Почему США признали опасными испытания противоспутникового оружия

Власти США заявили об отказе от испытаний противоспутникового оружия. Об этом сообщила американский вице-президент Камала Харрис на базе ВВС США «Ванденберг». Она добавила, что точно так же должны поступить Москва и Пекин. «Газета.Ru» разбиралась, в чем смысл инициативы Вашингтона.

«Я рада объявить, что с сегодняшнего дня Соединенные Штаты обязуются не проводить испытания противоспутникового оружия. Проще говоря, такие испытания опасны, и мы не будем их осуществлять», – заявила Харрис. «Британские зенитки Украине не помогут. Это PR, а не поддержка» Британское правительство планирует передать Украине броневики Stormer, оснащенные переносным зенитным ракетным... 20 апреля 15:33

Она подчеркнула, что США стали первой страной, взявшей обязательство не осуществлять такие испытания. Харрис призвала другие государства присоединиться к мораторию. Особо она подчеркнула, что прекратить испытания должны Россия и Пекин.

В Москве скептически отреагировали на объявленный США мораторий.

«Означает ли нынешний мораторий, что соответствующие разработки противоспутниковых систем целиком и полностью прекращаются и что США отказываются от их разработки в целом? Хотелось бы понять. Подобные испытания США проводили в прошлом, вполне возможно, что им просто не нужны дополнительные испытания», – заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсированный Белым домом мораторий назвал «уловкой». «Перевожу на русский язык сказанное: Соединенные Штаты завершили серию испытаний противоспутникового оружия и поставили его на вооружение Космических сил США», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Схожей позиции придерживается генерал-майор ВВС в отставке, бывший начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Министерстве обороны России Владимир Попов.

«США, например, совсем недавно провели шестой пуск орбитального беспилотника Boeing X-37, также известного как X-37B Orbital Test Vehicle (OTV). Этот проект передан из ведения NASA в ведение Агентства по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам Минобороны США – DARPA. Официальное его предназначение не раскрывается. Очень может быть, что это, в том числе, противоспутниковое оружие», – рассказал «Газете.Ru» Попов.

При этом Вашингтон, напомнил генерал, неоднократно обвинял Россию в испытаниях противоспутникового оружия. Попов напомнил, что чаще всего речь в этом случае шла об эшелонированной территориальной системе противоракетной обороны А-235 «Нудоль». «Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло» США поставили Украине около 7 тыс. ручных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin... 19 апреля 17:27

15 ноября 2021 года Министерство обороны РФ сообщило об успешном испытании противоспутникового оружия, в результате чего был уничтожен не функционировавший космический аппарат «Космос-1408». Чем именно он был уничтожен, не сообщалось. При этом в NASA заявили, что это было «Нудоль».

«Эта система разрабатывалась еще в конце 1970-х. Потом работы были прекращены. В 2000-х было несколько официальных сообщений, что работы продолжились. Но без подробностей. Тут важно отметить, что «Нудоль» это, прежде всего, оружие против баллистических ракет, против гиперзвуковых ракет. Таким образом, любые утверждения о том, что это специальное оружие против спутников, не имеют под собой основания», – считает Попов.

Политолог Валерий Волков напомнил, что в августе 2020 года российский президент Владимир Путин в ходе своего выступления на Генассамблее ООН выступил за демилитаризацию космического пространства.

«Россия тогда выступила с инициативой заключить международное соглашение о запрете на размещение вооружений в космосе и вообще на любые вооружения, которые поражали бы объекты в космосе. Но тогда Россия не была услышана в первую очередь в США. Они отказались подписывать это соглашение. Более того. Ранее, еще в 2014 году Россия и Китай подготовили проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве. США тогда тоже отказались его подписывать», – напомнил Волков.

Он считает, что в свете предыдущих отказов нынешний меморандум выглядит «очень странно». «Как будто США действительно уже сами испытали истребитель спутников, а другим сейчас пытаются запретить это сделать», – резюмировал он.