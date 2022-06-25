«Их оставили умирать»: канадский журналист рассказал о плачевном состоянии ВСУ в Донбассе

Украинские власти «предали» ВСУ, бросив своих солдат гибнуть в Донбассе, заявил канадский журналист. Одновременно с этим он сообщил, что большая часть войск Украины так и не увидела западного оружия и снаряжения. Одновременно с этим на фронт отказались ехать военные из львовского батальона теробороны. Однако глава украинской военной разведки считает, что в августе «случится перелом».

Глупость или измена?

Репортер канадского телеканала CBC News Нил Хауэр заявил, что Киев «предал военнослужащих украинских Вооруженных сил, бросив их погибать в Донбассе».

«Они чувствуют себя преданными своим руководством. Их оставили умирать в безнадежных условиях», — пишет журналист. Хауэр отметил, что по словам ряда украинских военных, ВСУ так и не увидели ничего из той техники или оружия, которые поставляют США, Канада и страны Евросоюза.

«У нас есть только наши винтовки. Может быть, один или два ручных противотанковых гранатомета против бронемашин. Как я должен воевать с этим оружием?», — приводит журналист слова одного из украинских солдат.

По словам канадского репортера, Минобороны Украины проигнорировало просьбу прокомментировать заявления от некоторых солдат о том, что часть подразделений ВСУ так и не получили западное оружие и снаряжение.

Минобороны заявляет

Российское Министерство обороны в свою очередь обратило внимание на то, что батальон территориальной обороны ВСУ из Львова якобы отказался выезжать на выполнение боевой задачи в Донбассе.

«Личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий в Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения», — заявил представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Накануне военное ведомство РФ распространило пресс-релиз, в котором заявило о массовых случаях дезертирства украинских военных. Один из последних таких инцидентов произошел в районе населенного пункта Александрополь, где более 30 военнослужащих 25-й бригады украинских ВДВ самовольно ушли с позиций, бросив оружие.

22 июня Минобороны РФ сообщило, что солдаты 57-й мотопехотной бригады, державшей позиции возле Горского, отказались выполнять приказы после гибели или ранения более 60% личного состава.

Согласно заявлению министерства, украинское командование для восполнения потерь вынуждено формировать отдельные стрелковые батальоны из мобилизованных украинцев, практически необученных.

Стоит отметить, что украинские СМИ регулярно выпускают заявления противоположного характера, также не находящие подтверждения с другой стороны.

Зрада чи перемога?

На этом фоне начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в эфире телеканала ITV, что в августе 2022 года произойдет «переломный момент» на фронте.

«Украина вернется к своим границам 1991 года, других сценариев не будет и никаких других сценариев мы не рассматриваем. Начиная с августа будут происходить определенные события, которые продемонстрируют всему миру, что настал переломный момент», — заявил украинский военачальник.

По словам Буданова, отступление ВСУ из Северодонецка (сейчас город перешел под контроль российских войск) является «тактической перегруппировкой», которая идет в целом по всей Украине.

«На отдельных участках линии фронта мы успешно контратакуем, на отдельных участках линии фронта успешно обороняемся», — добавил глава украинской военной разведки.

«Я уже говорил и повторю еще раз — до конца года активные боевые действия сойдут практически на нет. Мы непреклонны в своем мнении. В обозримом будущем мы восстановим контроль над нашими территориями», — резюмировал он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее также не исключал возможность наступления переломного момента в военном конфликте на Украине. Однако для этого, отмечал он, Запад должен отправлять украинским войскам больше оружия.