«Им не поздоровится». Реакция Москвы на обстрелы Белгорода и Курска

Число погибших в результате ночного обстрела Белгорода со стороны ВСУ выросло до четырех, трое из них — граждане Украины. Глава региона Вячеслав Гладков также сообщил о 60 поврежденных домах. СК возбудил уголовное дело, а в МИД РФ предостерегли Киев от «продолжения провокаций». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

МИД России в воскресенье, 3 июля, прокомментировал ночные обстрелы Белгорода и Курска со стороны украинских сил. По данным Минобороны России, в Белгороде были сбиты средствами ПВО три ракеты «Точка-У», в Курске — два беспилотника. Обломки одной из сбитых ракет упали на жилой дом в Белгороде. Военная операция России на Украине. День 130-й Министр обороны России Шойгу доложил президенту Путину о взятии под контроль всей территории... 03 июля 23:57

«Цель киевского режима – нанесение ударов неуправляемым оружием по жилым кварталам городов. Так происходит уже не в первый раз.

Мы понимаем, что эти действия режима в Киеве не просто согласованы с его западными кураторами, а скорее всего подсказаны ими. Делается это для того, чтобы подтолкнуть нас к нанесению ответных ударов подобного рода, а потом еще больше раскручивать антироссийскую истерию.

Мы до сих пор воздерживаемся от таких шагов, но будем очень внимательно следить за развитием ситуации. Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится», — приводятся на сайте МИД России слова Марии Захаровой.

close Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

По последним данным, число погибших после обстрела в Белгороде выросло до четырех, трое из них — граждане Украины и один — россиянин. В Курске никто не пострадал. В Белгороде обломок ракеты ПВО застрял в кондиционере жилого дома В Белгороде обломок ракеты ПВО застрял в кондиционере жилого дома, сообщает РИА «Новости» со... 03 июля 15:58

«По информации на текущий момент, четыре человека погибли. Один из них гражданин РФ, трое — граждане Украины. То есть правительство Украины убивает граждан Украины на территории России, и это абсолютный верх цинизма. Четыре человека ранены, один из них — 10-летний ребенок. Их жизни ничего не угрожает. Будет необходимость — отправим в Москву. Договоренность об этом есть, но пока в этом необходимости нет», — рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона выразил соболезнования семьям погибших при утреннем ЧП в Белгороде. «Я хотел высказать слова искреннего соболезнования всем семьям, к которым сегодня пришло горе. Вы должны помнить, что мы всегда с вами и всегда готовы решить все вопросы, которые есть у вас», — отметил он.

СК России возбудил уголовное дело после удара по Белгороду. Дело открыли по нескольким подпунктам ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство). Губернатор ответил на вопрос, как жителям Белгорода спать спокойно Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос, как жителям Белгорода спать спокойно... 03 июля 15:58

Что произошло

В ночь на воскресенье в Белгороде была слышна «серия громких звуков», информировал ранее Гладков. Позднее в министерстве обороны России сообщили, что средства ПВО уничтожили в воздухе три украинские баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными боеприпасами.

В результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом.

«По разрушениям: 21 многоквартирный дом пострадал и 40 домов частной жилой застройки. Сейчас идет квартирный обход, мы смотрим разрушения по каждой квартире, составляем реестр, составляем график работ», — проинформировал Гладков, добавив, что некоторые дома могут быть построены заново.

Губернатор указал, что регион возьмет на себя все затраты по восстановлению домов.

Власти региона выплатят четырем жителям Белгорода, пострадавшим из-за обстрела, по 500 тыс. руб. Семья погибшего россиянина получит компенсацию в размере 3 млн руб.

Пострадавшие также смогут впоследствии отправиться на реабилитацию в санаторий, добавил Гладков.