«США рискуют остаться без патронов из-за такой мелочи, как сурьма»

Вашингтон может остаться без стратегических запасов сурьмы, которая используется для производства боеприпасов. Об этом говорится в отчете комитета Палаты представителей Соединенных Штатов по делам вооруженных сил. «Газета.Ru» разбиралась, зачем американским оружейникам нужна сурьма и почему ее запасы могут иссякнуть.

Сурьма, в таблице Менделеева обозначающаяся символом Sb (от латинского Stibium), в самостоятельном виде особой ценности не представляет – это хрупкий полуметалл. Его основное свойство – укреплять металлы, тот же свинец. Кроме того, есть такая аморфная модификация этого элемента, как взрывная, известная под названием «гремучая ртуть», которая детонирует от ударов или при зажиганиях. Артиллерия России против гаубиц НАТО на Украине. Кто стреляет дальше Артиллерия вооруженных сил Украины до специальной военной операции была в основном представлена... 12 июня 22:44

Сурьму, перетолченную в порошок, известную с древних времен как косметическое средство для чернения бровей, сегодня активно применяют в военных целях. Она используется практически во всех взрывных капсулях, применяемых в патронах огнестрельного оружия, в запалах гранат и артиллерийских снарядах.

«Сама по себе сурьма является достаточно безобидным химическим элементом, который добывается открытым способом в местах его залегания, – рассказала «Газете.Ru» химик-технолог Наталья Багнюк. – Подобные имеются на разных территориях нашей планеты, большая часть приходится на Китай. В России сурьму добывают большей частью в Якутии, есть залежи этого минерала в Таджикистане, Австралии, ЮАР и Боливии. Возможно, что где-то еще есть ее нахождение, в том числе и в море. Есть элементы сурьмы и в человеческом организме, очень в малом, правда, количестве».

Багнюк добавила, что сурьма как «гремучая смесь» вырабатывается электролитическим путем, когда при очень высоких температурах сурьму переводят в металлическое состояние, и в этом виде она используется потом при производстве боеприпасов. «Это не взрывчатое вещество, а лишь средство к его детонации», – указала Багнюк.

У США собственного производства сурьмы нет, и ранее американцы закупали ее в Китае и в России. Теперь, с учетом политических осложнений в отношениях Вашингтона с Пекином и Москвой, в Конгрессе подняли вопрос о поставках сурьмы из альтернативных источников. Американские конгрессмены, получив отчеты Пентагона, пришли к выводу, что нужно искать новых поставщиков. Запасов гарантированно хватит лишь до 2025 года, отмечается в отчете.

«Расход сурьмы при изготовлении одного патрона таков, что не превышает процента от его стоимости, это сущая мелочь. Но производятся миллионы патронов и боеголовок. США встревожили перспективы остаться без капсулей, в случае если подобные поставки прекратятся со стороны России, а особенно со стороны Китая. Смешно, но выходит, США рискуют остаться без снарядов и патронов из-за такой мелочи, как сурьма, известной больше как средство для макияжа», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Александр Зимовский. «Пригодна потопить буксир». Париж продаст Киеву устаревшую ракету Exocet По данным французских СМИ, Париж начал переговоры с Киевом о поставках ракетных... 10 июня 17:59

Член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов провел аналогию между поставками сурьмы и титана.

«Здесь можно вспомнить, что буквально в конце мая американская компания Boeing была вынуждена временно приостановить производство самолетов 737 МАХ – по официальной версии «из-за проблем с цепочками поставок комплектующих». Под ними подразумевались детали из российского титана, которые используются в производстве «Боингов». Сейчас проблема возникла с сурьмой. Запасов хватит на два-три года выпуска патронов и боеприпасов. Что дальше – точно не ясно. Тем более, что США активно поставляют боеприпасы Украине. Запасы стремительно тают», – объяснил Белоусов.

Химик Наталья Багнюк отметила, что пока не существует возможности синтезировать сурьму. «Производить сурьму искусственным способом так и не получилось, хотя испытаний проводилось большое количество, даже на орбитальной космической станции», – добавила Багнюк.

Белоусов считает, что говорить о критической ситуации для военно-промышленного комплекса США «еще очень и очень рано».

«Вопрос сурьмы Пентагон, конечно, решит. Но вот какой ценой?

Австралия, скажем, будет согласна дать, сколько попросят, но разработки там минимальны сейчас. На разработку новых месторождений потребуются средства, и платить за это придется американцам. В долгосрочной перспективе для них, возможно, и хорошо иметь свои источники. В краткосрочной и среднесрочной они сырье, с учетом вложений в разработку, будут получать по цене кратно большей, чем та, по которой сурьму продавали Китай и Россия.

Экономические последствия, если и Китай, и Россия действительно откажутся от поставок, с учетом масштабов и потребностей американского военного производства, трудно посчитать и представить. Но они точно будут очень большие», – резюмировал Белоусов.