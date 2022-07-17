«Поставки Украине американского комплекса Patriot реальны»

США и страны НАТО наращивают поставки зенитного оружия на Украину. В частности, это комплексы NASAMS и Skyguard Aspide. Почему в будущем нельзя исключать поставок других видов техники – в авторском материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Передача Украине зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, разработанного норвежской компанией Kongsberg Defense and Aerospace в кооперации с американской фирмой Raytheon Technologies, знаменует собой начало перехода ракетных войск Украины от российских систем типа С-300 к ЗРК/ЗРС западного образца. «Горячее питание для солдат так же важно, как автоматы и патроны» Министерство обороны России опубликовало кадры работы полевой кухни во время специальной военной операции... 17 июля 19:33

Боевое применение и эксплуатация российского зенитного ракетного вооружения в частях и соединениях ПВО Украины с каждым днем становится все более затруднительным. Подходят к концу запасы зенитных управляемых ракет (а собственного производства на Украине нет), иссякают необходимые запасные части, инструменты и принадлежности.

Переданные образцы – не устаревшая техника, как часто можно услышать, а самая новая и недооценивать ее потенциал нельзя.

Тот же NASAMS в настоящее время используется для охраны воздушного пространства над Белым домом и Пентагоном, что яснее ясного говорит о доверии американских военных и политиков к этой системе. Среди иностранных покупателей этих ЗРК числятся Испания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Литва. Недавно к ним добавились Венгрия и Индия.

Этот ЗРК обладает неплохими тактико-техническими характеристиками. В частности, дальняя граница зоны поражения NASAMS достигает 40 км, нижняя составляет 0,03 км, верхняя – 16 км. Вероятность поражения цели одной ракетой – 0,85. Время перевода из боевого положения в походное – 3 минуты.

Не отстают от Соединенных Штатов и другие страны НАТО. К примеру, Министерство обороны Испании уже завершает поставку в Киев батареи зенитного ракетного комплекса малой дальности Aspide, которые испанская армия заменила другой, более совершенной системой NASAMS II.

Система Skyguard Aspide – итальяно-швейцарского производства. Ранее она изготавливалась при головной роли итальянской компании Selenia, затем вошедшей в состав Alenia Aeronautica, ракетное подразделение которой вошло в состав итальянского отделения европейского объединения MBDA. При массе 228 кг и длине 3,63 м ракета Aspide Mk 1 имеет официальную дальность стрельбы до 20-25 км и досягаемость по высоте до 8 км.

Что же касается недавних заявлений испанской прессы (газета La Vanguardia) о «невозможности передаче Украине систем Patriot», то тут, по крайней мере, странным выглядит то, что возможные решения Вашингтона озвучиваются со стороны Мадрида. «Жесткий ответ»: в России намерены остановить обстрелы Донбасса Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск, участвующие... 16 июля 14:15

В частности, в публикации La Vanguardia отмечается, что эксплуатация и боевое применение ЗРС Patriot требует наличия на Украине «высококвалифицированных специалистов». В этой логике приходится полагать, что аналогичная работа с ЗРК NASAMS высококлассных специалистов не требует. Это, конечно, глупость и абсурд.

И, наконец, главное – когда в некоторых источниках озвучивается абсолютная невозможность передачи Украине тех или иных образцов вооружения, военной и специальной техники, то к подобным оценкам надо относится с большой осторожностью, и каких-либо долговременных расчетов и прогнозов на этом не строить.

В этом случае всегда надо руководствоваться примером Германии. В Берлине за достаточно короткий срок коренным образом поменяли политику в отношении поставок вооружения и военной техники на Украину.

Если в начале спецоперации говорилось о передаче Германией вооруженным силам Украины исключительно нелетального снаряжения (каски, бронежилеты), то теперь в перечень поставок входят самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и запчасти к ним, беспилотные летательные аппараты, бронетранспортеры, зенитные самоходные установки Gepard, реактивные системы залпового огня М270 в варианте MARS.

Поставки Украине комплекса Patriot вполне реальны. А это высота поражения до 20 км и дальность до 100 км. Это – серьезная угроза для российских самолетов.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).