Швеция поставила Украине зенитки 1932 года. Как их сможет применять ВСУ

В подразделениях Вооруженных сил Украины, по данным ряда западных и украинских СМИ, появились зенитные автоматические пушки Bofors L60, разработанные в 1932 году шведской фирмой АВ Bofors. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, каким образом эти орудия могут быть использованы в ходе вооруженного конфликта на Украине.

40-мм автоматическая зенитная пушка (АЗП) Bofors L60 разработки АВ Bofors в свое время стала поистине легендарным и наиболее продаваемым изделием этого шведского концерна. По состоянию на 1939 год предприятие экспортировало Bofors L60 в 18 стран мира и заключило лицензионные договоры с еще 10 странами. В конечном итоге эта АЗП состояла на вооружении более 75 стран. «Белорусская армия не создавалась для наступления» Армия Белоруссии приведена в состояние повышенной боевой готовности. В Минске утверждают, что это... 11 мая 13:14

АЗП использует осколочно-фугасный снаряд весом 0,907 кг, который покидает ствол со скоростью 881 м/с. Вес пушки в боевом положении достигает 1981 кг, а длина ствола 2990 мм. Пушка имеет практический потолок около 3800 м, при дальности более 7160 м. Темп стрельбы Bofors L60 составлял около 120 выстрелов в минуту.

В начале своего производства автоматическая зенитная пушка Bofors L60 была снабжена современной по тем временам системой прицеливания. Горизонтальный и вертикальный наводчики имели рефлекторные прицелы, третий член расчета находился сзади них и работал с механическим вычислительным устройством.

В целом АЗП Bofors L60 обладала выдающимися по тем временам тактико-техническими характеристиками. Не случайно во многих странах, помимо лицензионного производства, осуществлялось и копирование этого орудия. В этой связи стоит отметить, что одной из наиболее массовых копий Bofors L60 стала советская 37-мм автоматическая зенитная пушка 61-К.

В годы Второй мировой войны Bofors L60 считалась лучшим зенитным орудием в ВМС США. Она оказалась самым эффективным средством борьбы с японской авиацией, в частности, против самолетов-камикадзе. Одного прямого попадания 40-мм осколочного снаряда было достаточно для поражения любого японского самолета, использовавшегося в качестве летающей бомбы.

Однако, несмотря на всю свою славную боевую биографию, время зенитной автоматической пушки Bofors L60 уже безвозвратно прошло и вряд ли поставки этого орудия серьезно усилят боевые возможности вооруженных сил Украины. «Цель вступления Финляндии и Швеции в НАТО – контроль за российской Арктикой» Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр страны Санна Марин объявили, что поддерживают решение... 13 мая 17:51

В этом плане целесообразно рассмотреть, каким образом украинские военные могут использовать свои Bofors L60. В этих целях для начала надо проанализировать опыт использования малокалиберной зенитной артиллерии в предыдущих военных конфликтах последнего времени.

Во время советско-афганской войны, в конфликтах в Ливии и Сирии зенитные автоматические пушки, как правило, редко использовались по своему прямому предназначению – стрельбы по воздушным целям, а в основном применялись для поражения наземных объектов.

Их высокая точность стрельбы и скорострельность использовались для усиления огневой мощи мотострелковых подразделений. Основными объектами поражения в этом случае были огневые точки противника, оснащенные пулеметами, в том числе и крупнокалиберными.

К примеру, в ходе боевых действий в Афганистане огневые точки противника располагались в специально оборудованных пещерах на верхних ярусах гор или в глинобитных постройках. Для их подавления советскими войсками применялись зенитных пушки. В ряде случаев задача зенитным автоматическим пушкам ставилась на уничтожение легкобронированных объектов противника. Наиболее активно зенитные орудия таким образом использовали во время гражданской войны в Ливии.

Есть все основания полагать, что подобным же образом будут использовать свои автоматические зенитные пушки Bofors L60 и украинские военные.

Что же касается стрельбы Bofors L60 по современным воздушным объектам, то вряд ли она будет эффективной.

Более того, стрельба по, к примеру, штурмовикам Су-25 потребует огромного расхода боеприпасов. В ходе предыдущих локальных конфликтов на один сбитый самолет приходилось до 10 тыс. снарядов малокалиберной зенитной артиллерии. Есть большие сомнения в том, что боеприпасы к Bofors L60 будут поставляться на Украину в таком количестве.

Но и в стрельбе по наземным целям эффективность АЗП этого типа будет относительно невысокой из-за малого калибра и сравнительно небольшого осколочно-фугасного воздействия 40-мм снаряда. Так, в Афганистане для поражения наземных объектов советские войска применяли АЗП калибра 57-мм, а у этой пушки эффективность снаряда существенно выше, чем у 40-мм снаряда пушки Bofors L60.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).