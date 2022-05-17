«В котле тысяч 15-16». Украинские военнослужащие блокированы у Северодонецка и Лисичанска

По словам советника главы МВД Луганской Народной Республики Виталия Киселева, группировка украинских военных численностью 15-16 тысяч находится в районе Северодонецка и Лисичанска. Войскам было приказано не отходить с позиций, как и ранее в Рубежном, предполагает Киселев. Силы ЛНР тем временем взяли под свой контроль село Орехово в Попаснянском районе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев объявил о взятии в «котел» 15-16 тысяч украинских военнослужащих в районе Северодонецка и Лисичанска. «До 20 тысяч я сильно сомневаюсь, что там есть, но тысяч 15-16 в полном объем будет, да», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста Первого канала (цитата по ТАСС). Военная операция РФ на Украине. День 83-й Село в Курской области на границе с Украиной обстреляно из крупнокалиберного оружия... 17 мая 19:11

По словам Киселева, основной задачей блокированных бойцов было уничтожение инфраструктуры жизнеобеспечения — «снести как можно больше» и при этом «бремя возложить в дальнейшем» на РФ и ЛНР. «Запугать мирное население таким образом, чтобы они чувствовали страх долгие годы», — заявил помощник министра.

Киселев предположил, что этим войскам было приказано не отходить с позиций. «Точно так же, когда в Рубежном взяли пленных, они сказали, что неоднократно обращались к командованию: «Нам запретили выходить, сказали стоять насмерть». А командиры высокого ранга давно убежали, еще месяц назад», — добавил он.

Как уточнил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, в Северодонецке бои идут уже в городской застройке, в Лисичанске наносятся точечные удары по скоплению живой силы и техники ВСУ.

Контроль над Орехово и Дробышево

Народная милиция ЛНР также сообщила, что силы республики взяли под свой контроль небольшое село Орехово в Попаснянском районе с населением чуть более 200 человек.

Народная милиция Донецкой Народной Республики ранее заявила, что контролирует поселок городского типа Дробышево, в двух километрах от которого находится ландшафтный заказник местного значения Подпесочное. Население поселка, по данным на 2013 год, составляло 3 тысячи человек.

Уничтоженное подразделение ВСУ под Харьковом

Спецназ Росгвардии 17 мая заявил, что уничтожил подразделение украинских войск и боевую технику под Харьковом. Перемещение бронегруппы противника обнаружила разведка.

«Завязался бой, в ходе которого часть сил противника под прикрытием огня БМП попыталась обойти позиции поисковой группы росвардейцев по флангу. Сориентировавшись в складывающейся обстановке, спецназовцы Росгвардии отвлекли огонь противника на себя. В это же время БМП националистов был уничтожен точным выстрелом из РПГ-30», — сообщила пресс-служба Росгвардии.

Далее координаты цели передали артиллерийскому расчету Минобороны. По итогам боестолкновения уничтожены два БМП.

Украинских военных вывезли из Мариуполя

Из Мариуполя выехала колонна автобусов предположительно со сдавшимися в плен украинскими военными, ранее эвакуированными с «Азовстали». Колонну сопровождала бронетехника. Перед началом движения колонны не было слышно ни одного выстрела и взрыва, передает РИА «Новости».

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщил, что за сутки на «Азовстали» сдались в плен 265 бойцов. У 51 из них тяжелые ранения. Все нуждающиеся в помощи врачей отправлены в больницу Новоазовска.