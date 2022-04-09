«Очень дорогие, слабо вооруженные и пожирают деньги»

Военно-морские силы США обнародовали список из 24 военных кораблей, которые планируется снять с боевого дежурства и вывести из эксплуатации в 2023 году. Соответствующий документ ВМС включает поименный перечень выводимых кораблей с указанием их индекса. «Газета.Ru» разбиралась, в чем причина списания.

Среди них две возрастные ударные подлодки «Лос-Анжелес», четыре крейсера класса Ticonderoga, а также девять довольно новых кораблей проекта Freedom, признанные дорогими и неэффективными. «Ядерная ракетная программа США тотально отстала от России» Министерство обороны США раскрыло название новой межконтинентальной баллистической ракеты – LGM-35A... 07 апреля 20:41

Кроме того, из состава ВМС выведут крейсер Vicksburg, модернизация которого оказалась неэффективной, четыре десантных корабля класса Whidbey Island, два экспедиционных дока Montford Point и два танкера класса Kaiser.

Доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков пояснил «Газете.Ru», что списание старых кораблей необходимо для того, чтобы освободить место для новых. При этом выбор кораблей для списания он назвал «вполне обоснованным».

«Проект «Лос-Анжелес» – подводные лодки устаревшего типа, которые не прошли модернизацию и которые нет смысла дальше содержать, потому что по своим техническим характеристикам уже уступают нашим подводным лодкам и даже новым подводным лодкам Китая», – пояснил Сивков.

По его словам, содержать подводную лодку это «дорогое удовольствие», поэтому ликвидация лодок, которые не нужны для боевых задач, сэкономит ресурсы флота для других проектов.

«Зарплата экипажа – это не самое главное в расходах на содержание лодки. Корабль постоянно требует всевозможных горюче-смазочных материалов, ремонта техники. Денег стоит стоянка у пирса, содержание корпуса, поддержка радио-электронных средств»,

– привел пример Сивков.

В свою очередь, заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин отметил, что списано уже больше половины подлодок проекта «Лос-Анжелес», а оставшиеся также будут выведены из состава флота в ближайшие годы

Подводные лодки типа «Лос-Анжелес» были созданы в 1970-е годы и выпускались до 1996-го. Это многоцелевые лодки с атомной энергоустановкой, они могут наносить удары по кораблям и наземным целям. Для этого у них на вооружении есть торпеды, а у «Лос-Анжелесов», произведенных после 1982 год и крылатые ракеты «Томагавк», которые можно выпускать через торпедные аппараты.

Ракетные крейсеры Ticonderoga создавались в 1980-е годы, позднее получили на вооружение противоракеты RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3), которые стали ударной частью глобальной ПРО США. В 2008 году с борта такого крейсера был сбит спутник на удалении 275 км. Аналогичные противоракеты США планировали разместить в Европе. «Дорогой и политический контракт». Зачем Варшаве танки Abrams Польша намерена усилить танковый парк своей армии покупкой в США 250 модернизированных М1А2 Abrams... 07 апреля 18:27

Кроме противоракет, крейсеры Ticonderoga несут крылатые ракеты «Томагавк», противокорабельные ракеты «Гарпун», зенитные и артиллерийские пушки и торпеды. Всего было построено 27 кораблей этого проекта.

Еще один проект, который выведут из состава ВМС США – относительно новые многоцелевые корабли проекта Freedom, разработанные компанией Lockheed Martin в 2005 году. Причем их выведут сразу все девять, которые успели построить и принять на вооружение. Главная причина – неисправность электроники, частый выход из строя двигателей и конструктивный дефект в редукторах главной энергетической установки.

Корабли оснащены 3D-радарами, артиллерийскими установками, пулеметом, комплексами РЭБ, ракетами для уничтожения наземных и воздушных целей, а также боевым вертолетом MH-60R/S Seahawk.

По словам Александра Храмчихина, Freedom списывают, «потому что они плохие». «Они очень дорогие и при этом очень слабо вооруженные. После списания они перестанут пожирать деньги на свое содержание», – отметил эксперт.

Он пояснил, что эти корабли закладывались в эпоху всеобщей борьбы с терроризмом, поэтому для серьезных морских операций его вооружение слишком слабое.

«Там, допустим, есть лодки для спецназа, противоминное оборудование. Это все важно, когда противником считаются пираты или смертники на лодках»,

– пояснил Храмчихин.