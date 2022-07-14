«Враг не должен знать»: Киев объяснил секретность данных о потерях ВСУ

Киев не разглашает сведения о потерях ВСУ, поскольку это «гостайна во время военного положения», заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Она добавила, что «враг не должен знать эти цифры». В начале июня президент Владимир Зеленский говорил, что в день украинские войска теряют около сотни человек убитыми. Ранее США пытались узнать у Украины сведения о положении на фронте — но Киев скрыл эти данные даже от союзника, писала The New York Times.

Сведения о потерях, которые несут Вооруженные силы Украины (ВСУ), не публикуются, поскольку это гостайна. Об этом заявила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр, передает телеканал ТСН.

«Цифры погибших представляют собой государственную тайну во время военного положения. Она обусловлена военной целесообразностью и тем, что враг не должен знать эти цифры и использовать для собственных возможностей», — сказала украинская чиновница.

Она добавила, что власти обращаются к гражданам и общественным инициативам, которые пытаются предавать огласке данные о потерях, «думая, что кто-то их скрывает».

«Это не так, не работайте на врага и не открывайте эти цифры до окончания военного положения», — подчеркнула Маляр.

1 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ теряют по 60-100 человек в день убитыми и порядка 500 ранеными. 9 июня министр обороны страны Алексей Резников сообщил, что каждый день украинские войска теряют до 100 солдат в день убитыми. «Мы хотим больше оружия». Минобороны Украины сообщило об истощении армии Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Wall Street Journal заявил, что украинская армия... 10 июля 23:45

Тогда же Минобороны Украины впервые опубликовало данные о численности украинской армии. В состав ВСУ входит до 700 тыс. человек, силы Нацполиции — до 100 тысяч, Нацгвардии — до 90 тысяч, пограничники — до 60 тыс. человек.

15 июня глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что ВСУ теряют убитыми примерно 100 человек в сутки и до 300 человек ранеными.

Британская газета The Independent со ссылкой на данные американской разведки написала, что украинские войска несут огромные потери. Причиной тому – превосходство российских войск в артиллерии 20 к 1, а в боеприпасах – 40 к 1.

В статье также отмечалось, что ВСУ практически исчерпали все свои запасы, в то время как ВС РФ «не намерена сдавать свои позиции». Участились случаи дезертирства украинских военных, стало больше сдающихся в плен солдат, добавили британские журналисты.

Тогда же газета The New York Times заявила, что власти Украины намеренно скрывают от Вашингтона сведения с фронта, поскольку Киев опасается замедления поставок вооружений.

Офис президента Украины Владимира Зеленского «стремится производить впечатление силы и решимости», чтобы нельзя было предположить, что ВСУ терпят поражение. В статье NYT также отмечается, что разведка США не имеет точной информации о потерях среди украинских войск. Поэтому США пытались узнать эти данные из других источников, они не раскрываются.

9 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы Украины набирают в бригаду в Харькове заключенных из-за потерь и дезертирства.

«Из-за больших потерь и дезертирства доукомплектование подразделений 127-й бригады территориальной обороны в Харькове осуществляется заключенными, отбывавшими наказание в исправительных учреждениях города», — сказали в Конашенков.

Российское Минобороны последний раз сообщало о потерях в ходе спецоперации 25 марта — на тот момент, по данным ведомства, ВС РФ потеряли 1351 человека убитыми и 3825 ранеными.

«С тех пор данные не озвучивались Минобороны, и поясню почему. В настоящее время, конечно, есть раненые, но такого количества погибших уже нет. И это результат изменения подхода к тактике ведения боевых действий», — объяснял РИА «Новости» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.