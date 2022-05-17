Военная операция РФ на Украине. День 83-й

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил «эвакуацию» раненых украинских военных с «Азовстали» в ДНР. Он также заявил, что работа по их возвращению на подконтрольную Киеву территорию продолжается.

«Украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип, — заявил он, — У нас есть надежда, что удастся спасти жизни наших парней. Среди них есть тяжелораненые, им нужна помощь».

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в больницу в Новоазовске (ДНР) доставили 53 тяжело раненых с «Азовстали», еще 221 человек был отправлен в Оленовку. Далее их рассчитывают обменять.