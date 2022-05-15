«Разработка гиперзвуковых ракет – это способ впустую потратить миллиарды»

Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) заявило о завершении предварительных испытаний оружия с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ГПВРД). В агентстве также завили, что гиперзвуковое оружие будут разрабатывать не только для воздушных носителей, но и для морских и наземных. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, зачем это нужно.

В рамках совместной программы ВВС США и DARPA по разработке концепции гиперзвукового оружия завершен очередной этап летных испытаний и осуществлен переход к следующему этапу, получившему название MoHAWC. «Белорусская армия не создавалась для наступления» Армия Белоруссии приведена в состояние повышенной боевой готовности. В Минске утверждают, что это... 11 мая 13:14

«До недавнего времени ВВС США сосредоточивали свои усилия на прототипах гиперзвуковых летательных аппаратов с планирующими боевыми блоками, которые осуществляли свой полет чуть ниже границы ближнего космоса. Сейчас двигатель позволит ракете пролетать также сквозь плотные слои атмосферы», – сообщил портал Defence News.

Одновременно в DARPA завили, что гиперзвуковое оружие будут разрабатывать не только для воздушных носителей, но и для морских и наземных.

«Министерство обороны США переживает критический момент в отношении гиперзвуковых технологий. Растущий хор экспертов призывает правительство интенсифицировать разработку такого оружия, а также добавить ресурсы для создания набора датчиков, спутников и других технологий, чтобы улучшить способности США по защите от гиперзвуковых атак вероятных противников», – отмечает Defence News.

В то же время другая часть американского экспертного сообщества называет гиперзвуковые технологии «избыточно дорогими».

«Вопрос заключается в том, можно ли решать те же боевые задачи обычными ракетами, но с меньшими затратами и столь же эффективно.

Гиперзвук является эффективным способом прорвать противовоздушную оборону противника, но в то же время это далеко не единственный способ. Ведущие оборонные фирмы США видят возможности получения существенной прибыли на гиперзвуковом рынке и борются за свои позиции. Тем более, что цена образцов гиперзвукового оружия может составлять от $50 до $100 млн за единицу.

Иными словами, гиперзвуковая техника в ближайшее время не будет дешевой. При этом ее необходимость и безальтернативность пока не доказаны. Разработка и поставки такого оружия – это способ впустую потратить миллиарды. Бездумное вложение средств в него может стать самой большой финансовой аферой в истории Пентагона», – рассказал в статье для The National Interest военный эксперт, научный сотрудник Центра международных и оборонных исследований Колумбийского Университета Джордж Уиллоус.

Таким образом, разработка гиперзвукового оружия и его производство для подрядчиков Минобороны США станет сверхприбыльным бизнесом. Вопрос о его эффективности при возможности получить такой заказ станет вторичным. «Цель вступления Финляндии и Швеции в НАТО – контроль за российской Арктикой» Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр страны Санна Марин объявили, что поддерживают решение... 13 мая 17:51

Подрядчикам просто нужно будет убедить Пентагон, что если у России есть ракета «Циркон» морского базирования, то похожая ракета в любом случае должна быть и у США, а экономить бюджет в этом случае никак нельзя.

При этом аналитики исследовательской службы Конгресса США в докладе «Гиперзвуковое оружие: справочная информация» зафиксировали, что в лучшем случае Военно-воздушные силы США получат такое оружие в 2023 году, сухопутные войска США могут получить прототип комплекса в 2025 году, а ВМС – лишь к 2027 году.

Что касается дальнейших разработок гиперзвукового оружия в России, то недавно вице-премьер Юрий Борисов заявил об испытаниях в России новейших гиперзвуковых ракет, которые уже проводятся на дальних бомбардировщиках Ту-22М3М.

«Ведутся работы по созданию гиперзвуковых ракет нового поколения наземного, воздушного и морского базирования. По своим характеристикам они будут превосходить существующие и перспективные разработки ведущих государств», – сказал Борисов. Подробностей он не раскрыл.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).