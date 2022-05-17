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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 83-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 83-й день

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Военнослужащий Народной милиции ЛНР в городе Рубежное

Военнослужащий Народной милиции ЛНР в городе Рубежное

Александр Река/ТАСС
Село в Курской области на границе с Украиной обстреляно из крупнокалиберного оружия, повреждена школа и три жилых дома. Зеленский подтвердил начало вывода украинских военных с «Азовстали». Консалтинговая компания McKinsey продала свое российское отделение топ-менеджменту. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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8:10

Представительство консалтинговой фирмы McKinsey & Company в России перешло под контроль локальных управляющих партнеров, передает «Коммерсантъ». Российские владельцы — топ-менеджмент представительства — сохранили контракты с клиентами, но к августу обязаны изменить название бренда.

8:05

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил «эвакуацию» раненых украинских военных с «Азовстали» в ДНР. Он также заявил, что работа по их возвращению на подконтрольную Киеву территорию продолжается.

«Украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип, — заявил он, — У нас есть надежда, что удастся спасти жизни наших парней. Среди них есть тяжелораненые, им нужна помощь».

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в больницу в Новоазовске (ДНР) доставили 53 тяжело раненых с «Азовстали», еще 221 человек был отправлен в Оленовку. Далее их рассчитывают обменять.

8:02

❗️Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Алексеевка на границе с Украиной:

«Сегодня около пяти утра из крупнокалиберного оружия было обстреляно приграничное село Алексеевка в Глушковском районе. Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших, к счастью, нет. Ответным огнем наших пограничников обстрел быстро подавлен. На месте в деталях инцидента уже разбираются специалисты», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за ходом боевых действий на Украине и связанными с операцией ВС РФ событиями.

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