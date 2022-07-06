«Ступор» для армии. Зачем ВС России нужно «ружье против дронов»

Российские военные в ходе специальной операции на Украине активно применяют переносные электромагнитные системы «Ступор», которые способны эффективно атаковать дроны с небольшого расстояния, лишая их связи с оператором и выводя из строя. «Газета.Ru» вместе с экспертами разбиралась в особенностях тактики «антидроновой войны».

По своим параметрам и весу «Ступор» сопоставим с автоматическим оружием, для большего удобства его носят как обычный автомат. Общая длина системы — 1,16 м, масса в рабочем положении — 5,5 кг, работает на одной подзарядке до 4 часов. Комплекс внешне представляет собой устройство с пластиковым корпусом сложной формы и может оснащаться сразу двумя прицелами — коллиматорным или оптическим, который необходим для обнаружения беспилотных аппаратов на расстоянии, недоступном невооруженному глазу. Большая распродажа: на Украине признали факты торговли западным оружием На Украине продают военные товары, поступающие в страну из-за рубежа, сообщили в Бюро... 06 июля 08:30

В комплекс встроен блок подавления, способный заглушить в радиусе от двух до пяти километров сигналы практически любой из существующих систем спутниковой навигации – американской GPS, китайской BeiDou, европейской Galileo и российской ГЛОНАСС. Он также способен на расстоянии до километра блокировать сигналы мобильных сетей различного стандарта: GSM, 3G и LTE. Помехи могут формироваться на частотах 900 МГц, 2,4 ГГц и 5,2-5,8 ГГц.

Впервые о «Ступоре» стало известно, когда его продемонстрировали на международном военно-техническом форуме «Армия-2017». Минобороны РФ проявило к компактному электромагнитному оружию интерес, при этом глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что для принятия на вооружение оно должно пройти испытание — в том числе и в реальных боевых действиях в Сирии. Подробности испытаний официально не разглашались.

«Принцип действия нового оружия основан на применении сверхвысокочастотного излучения, практически такого, как в «микроволновке».

Такая СВЧ осуществляет направленный микроволновый импульс, способный повредить электронику летательного аппарата. При том условии, что сам объект находится в зоне прямой видимости, что не всегда представляется возможным из-за высоты его парения и достаточно небольших габаритов. В этой зоне БЛА получает электромагнитный импульс, который прерывает с ним связь и нарушает управляемость.

После этого либо падает, либо совершает вынужденную посадку», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, доцент факультета робототехники и комплексной автоматизации МГТУ им. Н. Э. Баумана Анатолий Махненко.

Эксперт добавил, что мощные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), как «Красуха-4», «Леер-3», «Москва-1», «бьют» на сотни километров («Москва-1» контролирует воздушное пространство на 400 км) и при этом выводят из строя электронику как самолетов, так и наземных комплексов, в том числе артиллерии и ракетных установок, лишая их прицельного огня. Однако такие средства, считает Махненко, трудно и нецелесообразно использовать против маленьких дронов. «НАТО не готово снабжать Киев серьезным оружием. Это долго и дорого» Страны Европы и США не могут договориться о единой стратегии поставок оружия Киеву. Военный обозреватель... 05 июля 16:55

«ВСУ сейчас крайне интенсивно применяют малоразмерные дроны, выполняющие функции воздушной разведки и корректировки огня. Такие можно купить в магазине и настроить видеокамеру с передающим сигналом либо превратить в «камикадзе», подвесив, например, гранату. Тут уже в небе тесно от дронов. Много трудно определяемых», – отметил в беседе с «Газетой.Ru» офицер армии ДНР с позывным «Шаман».

Применять против них стандартные системы ПВО и ПРО очень накладно с экономической точки зрения.

«Бороться с таким дронами достаточно сложно. Средства ПВО их, естественно, засекают и отслеживают, но пускать ракету по беспилотнику визуальной разведки — это как минимум расточительно. Даже ЗСУ-23-4 «Шилка» гонять по полю в погоне за дронами нет смысла. Это все равно как палить из пушки по воробьям. Цель новой разработки – парализовать действия именно малых воздушных средств противника, на которые жалко тратить ракеты и снаряды», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, полковник запаса Владимир Попов.