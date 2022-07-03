Военная операция России на Украине. День 130-й

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В российском МИДе заявили, что Москва воздерживается от ответных мер Киеву в связи с обстрелами Белгорода и Курска. Но российские власти продолжают внимательно следить за ситуацией и в случае продолжения провокаций — «им не поздоровится».

Захарова уверена, что удары ВСУ по жилым кварталам городов не только согласованы западными кураторами, но и скорее всего подсказаны ими.