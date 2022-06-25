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Армия

«Сарматы» в армии и космическая зависимость США. О чем рассказал Рогозин в интервью

«Роскосмос» начал серийный выпуск межконтинентальных ракет «Сармат»

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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» с космодрома Плесецк в Архангельской области, 2022 год

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» с космодрома Плесецк в Архангельской области, 2022 год

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин дал интервью телеканалу «Россия-24», в котором рассказал о новой космической стратегии России, новых странах-партнерах, а также о зависимости США, которую те никак не могут преодолеть. Кроме того, глава госкорпорации анонсировал поставки серийных межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» в ВС РФ уже до конца 2022 года.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что госкорпорация приступила к созданию серийных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Сармат». «Конечно, мы уже приступили к созданию серийных ракет», — заявил он в эфире «России-24».

Первые новейшие ракеты, по словам Рогозина, отправят в один из полков Ужурского ракетного соединения, дислоцированного в Красноярском крае. МБР должны быть получены до конца 2022 года.

В настоящее время «Роскосмос» готовится ко второму пуску ракеты «Сармат». «Мы в графике, мы готовимся ко второму летно-конструкторскому испытанию «Сармата», где будут повышены требования к этой машине в определенных, согласованных с нашим заказчиком — Минобороны — моментах», — добавил Рогозин.

МБР «Сармат» разработана в Государственном ракетном центре им. Макеева (входит в «Роскосмос»). По оценкам экспертов, она способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира.

Первый пуск баллистической ракеты был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке.

«Мы не стали «терпилами»»

Рогозин также коснулся темы взаимоотношений с США и сотрудничества в космической сфере. По его мнению, зависимость американской космонавтики от российской сохраняется в колоссальной степени.

«Я считаю, что их зависимость от российской космонавтики колоссальная остается», — заявил глава госкорпорации, отметив, что российская сторона выступает категорически против совершаемых сейчас действий Запада в космической сфере.

«Но надо иметь в виду, что наши ответные санкции — болезненные для американцев. Мы не стали ждать и не стали «терпилами», которые молча будут выносить санкции против наших организаций», — подчеркнул глава «Роскосмоса».

Он напомнил, что в США больше не поставляются ракетные двигатели РД-180. Из-за их отсутствия может сорваться запуск корабля Starliner, который должна вывести на орбиту ракета Atlas 5. Кроме того, РФ приостановила поставки двигателей РД-181, необходимых для запуска первой ступени ракеты Antares с кораблем Cygnus.

«Если они считают, что могут справиться своими силами с точки зрения коррекции двигателей, то я так не считаю. <…> Если они возобновят переговоры с нами, чтобы эксплуатировать МКС, <…> условием того, что мы пойдем навстречу, будет отмена незаконных санкций», — резюмировал Рогозин.

У «Роскосмоса» «сохраняется масса претензий», но, тем не менее, российская сторона продолжает переговоры с США по перекрестным полетам, что необходимо для безопасности МКС и планеты.

«Это [подготовка к перекрестным полетам] связано не с тем, что мы пересмотрели наши отношения с американцами, у нас до сих пор масса претензий к тому, как они себя ведут, и требования остаются в полной силе: они должны отменить незаконные санкции, введенные против наших ключевых предприятий», — добавил глава госкорпорации.

По мнению Рогозина, космонавты должны понимать устройство американских кораблей, а астронавты — иметь возможность летать на российском «Союзе». «Это не меняет политических воззрений», — подытожил он.

Новая космическая программа

Сейчас «Роскосмос» разрабатывает проект новой Федеральной космической программы. Действие текущей ФКП заканчивается в 2025 году. По словам Рогозина, новая будет направлена на рост числа спутников на орбите и на развитие отечественного космического приборостроения.

«Акцент понятен. Это прежде всего, как минимум, удвоение орбитальной группировки, создание аппаратов, которые должны быть исключительно основаны на доступной электронно-компонентной, то есть на российской базе», — рассказал чиновник.

Также планируется совместить программу «Сфера» и космические аппараты, которые уже были в ФКП, применив к ним одну и ту же технологию. Ее разработкой занимается АО «Российские космические системы».

Новые партнеры

Рогозин сообщил, что еще несколько стран, помимо Монголии и Белоруссии, хотят заключить соглашение с Россией на полет в космос. «У нас есть еще и другие страны, которые тоже хотели бы с нами заключить соглашение по подготовке и отправке своих космонавтов», — анонсировал он.

При этом глава госкорпорации отказался назвать конкретные имена. «Не буду называть их, как только мы их назовем, на них будет оказано колоссальное давление», — пояснил чиновник.

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