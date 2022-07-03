Военная операция России на Украине. День 130-й

Российские военные водрузили знамя Победы на здании администрации Белогоровки. Ранее Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль силами ЛНР и РФ Лисичанска и ближайших населенных пунктов, в том числе Белогоровки.
Власти Великобритании пытаются найти способ внедрить свой флот в Черное море и установить контроль над вывозом зерна из Украины, считает глава МИД России Сергей Лавров. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-1»
Песков считает, что пока «западные страны вовсю делают ставку на продолжение войны».
«Это значит, что продолжается момент, когда западные страны под руководством Вашингтона, говоря по-русски, не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир».
В российском МИДе заявили, что Москва воздерживается от ответных мер Киеву в связи с обстрелами Белгорода и Курска. Но российские власти продолжают внимательно следить за ситуацией и в случае продолжения провокаций — «им не поздоровится».
Захарова уверена, что удары ВСУ по жилым кварталам городов не только согласованы западными кураторами, но и скорее всего подсказаны ими.
Берлин обсуждает с союзниками вопрос предоставления Украине гарантий безопасности, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Ясно, что это будет не то же самое, как в случае, если бы кто-то был членом НАТО».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что «рано или поздно все-таки здравый смысл возобладает» на Западе возобладает, и переговоры по Украине возобновятся.
«И опять настанет черед переговоров, перед коими украинцам предстоит понять еще раз все наши условия. Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол [переговоров — «Газета.Ru]. И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», — добавил Песков.
Президент Чехии Милош Земан считает, что следует и дальше снабжать Украину оружием и проводить обучение бойцов ВСУ на территории его страны.
Он не исключил затягивание конфликта на Украине и рост недовольства россиян. Но он считает, что Западу и дальше стоит вести жесткую санкционную политику против России, так как она, утверждает Земан, ведет к скорейшему завершению военных действий на Украине.
Губернатор Белгородской области сообщил, что навестил в больнице мальчика, который пострадал в результате обстрела Белгорода.
«У мальчика сотрясение мозга, контузия глазных яблок и легкие ссадины на лице. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Прогноз врачей благоприятный, опасности для зрения нет. По желанию родителей, готовы отправить его в санаторий».
Посольство США в Москве не стало комментировать замену адреса на своем сайте на координаты после переименования территории возле дипмиссии в площадь Донецкой Народной Республики.
Посольство США в Москве на главной странице своего сайта убрало адрес, заменив его координатами. Это произошло после того, как территория возле дипмиссии была переименована столичными властями в площадь ДНР.
Тем не менее прежний адрес посольства — Большой Девятинский пер., д.8 — еще значится во вкладке сайта «Посольства и консульства».
Количество погибших в Белгороде в результате обстрела со стороны Украины увеличилось до четырех, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
Трое из них, по его словам, граждане Украины. Еще четыре человека ранены, один из них — ребенок. Их жизни ничего не угрожает.
Боевые действия на Украине разделили страны НАТО на три лагеря, пишет Sunday Times.
«Ястребы» считают, что нужно не только добиться возвращения контроля Украины над Донбассом и Крымом, но и «нанести России настолько сильный удар, чтобы она в будущем не могла представлять угрозу ни для кого из своих соседей».
«Голуби» хотели бы, чтобы конфликт был урегулирован мирным путем, а страны-«страусы» уделяют больше внимания своим внутренним проблемам.
⚡️ Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии территории ЛНР под контроль ВС РФ и сил республики.
Общая площадь взятых под контроль за последние сутки территорий составила 182 кв. км.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
◾ 229 самолетов
◾ 134 вертолета
◾ 1440 беспилотных летательных аппаратов
◾ 353 зенитных ракетных комплексов
◾ 3893 танка и других боевых бронированных машин
◾ 704 боевые машины реактивной системы залпового огня
◾ 3078 орудий полевой артиллерии и минометов
◾ 3979 единиц специальной военной автомобильной техники.
⚡В Минобороны России также сообщили, что
◾ В районе Марьинки (ДНР) ВСУ потеряли более 60% личного состава и техники.
◾ В Харькове ВС РФ ликвидировали пункт временной дислокации бригады территориальной обороны Украины, «уничтожено более 100 украинских военнослужащих и 15 единиц военной техники».
◾ Российские военные также ударили по окраине Николаева, где, как утверждают в ведомстве, располагалась база иностранных наемников — «уничтожено до 120 «солдат удачи».
◾ В районе Спорного (ДНР) уничтожены 18 украинских военных, двое сдались в плен, остальные разбежались.
◾ За сутки ВС РФ уничтожили десять пунктов управления, семь складов с боеприпасами.
◾ ВКС России поразили три артиллерийских и пять минометных взводов.
◾ Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ударили по 32 пунктам управления ВСУ, складу боеприпасов, а также живой силе и военной технике в 287-ми районах.
◾ Системы ПВО РФ сбили два Су-25 ВКС Украины и десять украинских беспилотных летательных аппаратов. «Перехвачено восемь снарядов РСЗО, в том числе четыре – реактивных снаряда системы залпового огня «ХИМАРС».
⚡Брифинг Минобороны:
◾ ВС России взяли под контроль Верхнекаменку, Золотаревку, Белогоровку, вышли к реке Северский Донец и замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска, заблокировав в «очередном «котле» бойцов украинской армии.
◾ За последние двое суток в этом районе сдались в плен 38 украинских военнослужащих, «большую часть которых составляют местные жители, насильно мобилизованные в ряды ВСУ».
◾ Внутри Лисичанска ВС России и силы ЛНР «ведут бои, завершая разгром окруженного противника».
◾ За 1 июля под контроль ВС России перешли населенные пункты Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
В Минобороны заявили, что удар по Белгороду был нанесен баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами.
Сообщается, что три запущенные украинскими силами ракеты были уничтожены в воздухе российскими средствами ПВО.
«В результате поражения украинских ракет, обломки одной из них упали на жилой дом в городе», — добавили в оборонном ведомстве России.
В сообщении также говорится, что на подлете к Курску были уничтожены средствами ПВО «два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата Ту-143 «Рейс».
Удар по Мелитополю указывает на провал заявленной Киевом партизанской войны, считает замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.
Он выразил мнение, что мирное население не будет взаимодействовать со спецслужбами Украины для помощи в организации провокации на территории, подконтрольной ВС России.
В результате ночного ЧП в Белгороде погибла семья из Харькова, сообщил РИА «Новости» местный житель.
По его словам, снаряд упал возле флигеля, в котором жили погибшие.
«Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья — из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило».
Он добавил, что они с супругой остались целы, так как выбежали из дома после того, как услышали взрыв. Постройка загорелась. Его сын и невестка по счастливой случайности остались в деревне и не ночевали во флигеле в ту ночь.
Механизм ограничения цен на российскую нефть, который обсуждался на саммите G7 в Германии, должен снизить ее стоимость вдвое, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что его страна — «единственная, которая поддерживает РФ в борьбе с нацизмом», а «по ту сторону — больше сотни».
В Народной милиции ЛНР заявили, что ВСУ несут критические потери, оставляют иностранное оружие в боях бойцами республики и военными России.
Италия считает единственно возможным вариантом решения конфликта на Украине дипломатию и поддерживает с Москвой «открытые каналы» общения через свое посольство, заявил в интервью газете Corriere della Sera министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
Минобороны России обнародовало видео, на котором расчеты тактических зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» Западного военного округа показаны в действии. Они выполняют задачи в рамках спецоперации России на Украине.
Глава Голопристанской военно-гражданской администрации Херсонской области Геннадий Недялков представил жителям села Старая Збурьевка нового председателя поселкового совета Алену Ротонос, на здание сельсовета водрузили флаг России, пишет ТАСС.
Сенатор Андрей Клишас назвал «прямым актом агрессии со стороны Украины» ночное ЧП в Белгороде. По его словам, гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры «требуют самого жесткого, том числе военного ответа».
«Белгород, Курск. Если не будет сокрушительного военного ответа, то удары по нашей территории и гибель наших граждан будут продолжаться», — написал Клишас во втором посте.
В Германии выступили против бойкота культуры России из-за событий на Украине.
«Существует много неопределенности относительно того, как относиться к русской культуре. Я считаю, что бойкот — это совершенно неправильно, потому что зачастую именно российские люди искусства пытаются сохранить остатки свободного пространства», — сказала госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот в интервью газете Augsburger Allgemeine.
Как сообщает Telegram-канал Baza, в Белгороде число погибших после «серии громких звуков» увеличилось до пяти.
Лисичанск полностью перешел под контроль России, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Колонна автомобилей с чеченскими силовиками на борту уже движется по улицам города, а это значит, что с этого момента начинается новая глава в истории свободного Лисичанска и Луганской Народной Республики в целом», — добавил он, отметив, что «наши знамена красуются на улицах и главной площади города».
Такая обстановка в Белгороде. Губернатор региона ранее сообщил о трех погибших и четверых пострадавших:
Очередь в пункты подачи документов на российское гражданство от жителей Мелитополя расписана на 1,5 месяца вперед. Желание получить паспорт России изъявили 10 тыс. человек, сообщила глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко.
Жители домов по улице Николая Чумичова и Маяковского в Белгороде, где были значительные разрушения после «серии громких звуков», рассказали РИА «Новости» о том, что случилось ночью.
Следователи России осмотрели в Киевском районе Донецка место, где тяжело ранило мирного жителя, опросили свидетелей и зафиксировали ущерб — РИА «Новости».
Киевский район города — это один из самых обстреливаемых со стороны ВСУ районов Донецка.
Дважды за ночь ВСУ обстреляли Мелитополь, пишет в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов.
По его словам, обстрел велся из РСЗО большой дальности. Рогов предположил, что таким маневров Украина хочет отвлечь внимание от поражения ВСУ под Лисичанском и потерю последнего крупного города в регионе.
Спустя 2,5 часа — в 6 утра — Гладков отчитался:
«Вместе с мэром города Белгорода Антоном Ивановым обошел жилые дома и поговорил с жителями».
По словам губернатора, частичные разрушения получили 11 многоквартирных домов и не менее 39 частных жилых домов, пять из них полностью разрушено.
Он заверил, что сегодня подрядчики сделают замеры и зафиксируют разрушения, чтобы в ближайшее время начать восстановление. ⠀ «Буду снимать с контроля жилые дома только тогда, когда будет получена расписка от жителей, что все восстановлено и претензий к качеству нет. Повторюсь: всю необходимую помощь жителям окажем». ⠀ Глава региона сообщил также о четверых пострадавших. «Два человека доставлены в больницу: мужчина и ребенок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии. Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается. На данный момент есть информация о трех погибших».
Почти в 4 часа ночи губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «серии громких звуков». По его словам, загорелся частный жилой дом в Белгороде.
На тот момент было трое пострадавших, которых доставили в больницу.
«Причины произошедшего выясняются, предположительно сработало ПВО», — написал Гладков в своем Telegram-канале.