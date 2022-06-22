«Немецкая PzH 2000 станет легкой мишенью для российских САУ «Коалиция-СВ»

В пакете немецких вооружений, поставляемых Берлином Киеву, оказались самоходные 155-мм гаубицы Panzerhaubitze 2000. Это мощные артиллерийское установки, которые предназначены для разрушения укрепрайонов, поражения танков и другой бронетехники. «Газета.Ru» вместе с военными экспертами разбиралась, как появление PzH 2000 повлияет на ход боевых действий.

О появлении в составе ВСУ самоходных немецких 155-мм гаубиц PzH 2000 сообщил украинский министр обороны Алексей Резников. При этом он не уточнил их количество. Ранее в немецких СМИ появилась информация о возможных поставках семи орудий. Резников особо подчеркнул, что украинские экипажи гаубиц «прошли соответствующее обучение и способны вести из них огонь». «Благодаря Украине русские украдут у США лучший беспилотник в мире» Украина пока не получит обещанные четыре тяжелых американских беспилотника MQ-1C Grey Eagle, передача которых... 21 июня 18:25

«Утверждение о подготовленном экипаже вызывает некоторое сомнение, поскольку правительство Германии одобрило передачу Украине PzH 2000 лишь в мае, и за такой короткий срок подготовить украинских артиллеристов управлять и, главное, точно попадать в цель, достаточно затруднительно. Тем более, что эта самоходная гаубица достаточно сложна в эксплуатации, а ее экипажу требуется слаженность в действиях, чтобы добиться максимальной скорострельности, а это 10 выстрелов в минуту, а также уметь пользоваться системой навигации и автоматизированной системой управления огнем», — считает военный эксперт, полковник в отставке, бывший сотрудник Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ Виктор Дмитриев.

Он вместе с тем предположил, украинские военнослужащие могли пройти ускоренный курс обучения на военных полигонах Германии.

«Ускоренный курс в любом случае займет минимум четыре-пять месяцев. Это значит, что решение о поставках было принято, вероятно, в еще марте или даже в феврале. И только потом публично анонсировано. А все это время шла подготовка.

Также с большей долей вероятности можно предположить, что ВСУ будут помогать иностранные инструкторы. Причем не только немецкие, но и нидерландские — Амстердам также заявил о готовности поставить Киеву несколько единиц Panzerhaubitze 2000», — объяснил эксперт.

Гаубица PzH 2000 считается одной из лучших в мире в своем классе. Разработанная в кооперации Италией, Великобританией и Германией, она производится компанией Krauze-Maffei Wegmann с 1998 года. Бундесвер планировал закупить для своих танковых и артиллерийских полков более 400 таких самоходных артиллерийских установок, но в реальности их стоит на вооружении 120 единиц.

Эта гаубица постоянно модернизируется. В самой армии Германии сейчас присутствует в основном версия PzH 2000А2. Украине, скорее всего, достанутся первые модификации. Впрочем, и они имеют хорошие характеристики — дальность стрельбы стандартным боеприпасом в 30-35 км, ракетным снарядом можно поразить цель на расстоянии более 50 км. Ее рекорд — 56 километров, который был зафиксирован на полигоне в Южной Африке с применением активно-реактивного снаряда с улучшенной аэродинамикой V-LAP. Три способа ударить в цель. Как ракета ФСБ уничтожает объекты ВСУ Российская армия использовала на Украине высокоточную ракету «изделие 305», предназначенную... 20 июня 19:58

«При всем при том, что немецкая самоходная гаубица является достаточно мощным вооружением, какой-то особой погоды в боевых действиях ВСУ она не сделает. Там речь о семи установках — это одна батарея. Считать ее какой-то реальной силой невозможно, даже при достаточно высоких боевых характеристиках, — рассказал «Газете.Ru» генерал-лейтенант запаса, экс-командующий 58-й армии Анатолий Хрулев. — При обнаружении и выявлении она может быть уничтожена одним прицельным залпом в ходе контрбатарейной борьбы, а такой опыт у российских артиллеристов имеется. Здесь можно вспомнить, как совсем недавно накрыли батарею, в составе которой было шесть американских гаубиц М-777, которую вычислили по сигналам GPS. Немецкие самоходные гаубицы, несмотря на их бронирование, тоже станут достаточно легкой мишенью, даже если их позиции будут на удалении в 30 километров. Главное — обнаружить, а поразить САУ противника, которую пробьет в крышу даже миномет, не составит труда».

В разговоре с «Газетой.Ru» генерал отметил две особенности немецкой гаубицы PzH 2000.

«Первая из них заключается в системе заряжания, в которой используются два человека, которые вручную подают снаряды в лоток, через который он досылается в ствол. Скорострельность эффективна при первых выстрелах, после чего она замедляется, даже при хорошей обученности экипажа. Вторая — в пополнении боезапаса, который в самой башне составляет 60 снарядов, и при его расходе необходимо восполнение. Это транспортные средства подвоза боеприпасов, которые также уязвимы для поражения из-за своей заметности. В реальных боевых условиях дополнительный боезапас может просто не доехать до батареи», — рассказал Хрулев.

С этой позицией согласен военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Немецкая PzH 2000 станет легкой мишенью для российских САУ «Коалиция-СВ». Это не бахвальство, а реальная констатация фактов.

У нашей самоходки и скорострельность выше за счет полной автоматизации заряжания, и дальность стрельбы дальше — 70 км. Есть еще в армии РФ и 152-мм гаубицы «Мста» в самоходном и буксируемом вариантах, которая бьет на 37 км. Помимо очень приличных ТТХ, у российских гаубиц есть еще одно превосходство над артиллерией, в том числе иностранной, которой располагает ВСУ.

У Вооруженных сил России их просто значительно больше, они могут подавить как качеством, так и количеством», — заключил Шурыгин.