Военная операция РФ на Украине. День 137-й

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Народный депутат Верховной рады Инна Совсун заявила, что Украину встревожила отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По ее словам, на Украине обеспокоены ситуацией в Великобритании.

Существуют разные оценки деятельности Джонсона, но сейчас Киев смотрит на западных политиков только с одной точки зрения – уровня поддержки Украины. «В этом смысле Джонсон, безусловно, был большим другом», — заявила Совсун в беседе с Daily Mail. Она добавила, что в стране есть большие сомнения насчет того, продолжит ли Великобритания курс прежнего премьер-министра.