«Терминаторы» вступили в бой в Донбассе. Что это такое

Вооруженные силы России применили в ходе специальной военной операции на Украине боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-2». Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, какие задачи стоят перед этой машиной.

Российская армия начала применять на Украине боевые машины поддержки танков «Терминатор-2». Об этом РИА «Новости» рассказал информированный источник. «Радует, что лучший в мире экспортный танк останется в России» Сухопутные войска Вооруженных сил России пополнились партией новейших танков Т-90М «Прорыв», которые... 17 мая 21:30

«Совместно с танковыми взводами БМПТ участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов», – рассказал источник. По словам собеседника агентства, участие «Терминаторов» в спецоперации позволит «окончательно сформировать тактику применения этих машин и определить их место в бронетанковых группах».

Опыт локальных войн и вооруженных конфликтов показал, что наибольшую опасность для боевых бронированных машин в условиях боя в плотной городской застройке и на пересеченной местности представляют ручные противотанковые гранатометы (РПГ) и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК).

Исходя из этого конструкторами «Уралвагонзавода» в инициативном порядке и была разработана эта боевая машина как средство прикрытия танков от бойцов, оснащенных РПГ и ПТРК. «Терминатор» создан на базе основного боевого танка Т-72 еще в 2001 году, начал эксплуатироваться в войсках с 2011 года.

Он оснащен двумя скорострельными 30-мм пушками, 7,62-мм пулеметом ПКТМ, двумя автоматическими гранатометами АГС-17Д, а также комплексом «Атака-Т», в состав которого входят противотанковые управляемые ракеты с тандемной кумулятивной боевой частью (9М120-1) и ПТУР с боевой частью фугасного объемно-детонирующего действия (9М120-1Ф).

В 2018 году десять БМПТ «Терминатор» поступили в 90-ю гвардейскую танковую Витебско-Новгородскую дивизию Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области, пункт постоянной дислокации соединения – город Чебаркуль.

«Терминатор-2» впервые был представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2015», а серийно стал производиться с 2021 года. Главное отличие от первого образца машины – обновленное прицельное оборудование, которое включает лазерные дальномеры, баллистические вычислители и комбинированные телевизионные и тепловизионные каналы, и сокращенный с пяти до трех человек экипаж. «Главный враг государства – сатанизм». О чем еще сказал Рамзан Кадыров Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества... 18 мая 14:54

Примечательно, что Министерство обороны РФ долго определялись с тем, заказывать ли эту машину и как ее использовать. Был определенный разброс мнений и в российском экспертном сообществе. Многие специалисты полагали, что для отслеживания танкоопасных целей БМПТ необходимо обладать лучшими средствами обнаружения и разведки, чем у самих танков. Возможности же «Терминатора» в этом смысле не превосходят возможности средств наблюдения и управления огнем танка.

Вместе с тем по огневой мощи танк существенно превосходит БМПТ. Он обладает 125-мм орудием с осколочно-фугасным снарядом и ПТУР, запускаемой через ствол.

Показать достоинства «Терминатора» помогла военная кампания в Сирии, где «Терминатор» проявил себя универсальным средством борьбы с расчетами РПГ и ПТРК в городе.

Что касается вооруженного противоборства в ходе специальной военной операции, то подразделения и части Вооруженных сил Украины в настоящее время до предела насыщены самыми разнообразными противотанковыми средствами – ПТРК FGM-148 Javelin и NLAW, гранатометами М141, Carl-Gustaf M2/M3, Panzerfaust 3 и многими другими западными системами.

Как утверждают в Пентагоне, на каждый российский танк приходится в настоящее время до пяти и более противотанковых средств. Иными словами, целей для «Терминаторов» на Украине будет более чем достаточно.

В этой связи есть все основания предполагать, что полученный в ходе боевых действий на Украине опыт применения БМПТ будет тщательно изучен на предприятии-разработчике этой техники, и в конструкцию боевой бронированной машины будут внесены все необходимые изменения. А это приведет к существенному увеличению боевых возможностей «Терминаторов» и уточнению всех концептуальных основ применения техники этого типа.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).