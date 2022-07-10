«Мы хотим больше оружия». Минобороны Украины сообщило об истощении армии

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Wall Street Journal заявил, что украинская армия несет большие потери и практически истощена. Он призвал западных союзников передать Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS, оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, танки и беспилотники с программным обеспечением для противодействия помехам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министр обороны Украины Алексей Резников попросил Запад о новых поставках бронетехники и оружия, так как Вооруженные силы страны «постепенно истощаются». При этом он добавил, что Украина «выдержала испытание». Военная операция РФ на Украине. День 137-й Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о больших потерях в армии и заявил, что Киеву... 10 июля 19:51

«Нам нужно обновить наши подразделения, заменить их и произвести перестановки, поскольку у нас большие потери. Мы хотим больше бронетехники, больше оружия от наших партнеров», — сказал он в интервью газете The Wall Street Journal.

«Нам нужно перестроить некоторые направления, обновить укрепления и спланировать новую оперативную стратегию», – добавил министр. Кроме того, в Киеве ожидают новых поставок дальнобойных артиллерийских систем, ракетные системы Javelin и NLAW уже не являются приоритетными для ВСУ.

По словам Резникова, недавние поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS «изменили правила игры», позволив Украине атаковать российские силы в городе Изюм на северо-востоке. «Нам нужно больше оружия. Нам нужно срочно», — добавил он.

Напомним, на фоне опасений о том, что системы могут быть использованы украинскими войсками против территории РФ, что втянуло бы США в конфликт, Вашингтон решил сначала передать Украине только четыре системы HIMARS. Мобильные пусковые установки способны поражать цели на максимальном расстоянии от 60 до почти 500 км, в зависимости от типа используемого боеприпаса.

Министр отметил, что украинские силы в восточной части Донбасса уступают по уровню вооружения и численности российским силам, которые в последние недели значительно продвинулись вперед. Киев ранее призвал союзников предоставить ракеты еще большей дальности, которые можно использовать с HIMARS, известные как армейская тактическая ракетная система или ATACMS, с дальностью действия до 300 км. Вашингтон пока не ответил на просьбу. Зеленский: своевременная военная помощь Украине позволит закончить бои в этом году Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что своевременное оказание военной помощи Киеву позволит... 09 июля 00:07

«Русские используют свои РСЗО, которые могут летать на 120 км», — сказал Резников. «Поэтому нам нужно что-то мощнее: 150 [километров]», — заключил он.

Глава ведомства также призвал передать ВСУ больше боевых машин, включая танки, а также больше беспилотных летательных аппаратов, особенно в связи с тем, что Украина «усиливает свои военно-морские операции» в Черном море. Беспилотники, в том числе отправленные США и другими партнерами, постоянно глушатся Россией и не имеют программного обеспечения для противодействия помехам, пожаловался Резников.

В украинском Минобороны выразили уверенность, что Россия взяла «оперативную паузу» в своем наступлении на Донбасс «для перегруппировки и пополнения запасов».

Численность армии

На этой неделе Минобороны Украины впервые озвучило данные о численности армии. В состав ВСУ входят: вооруженные силы Украины — до 700 тыс. человек, национальная полиция — до 100 тыс., нацгвардия — до 90 тыс., пограничники — до 60 тыс. человек. «Нервозность и раздражение» в Киеве: Германия блокирует новый транш Украине Германия уже больше месяца тормозит выделение нового пакета помощи Украине, пишет Corriere della Sera со... 10 июля 18:10

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее заявлял, что украинские военные набирают в бригаду в Харькове заключенных из-за потерь и дезертирства.

В самих ВСУ информацию о заключенных не комментировали, но сообщили о всплеске добровольцев среди женщин: после начала российской спецоперации были мобилизованы примерно 1 тыс. украинок.

Военная помощь

15 июня президент США Джо Байден одобрил выделение военной помощи Украине в размере $1 млрд, а также $225 млн гуманитарной помощи, а в мае власти США одобрили военную и гуманитарную помощь Киеву на $40 млрд. Тогда же в пакет военной помощи вошли РСЗО HIMARS. 23 июня власти Украины сообщили о получении первых ракетных систем.

1 июля пресс-служба Пентагона объявила о выделении украинской стороне очередного пакета военной помощи на $820 млн. Известно, что в него вошли новые зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противоартиллерийские радары.

4 июля президент США Джо Байден сообщил, что страна выделит транш военной помощи для Украины на $400 млн. Речь идет, среди прочего, о передаче еще четырех РСЗО HIMARS.