122-мм самоходных артиллерийских установок ВСУ», – сообщили в Минобороны России. Экипажи Ка-52 в парах выполнили пуски ракет по наземным целям.

Армейская авиация в ходе проведения российской военной операции на Украине выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронемашин, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.

«Ми-28Н и Ка-52 оснащены большой номенклатурой ракет, у обоих есть автоматические пушки. Разница в том, что в Ка-52 соосная схема винта, он более маневренный для спецопераций, предпочтительней в плане сложных условий – в горах, например. У Ми-28Н свои преимущества – у него вращающаяся на довольно большие углы пушка, то есть вертолет не меняя положения может обстреливать большой сектор.

Оба вертолета оснащены комплексом обороны, который в автоматическом режиме определяет ракетные атаки по вертолету и предпринимает различного рода действия по уничтожению или отклонению ракет. Там есть целый ряд технологий, которые позволяют вертолету остаться невредимым при боевом контакте», – рассказал «Газете.Ru» авиаэксперт, главный редактор портала Avia.Ru Роман Гусаров.

По его словам, Ми-28Н и Ка-52 концептуально разные вертолеты, но создавались для решения одних боевых задач. «Это уничтожитель беспилотников. Система позволяет «Буку» работать из засады» Минобороны России показало видео работы расчетов зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» и радиолокационной... 28 марта 19:16

«Ка-52 они более маневренные и более надежные. Обычному вертолету можно отстрелить хвост, и он упадет. Если «Аллигатору» отстрелят хвост, он не упадет. Он более компактен для размещения на палубе боевых кораблей. Конечно, на фрегате может базироваться только один, максимум два вертолета, но это тоже серьезные силы», – пояснил заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

«Оба вертолета выполнены достаточно успешно, поэтому нельзя сказать, какой вертолет эффективнее справляется с боевой задачей, они дополняют друг друга. Эти вертолеты развивались до нынешнего облика поступательно. Какие-то решения появлялись сначала на одном вертолете, потом на другом, они подтягивались друг за другом. «Ночной охотник» не конкурент «Аллигатору». Он работают вместе», – сказал Гусаров.

По словам генерал-майора ВВС в отставке, бывшего начальника Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Министерстве обороны Владимира Попова, особенностью применения Ми-28Н является его «способность работать в сложных условиях ограниченной видимости».

«Этот вертолет благодаря прицельно-навигационому оборудованию может работать ночью по тепловым контрастным целям, в плохую видимость из-за погоды или же по другим причинам. В такой прицел отлично видна бронетехника, ракетные системы залпового огня (РСЗО), танки, бронетехника, системы ПВО – эти цели будут выделяться на фоне земли»,

– рассказал Попов.

По его словам, использование Ми-28Н в боевой кооперации с другими вертолетами предусматривает возможность более эффективного применения средств поражения и эффективность выполнения поставленных боевых задач.

«Вместе с Ми-28Н может работать транспортно-боевой Ми-8, который может дополнительно выполнять отстрел неуправляемых снарядов против бронетехники. А Ми-28 займется более сложными целями. В кооперации с Ка-52 Ми-28Н может выполнять роль осевого штурмового вертолета, а сам Ка-52 будет выполнять разведывательно-ударные функции. Тактических комбинаций очень много, они выбираются под конкретную боевую задачу», – резюмировал генерал.