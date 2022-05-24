«Ракета убивает себя». Как «яйца жизни» спасают российских пилотов на Украине

Российские военные самолеты и вертолеты в ходе спецоперации на Украине используют Бортовой комплекс обороны (БКО) «Витебск», который летчики неофициально называют «яйцами жизни». Как работает эта система — в материале «Газеты.Ru».

Бортовой комплекс обороны «Витебск» предназначен для предупреждения экипажа вертолета или самолета о радиолокационном или лазерном облучении. Система распознает момент пуска и выхода на цель управляемых ракет противника, а затем в автоматическом или ручном режиме нейтрализует эти ракеты. Российский «Гиацинт-С» против американских гаубиц М-777. Как проходит артиллерийская дуэль Миноброны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных орудий (САУ) «Гиацинт-С» во время... 24 мая 15:06

Система разработана и выпускается концерном «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Впервые прототип комплекса представили в июне 2010 в Париже на выставке «Eurosatory». В 2014 году прошли испытания на полигоне под Ахтубинском в Астраханской области. Тогда по вертолету Ми-8, стоящему на земле с установленным на нем «Витебском», были выпущены 20 ракет типа «Игла». Ни одна из них не смогла поразить цель.

«Неофициальное название «яйца жизни» этот комплекс получил за свою форму — полушария на фюзеляже, напоминающие по форме птичьи яйца. А еще за уникальные свойства защиты воздушной машины, спасающие летчикам жизни. Раньше о БКО «Витебск» было мало слышно — его промышленное производство началось в конце 2016 года, а с 2019 года таким комплексом оснастили все строевые транспортно-боевые вертолеты Ми-35М. В ходе спецоперации на Украине вся армейская авиация — вертолеты и штурмовики — имеют на своем борту такие комплексы», — рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, летчик-снайпер Николай Вострецов.

Эксперт отметил, что «Витебск» отводит ракеты, в том числе выпускаемые из переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), и блокирует поражение боевой машины.

БКО «Витебск» при обнаружении пусков ракет противника использует как пассивные помехи, а именно ложные тепловые цели (так называемые «отстрелы») и дипольные отражатели (облако металлизированных полосок), так и активную защиту. Последняя, за счет действия в инфракрасном и радиодиапазонах, приводит к нарушению работы систем самонаведения ракет: попросту их «слепит» и приводит к самоподрыву. Одновременно система информирует пилотов о ракурсе атаки и характере угроз при обнаружении пусков, что дает возможность организовать ответный удар. «Блок НАТО недееспособен. США там может заблокировать обладатель кукурузника» Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Против выступили... 22 мая 16:18

«Армейская авиация, особенно вертолеты, всегда была достаточно уязвима именно для ПЗРК. Это связано с их боевым применением на малых высотах и меньшей скоростью, чем у истребителей, что позволяет стрелку-оператору взять цель в прицел и запустить ракету с головкой самонаведения, — рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, полковник запаса Александр Дробышевский. — Наши пилоты вертолетов и штурмовиков еще в Афганистане столкнулись с проблемой противодействия переносных зенитно-ракетных комплексов, тех же «Стингеров» и других. Уходили от огня ракет, прижимаясь к земле, но требовалось совершать маневры, подниматься повыше и, соответственно, попадать под пуски ПЗРК».

Дробышевский добавил, что БКО «Витебск» существует в разных модификациях. Для вертолетов используется версия Л-370, для самолетов — «Витебск-25». «Как только ракета ВСУ выходит на цель, комплекс «Витебск» это фиксирует, дает сигнал, и ракета убивает себя», — рассказал эксперт.

Кроме того, эту систему можно установить на различные типы гражданских воздушных судов. По официальным данным, комплекс установлен на «борту №1» Ил-96-300, на котором летает президент России. В экспортном исполнении изделие получило название «Президент-С» (President-S). Этот комплекс стоит на вертолете Ми-17, который использует президент Египта.

«Гражданские лайнеры, как правило, не имеют собственной защиты и могли ранее полагаться на воздушное сопровождение истребителей. Так что не удивительно, что комплексом бортовой обороны оборудован самолет первого лица государства. Теоретически их можно поставить и на магистральные лайнеры»,

— рассказал «Газете.Ru» пилот Владимир Таланов.