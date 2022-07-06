Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Американский журналист сообщил, что хоккеист Капризов не вернулся... 22:42
Джонсон заявил главе Шотландии, что сейчас «не время»... 22:36
Губернатор Брянской области сообщил об артобстреле ВСУ села Некислицы 22:35
В Петербурге из-за аварии на теплосети забил фонтан горячей... 22:33
Кадыров опроверг сообщение о разрушении мечети... 22:29
В соцсетях обсудили, как удалить стойкие пятна от пота... 22:26
Леди Гага сняла бьюти-ролик и показала, как сделать ее макияж 22:23
В военкомате Северодвинска заявили, что экс-голкипер ЦСКА Федотов... 22:23
WhatsApp, Spotify и Snapchat грозят миллионные штрафы за отказ... 22:16
Петербуржец напал на рабочих из-за сноса незаконно установленного... 22:13
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Армия

«Ступор» для армии. Зачем ВС России нужно «ружье против дронов»

В МГТУ им. Н. Э. Баумана рассказали, как работает система борьбы с БЛА «Ступор»

close
100%
Электромагнитная система «Ступор» (кадр из видео)

Электромагнитная система «Ступор» (кадр из видео)

РЕН ТВ
Российские военные в ходе специальной операции на Украине активно применяют переносные электромагнитные системы «Ступор», которые способны эффективно атаковать дроны с небольшого расстояния, лишая их связи с оператором и выводя из строя. «Газета.Ru» вместе с экспертами разбиралась в особенностях тактики «антидроновой войны».

По своим параметрам и весу «Ступор» сопоставим с автоматическим оружием, для большего удобства его носят как обычный автомат. Общая длина системы — 1,16 м, масса в рабочем положении — 5,5 кг, работает на одной подзарядке до 4 часов. Комплекс внешне представляет собой устройство с пластиковым корпусом сложной формы и может оснащаться сразу двумя прицелами — коллиматорным или оптическим, который необходим для обнаружения беспилотных аппаратов на расстоянии, недоступном невооруженному глазу.

В комплекс встроен блок подавления, способный заглушить в радиусе от двух до пяти километров сигналы практически любой из существующих систем спутниковой навигации – американской GPS, китайской BeiDou, европейской Galileo и российской ГЛОНАСС. Он также способен на расстоянии до километра блокировать сигналы мобильных сетей различного стандарта: GSM, 3G и LTE. Помехи могут формироваться на частотах 900 МГц, 2,4 ГГц и 5,2-5,8 ГГц.

Впервые о «Ступоре» стало известно, когда его продемонстрировали на международном военно-техническом форуме «Армия-2017». Минобороны РФ проявило к компактному электромагнитному оружию интерес, при этом глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что для принятия на вооружение оно должно пройти испытание — в том числе и в реальных боевых действиях в Сирии. Подробности испытаний официально не разглашались.

«Принцип действия нового оружия основан на применении сверхвысокочастотного излучения, практически такого, как в «микроволновке».

Такая СВЧ осуществляет направленный микроволновый импульс, способный повредить электронику летательного аппарата. При том условии, что сам объект находится в зоне прямой видимости, что не всегда представляется возможным из-за высоты его парения и достаточно небольших габаритов. В этой зоне БЛА получает электромагнитный импульс, который прерывает с ним связь и нарушает управляемость.

После этого либо падает, либо совершает вынужденную посадку», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, доцент факультета робототехники и комплексной автоматизации МГТУ им. Н. Э. Баумана Анатолий Махненко.

Эксперт добавил, что мощные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), как «Красуха-4», «Леер-3», «Москва-1», «бьют» на сотни километров («Москва-1» контролирует воздушное пространство на 400 км) и при этом выводят из строя электронику как самолетов, так и наземных комплексов, в том числе артиллерии и ракетных установок, лишая их прицельного огня. Однако такие средства, считает Махненко, трудно и нецелесообразно использовать против маленьких дронов.

«ВСУ сейчас крайне интенсивно применяют малоразмерные дроны, выполняющие функции воздушной разведки и корректировки огня. Такие можно купить в магазине и настроить видеокамеру с передающим сигналом либо превратить в «камикадзе», подвесив, например, гранату. Тут уже в небе тесно от дронов. Много трудно определяемых», – отметил в беседе с «Газетой.Ru» офицер армии ДНР с позывным «Шаман».

Применять против них стандартные системы ПВО и ПРО очень накладно с экономической точки зрения.

«Бороться с таким дронами достаточно сложно. Средства ПВО их, естественно, засекают и отслеживают, но пускать ракету по беспилотнику визуальной разведки — это как минимум расточительно. Даже ЗСУ-23-4 «Шилка» гонять по полю в погоне за дронами нет смысла. Это все равно как палить из пушки по воробьям. Цель новой разработки – парализовать действия именно малых воздушных средств противника, на которые жалко тратить ракеты и снаряды», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, полковник запаса Владимир Попов.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+